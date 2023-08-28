新店人苦等許久的新店裕隆城預計9/20試營運，其中位於地下一樓至四樓的「誠品生活新店」，也於今日搶先曝光250間美食和選品名店，以立體微型城市為概念邀請250家人氣品牌和美食進駐，打造全亞洲最大誠品，讓新店人等不及想要逛起來。







誠品生活新店書店必拍特色

擁有一萬九千坪空間的誠品生活新店，將周邊7千坪生態公園的意象也融入到設計當中，不僅有挑高30米的天井書店，不同時刻的光影變幻呈現出不同閱讀氛圍。還運用台灣原生植物規劃「野花園露台」，是親子與寵物友善的空間，邀你走進小森林中休憩；並針對新店文教學區設置新北最大的兒童書店「探索小學校」，全齡層的教具滿足小朋友的身心發展。







誠品生活新店黑咖專屬空間

同時，也規劃全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，提供獨立精選書牆、野花園露台，每月贈送十張免費飲品招待券，讓你在綠意空間中享受書香和咖啡香。同時，也有3大展演空間將有國際、在地藝文展演和大型藝術裝置不定期亮相，將新店變成藝文新地標。







誠品生活新店3大咖啡進駐

對於新百貨來說，「美食餐廳進駐」也成為大家最期待的重點，這次邀請近百間美食齊聚誠品生活新店，首推3大戶外露天咖啡廳，有面對整排落羽松的星巴克；超夯打卡咖啡CAFE!N則是跨界和韓國屢獲紅點設計大獎的戶外品牌Helinox合作，推出新店人專屬的露營風咖啡；以及首次進駐商場、來自虎頭山秘境咖啡NxCoffee。三大不同風格咖啡廳滿足新店人喝咖啡、聊是非的需求。







誠品生活新店美食餐廳推薦

此外，也致力打造新店美食之城，匯集近百家台式、中式、日式、韓式、美式、義式、泰式、港式等多國美食料理插旗，其中包括20家主題餐廳。有誠品行旅全新推出的「聚聚樓」、新風格店型的「點點心」、火鍋吃到飽「新馬辣」、韓式小菜無限續「涓豆腐」、彩色小籠包「樂天皇朝」，就連蔬食者最愛的養心茶樓也推出全新概念店「養心沙龍」。







台中人氣夯店「NINI尼尼義大利餐廳」和「青春漢堡」也同時進駐，後者以創意香菜、青蔥漢堡爆紅，勢必會在新店再掀起打卡話題。也有超嗨火焰秀、甩蛋、耍刀等花式鐵板燒「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」，各式各樣美食全都在誠品生活新店吃得到。







誠品生活新店甜點下午茶推薦

下午茶甜點部分，「誠品生活新店」也幫大家準備好，有豹紋厚鬆餅「英格莉莉」、新竹韓系減糖版水果蛋糕「Mum,Mum饅饅好食」、網路預約名店「香‧甜生活 La Vie Friande」等，全都是首次進軍新店的人氣甜點，讓新店甜點控等不及想揪閨蜜朝聖。







誠品生活新店一站體驗全包

除了百貨常見的美食餐廳之外，也期盼「誠品生活新店」成為新店在地人的日常必需品，打造專屬於新店人的廣場，故而提供一站體驗全包的服務，引進韓國精緻攝影技術的Holo+FACE；提供小農好物和選品的安永鮮物、誠品知味；中藥行「登義」則是將百草櫃搬到此處，提供特調的藥膳養身漢方茶。







誠品生活新店大型連鎖名店

逛街購物當然也少不了！號招10間國際連鎖店進駐，除了有日系平價服飾UNIQLO，文青最愛的日雜選品店niko and … 、studio CLIP也首度進軍新店地區。挖寶必逛的日本最大二手商店2nd STREET，也將從日本直送逾5千件精選商品，大大滿足新店人的購物慾。



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誠品生活新店 開幕資訊

開幕日：9/28正式開幕

試營運：尚未公告，預計9/20（提前試營運時間請關注迷誠品官方訊息：https://meet.eslite.com）

地址：新北市新店區中興路三段70號（新店裕隆城B1–4F）

營業時間：

週日至週四11:00－21:30

週五及週六11:00－22:00



誠品生活新店 交通資訊

大眾運輸：近捷運七張站1號出口、大坪林站5號出口

停車資訊：設有逾1,500個汽/機/腳踏車停車位（亦鄰近綠湖公園地下停車場、中興低碳立體停車場）