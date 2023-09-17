威秀電影票買2送1！鐵粉敲碗「新店裕隆城威秀影城」9/28強勢開幕，會員先搶「IMAX電影買2送1、免費電影票抽獎」新店約會要衝。

去新店約會看電影！新店人敲碗期待的新百貨「新店裕隆城」在9月下旬即將開幕，除了百貨、美食之外，還有約會必衝的「威秀影城」也將在9/28正式進駐，除了為新店人帶來全新IMAX影廳之外，更推出現場抽免費店影票、會員專屬IMAX電影票買2送1等優惠，9/22起就能搶先買票，規劃約會行程。



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「新店裕隆城威秀影城」預計在9/28盛大開幕，其中包含共計14座影廳，接近2400個總座位數，最大亮點之一就是全新IMAX影廳。為了讓粉絲入場體驗極致電影享受，特別在9/22-9/27推出開幕限定優惠，針對精選8部IMAX必看經典電影推出330元優惠票價。





其中指定電影包含「黑暗騎士、全面啟動、捍衛戰士：獨行俠、阿凡達：水之道、玩命關頭X、蜘蛛人：穿越新宇宙、不可能的任務：致命清算第一章、奧本海默」等，如果是iShow會員，任看2部指定電影，再加碼送一張「IMAX電影票」，讓人揪團看起來。





除此之外，新店裕隆城威秀影城開幕期間，在現場也推出抽獎活動，9/28-10/15期間，掃描影城現場QRcode就可以參加拉霸抽獎，有機會獲得「免費電影票」、「飲料/爆米花」或是「威秀寶寶家族周邊小物」，打造新店人週末約會的新熱點。







新店裕隆城威秀影城

開幕日期：2023/9/28

地址：新北市新店區中興路三段70號7樓 (新店裕隆城)

電話：(02)89115221



新店裕隆城威秀影城 開幕優惠活動

活動期間：09/22(五)-09/27(三)

活動內容：

1、精選8部IMAX必看經典電影－最狂超值價$330(原價$440)。

2、iShow會員觀賞二部不同限定電影，再送「IMAX電影票」乙張，看愈多送愈多。



活動期間：09/28(四)-10/15(日)

活動內容：於新店裕隆城威秀影城現場掃描QRCODE，參加活動即有機會獲得「免費電影票」、「飲料/爆米花」或「威秀寶寶家族周邊贈品」。



詳細活動規範及供應情形，依 威秀影城 官方公告為準。