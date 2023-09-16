中山站隱藏版手搖杯！貓下去X VANS「萬斯冰菓室」快閃店插旗中山站，3大復古飲料、潮流公仔攤位一次看。

中山站隱藏版「手搖杯快閃店」！這次由潮流運動品牌 VANS，為粉絲們打造夏季限定「萬斯冰菓室」潮流快閃店，本次聯手多間品牌，在快閃店裡可以拍美照、喝復古手搖杯、逛球鞋，還有超潮服飾公仔、木作體驗坊，期間限定只開放一個月，週末就手刀衝打卡。



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本次由VANS主辦的「萬斯冰菓室」，即日起插旗中山站PPP時尚藝文空間，其中除了展售VANS人氣鞋款之外，更特別攜手「貓下去敦北俱樂部」，以懷舊冰菓室風格為靈感，提供14款懷舊飲品，包含3款本次合作限定飲品「真粉紅草莓乳昔、老學校蛋蜜汁」以伯爵茶基底加上薄荷奶蓋，另一款「新學校早午餐乳昔」則鋪上一層玉米脆片，充滿懷舊風味。







此外，菜單上還有經典飲品「萬斯冰美式、冰奶咖」，以及港式冰菓室風格的「檸檬紅茶、鴛鴦、珍奶、美露奶、維他命吸柳橙汁」等，全部飲品都是搭配復古綠色、粉色的外帶紙杯裝，貼上「萬斯冰菓室」專屬LOGO貼紙，無論在招牌燈牆打卡，或是在復古鐵桌、塑膠椅的店面拍美照都很適合。





VANS 夏末限定快閃店「萬斯冰菓室」

不只有復古的限定飲品，在本次「萬斯冰菓室」地下室更結合港台風格，與多品牌聯手推出限定攤位，在活動期間可以逛到「How2Work ＋ The Little Hut」的限定公仔周邊，「GrowthRing & Supply （GRS）」的質感港味服飾，還有街頭趣味的「寂寞芳心俱樂部」周邊小物，而「Start From Zero」更提供木作工作坊，提前預約就能自己DIY板凳、咖啡桌、音響與收納盒，讓人週末朝聖chill一下。

活動期間：2023/09/16-10/15

活動地點：PPP時尚藝文空間（台北市中山北路二段26巷2號1樓）

