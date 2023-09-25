飲料只想喝新品！9月飲料新品「11間手搖杯新飲料」口袋清單一次喝，可不可15款新品、鶴茶樓芝麻粉角、一沐日逮丸奶茶周邊，飲料控沒喝過就遜掉。

不是新品我不喝！許多飲料控就是看準「飲料店推新品」就一定要去踩點、朝聖，感受開箱「新飲料」的驚喜感。窩客島特別為飲料控整理9月總共11間「手搖杯新品」口袋清單，其中「可不可」一次增加15款新品數量最多，「鶴茶樓」新配料「芝麻粉角」在社群討論度超高，就連超人氣「一沐日」也推出飲料周邊小物，飲料控通通要跟上。







可不可：15款新飲料

超人氣手搖杯「可不可熟成紅茶」每次推出新飲料，都讓飲料控手刀朝聖、瘋狂打卡，這次可不可為了慶祝十五週年生日，在9/14起推出全新菜單，一次祭出15款新飲品，還有新周邊「隨行杯、杯塞、吸管套」，還有外送限定「可不可新品買一送一」，讓飲料控趁機朝聖。



上市日期：2023/09/12起

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369946







迷客夏：香緹紅茶拿鐵

迷客夏經典奶茶系列，以特選茶底搭配自家的綠光鮮奶，鎖定奶茶控的口味，其中經典款「大正紅茶拿鐵」走古早味路線，超人氣「娜杯紅茶拿鐵」主打不甜膩的斯里蘭卡茶葉，而本次新品「香緹紅茶拿鐵」則選用錫蘭紅茶產區的「康緹、阿薩姆紅茶」作為搭配，打造滑順、喝起來有蜜果香氣的紅茶。



上市日期：2023/9/6

售價：

香緹紅茶：40(L)

香緹紅茶拿鐵：$55(M)/$65(L)

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/368582





珍煮丹：hahababy聯名飲料

這次珍煮丹特別與嘎嫂二伯的自創服飾品牌「hahababy」合作，在9/15起推出3款全新飲料，其中主推款「波波粿粿鮮奶茶」包含招牌黑糖珍珠、全新配料黑糖粉粿，搭配小農鮮奶茶基底。另一款清爽系「青檸桂花釀粿粿」則是黑糖粉粿搭配檸檬、桂花的淡雅香氣。此外，水果系飲品「愛蜜滿滿桃蘋茶」則在茉莉綠茶中，加入水蜜桃果粒，不同風格通通一次滿足。



上市日期：2023/09/15

售價：

波波粿粿鮮奶茶：M:$65 元、L:$75 元

青檸桂花釀粿粿：M:$60 元、L:$70 元

愛蜜滿滿桃蘋茶：M:$65 元、L:$75 元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369969







水雲朵：原子小金剛聯名飲料

手搖杯「Drinkstore水雲朵」是許多飲料控推薦的人氣奶茶之一，這次特別聯名「原小子金剛」一起慶祝60週年，在9/22起推出2款新飲品，主推款「彩嚼輕檸四季青茶」，使用四季青茶加檸檬打造清新茶底，搭配全新配料「彩嚼」，以櫻花寒天、莓果寒天、荔枝椰果打造充滿果香的咀嚼口感。另一款「彩嚼四季厚奶青」更增添了Drinkstore厚奶韻味，不管是清茶控、還是奶茶控都能一次滿足。



上市日期：2023/09/22

售價：

彩嚼輕檸四季春茶：售價$65/杯

彩嚼四季厚奶青：售價$65/杯

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370628







CoCo：輕乳茶系列

CoCo本次以品茶角度出發，推出「茶色生香」系列新品，其中「沐春風」茉莉綠茶爲基底，另一款「日落錫蘭」則是帶有花香的玫瑰紅茶作為茶底，兩款都搭配絲滑鮮奶與進口奶油，用絲滑奶香更襯托出淡雅的茶香風味。



上市日期：即日起

售價：

沐春風-茉莉清乳：60元/M杯

日落錫蘭-玫瑰輕乳：60元/M杯

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370065







鶴茶樓：芝麻粉角

咀嚼控、奶茶控、就連芝麻控都一起嗨了！以復古紅茶、鍋煮奶茶和浮誇水果茶為特色的「鶴茶樓」，近期推出主攻咀嚼控飲料市場，延續復古風格，推出芝麻、杏仁等新凍類配料系列，成為IG打卡新寵兒。這次將古早味冰店配料「粉角」再升級，推出香氣濃郁又帶有Ｑ彈口感「芝麻粉角」，並同步獻上「超級芝麻‧杏冰樂、鶴記芝麻雙喜那堤」等四款新品，讓人喝到停不下來。



