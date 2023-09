中山站隱藏版手搖杯！貓下去X VANS「萬斯冰菓室」快閃店插旗中山站，3大復古飲料、潮流公仔攤位一次看。

中山站隱藏版「手搖杯快閃店」!這次由潮流運動品牌 VANS,為粉絲們打造夏季限定「萬斯冰菓室」潮流快閃店,本次聯手多間品牌,在快閃店裡可以拍美照、喝復古手搖杯、逛球鞋,還有超潮服飾公仔、木作體驗坊,期間限定只開放一個月,週末就手刀衝打卡。



本次由VANS主辦的「萬斯冰菓室」,即日起插旗中山站PPP時尚藝文空間,其中除了展售VANS人氣鞋款之外,更特別攜手「貓下去敦北俱樂部」,以懷舊冰菓室風格為靈感,提供14款懷舊飲品,包含3款本次合作限定飲品「真粉紅草莓乳昔、老學校蛋蜜汁」以伯爵茶基底加上薄荷奶蓋,另一款「新學校早午餐乳昔」則鋪上一層玉米脆片,充滿懷舊風味。







此外,菜單上還有經典飲品「萬斯冰美式、冰奶咖」,以及港式冰菓室風格的「檸檬紅茶、鴛鴦、珍奶、美露奶、維他命吸柳橙汁」等,全部飲品都是搭配復古綠色、粉色的外帶紙杯裝,貼上「萬斯冰菓室」專屬LOGO貼紙,無論在招牌燈牆打卡,或是在復古鐵桌、塑膠椅的店面拍美照都很適合。





VANS 夏末限定快閃店「萬斯冰菓室」

不只有復古的限定飲品,在本次「萬斯冰菓室」地下室更結合港台風格,與多品牌聯手推出限定攤位,在活動期間可以逛到「How2Work + The Little Hut」的限定公仔周邊,「GrowthRing & Supply (GRS)」的質感港味服飾,還有街頭趣味的「寂寞芳心俱樂部」周邊小物,而「Start From Zero」更提供木作工作坊,提前預約就能自己DIY板凳、咖啡桌、音響與收納盒,讓人週末朝聖chill一下。

活動期間:2023/09/16-10/15

活動地點:PPP時尚藝文空間(台北市中山北路二段26巷2號1樓)