上市日期：2023/9/20

售價：

超級芝麻‧杏冰樂(L)$85

超級芝麻‧思鶴冰(L)$85

鶴記芝麻雙喜那堤(L)$80 / (M)$70

鶴記芝麻粉角奶茶(L)$60

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370044







發發：粉紅柚柚優格

清爽、解膩的葡萄柚飲料系列，一直以來都是許多愛喝果茶的飲料控首選，尤其「柚子+烏龍」更是許多飲料店的經典必喝款。以優格作為主打的手搖杯「發發」，這是次就推出全新「粉紅柚柚優格」以及「粉紅柚檸烏龍」柚子手搖杯，不論是文旦、葡萄柚、還是蜜漬柚肉，不用剝柚子皮，通通都喝得到。



上市日期：2023/09/04

售價：

粉紅柚柚優格：M$95

粉紅柚檸烏龍：L$75

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/369398







&TEA：白柚檸香四季

小清新手搖杯「&TEA」，為了讓人搶先感受到中秋節的氣氛，即日起推出2款季節新品，包含微酸的「白柚檸香四季」搭配手作春茶凍增添口感，另一款是清新的「海鹽柚香四季」拌入蜂蜜柚子醬增添風味。並且在9/23-9/30期間，只要參與Google 評論活動，就可享指定「買一送 一」優惠，購買「白柚檸香四季」或「海鹽柚香四季」，免費獲得一杯中杯熱銷商品「日晞金萱」。



上市日期：2023/9/23

售價：

白柚檸香四季：L $75

海鹽柚香四季：L $65







有飲：葡萄系列

Youtuber手搖杯「有飲」，這次為了慶祝兩週年，特別推出限定飲品、限定「扭蛋抽抽樂」活動。飲料新品是超人氣「葡萄系列」強勢回歸，包含「酸V葡萄優優」、還有果肉的「多肉葡萄綠」，新配料「葡萄凍撞奶」，以及氣泡口感的「萄氣啵啵」，打造酸甜水果風味。



上市日期：2023/09/18起

售價：

酸V葡萄優優 $75

多肉葡萄綠 $65

葡萄凍撞奶 $65

萄氣啵啵 $60







COMEBUY：粉芋玫普奶茶

經典手搖杯「COMEBUY」這次以超人氣的「玫瑰普洱系列」手搖杯作為靈感，推出咀嚼系口感新品「粉芋玫普奶茶」，在普洱茶、有機玫瑰基底中，再加入獨家粉條、芋薯圓，打造多層次口感。配合新品上市，COMEBUY在9/29-10/1期間，買玫普系列飲品「粉芋玫普奶茶、玫普奶茶、玫瑰普洱茶」，可享每杯折20元優惠。



上市日期：即日起上市

售價：

玫瑰普洱茶：大杯40元

玫瑰普洱奶茶：大杯60元

粉芋玫普奶茶：大杯75元







一沐日：竹香禮盒

紅遍全台的在地手搖杯「一沐日」，以一杯富有台灣特色的「逮丸奶茶」掀起一波熱潮，迷你版的「草仔粿」變成手搖杯配料，不管是香氣、口感都讓飲料控狂推。這次「一沐日」為了慶祝11週年，特別推出限定版「竹香禮盒」，把超高人氣「逮丸奶茶」變成伴手禮，打造專屬香水、香氛片，還有質感茶包，飲料控一定要收藏。



上市日期：即日起

售價：NT $999（原價 NT $1,280）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370371







PLUS：萬斯冰菓室 飲料快閃店

中山站隱藏版「手搖杯快閃店」！這次由潮流運動品牌 VANS，為粉絲們打造夏季限定「萬斯冰菓室」潮流快閃店，本次聯手多間品牌，在快閃店裡可以拍美照、喝復古手搖杯、逛球鞋，還有超潮服飾公仔、木作體驗坊，期間限定只開放一個月，週末就手刀衝打卡。



活動期間：2023/09/16-10/15

活動地點：PPP時尚藝文空間（台北市中山北路二段26巷2號1樓）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/370261



