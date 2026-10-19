全家義大利麵這次真的有料！4隻大鮮蝦、半熟蛋黃濃醬直火翻炒，3款新品89元起搭飲料現省30元

全家義大利麵這次主打直火翻炒，4隻開背大鮮蝦、半熟蛋黃粒與德式香腸通通入料，3款新品89元起。從餐飲市場觀察，便利商店主餐正朝特色食材與製程差異化發展。

迎接10月25日世界義大利麵日，全家便利商店這次直接把義大利麵升級成直火現炒風味，旗下uno pasta全新推出「燒義大利麵」系列，3款新品最低89元就能開吃。從一次放入4隻大鮮蝦的「義式蒜香鮮蝦義大利麵」，到結合半熟蛋黃粒與煙燻培根的「卡波納拉義大利麵」，還有鋪上德式香腸與起司的「拿坡里燻腸義大利麵」，通通採用高溫直火翻炒工法，讓醬汁緊緊巴住麵條，吃得到濃郁醬香與焦香層次。即日起搭配指定無咖啡因飲品，套餐只要99元或109元，直接現省30元，午餐、晚餐想吃點有餐廳感的義大利麵，又多了3款新選擇。

▲全家迎接世界義大利麵日，uno pasta全新「燒義大利麵」系列一次推出3款新品，從4隻大鮮蝦的蒜香義大利麵、濃郁蛋黃醬卡波納拉，到德式香腸搭配番茄醬的拿坡里口味，最低89元就能開吃，搭配指定飲品還能現省30元。圖／全家便利商店提供；窩客島整理



全家燒義大利麵3款登場！日本鐵板現炒風味搬進超商

平常在便利商店買義大利麵，最在意的就是麵條與醬汁能不能真正融合。全家這次推出的「燒義大利麵」，靈感來自日本近年流行的「焼きスパ」，也就是以高溫鐵板現炒為特色的義大利麵料理。不同於一般超商義大利麵將麵條與醬汁分開製作、最後再組合的方式，新系列改採先將麵體預煮熟成，再透過高溫直火與醬汁共同翻炒，讓麵條在烹調過程中充分吸收醬汁。

這樣的製作方式，最大特色就是多了傳統醬拌義大利麵較少見的焦香與鑊氣。當麵條與醬汁經過高溫翻炒，濃郁醬香之外還能帶出炒製風味，讓整體口感更有層次。對喜歡日式炒義大利麵、又想吃到義式濃郁醬汁的人來說，這次新品把2種料理特色結合在一起，不必特別跑餐廳，走進全家就能輕鬆享用。

▲全家義大利麵這次升級直火翻炒，3款新品各有特色，喜歡濃郁蛋香就選卡波納拉，偏愛海鮮可以鎖定蒜香鮮蝦，想吃酸甜番茄風味還有拿坡里燻腸，搭配指定飲品套餐99元起，午餐、晚餐都能輕鬆搞定。圖／全家便利商店提供；窩客島整理

全家義式蒜香鮮蝦義大利麵99元！4隻開背大鮮蝦搭配金黃蒜酥

這次最有主餐份量感的新品，就是售價99元的「義式蒜香鮮蝦義大利麵」。一份直接放入4隻約50元硬幣大小的開背鮮蝦，採用品牌所稱的米其林餐廳等級食材規格，光是鮮蝦份量就相當吸睛。料理先以蒜油煸炒鮮蝦，再搭配融入洋蔥甜味的乳化醬汁，透過直火翻炒讓蒜香、蝦味與醬汁融合，最後撒上蒜酥，讓整份義大利麵多了鮮明的蒜香層次。

喜歡蒜香料理的人，這款可以優先鎖定。濃郁乳化醬汁包覆麵條，搭配蒜油與洋蔥帶出的香甜風味，讓整體不只是單純的蒜味義大利麵。鮮蝦本身提供海鮮鮮味，蒜酥則在香氣上再加一層，從麵條、醬汁到鮮蝦配料都有各自的特色。想在忙碌上班日吃得有點儀式感，又不想花太多預算，99元就能享用4隻大鮮蝦搭配蒜香義大利麵，確實很有吸引力。

全家卡波納拉義大利麵99元！半熟蛋黃粒與煙燻培根打造濃郁奶香

偏愛白醬與濃郁起司風味的人，這次可以把目光放在「卡波納拉義大利麵」。同樣售價99元，以經典蛋黃醬作為風味基底，加入乳酪、黑胡椒與煙燻培根絲，讓蛋香、乳酪香與培根的煙燻氣息交織。與一般單純使用奶油白醬的義大利麵相比，這款更強調蛋黃與乳酪融合後的濃厚口感，搭配直火翻炒工法，讓醬汁充分附著在麵條表面。

整份料理最吸睛的細節，就是加入半熟蛋黃粒，除了讓視覺更有層次，也為麵條增加濕潤感與蛋黃風味。搭配黑胡椒的辛香，以及煙燻培根絲帶出的鹹香，讓濃郁醬汁不只有單一奶香。喜歡卡波納拉義大利麵的人，可以特別留意這次蛋黃醬、乳酪與半熟蛋黃粒的搭配，從醬汁濃度到配料組合，都朝向更有餐廳料理感的方向升級。

全家拿坡里燻腸義大利麵89元！酸甜番茄醬配德式香腸與起司

如果比起濃郁白醬，更喜歡酸甜開胃的番茄風味，售價89元的「拿坡里燻腸義大利麵」就是這次3款新品中價格最親民的選擇。以日本經典炒拿坡里義大利麵為靈感，將麵條與鮮紅番茄醬共同翻炒，讓酸甜醬汁均勻包覆麵體，再搭配德式香腸與濃郁起司，組合出帶有日式洋食特色的義大利麵。

這款的重點在於番茄醬、燻腸與起司之間的風味搭配。番茄醬提供酸甜基底，德式香腸增添肉香與鹹香，起司則讓整體味道更濃厚。透過直火翻炒，讓番茄醬與麵條充分結合，吃起來不只是一般的紅醬義大利麵，更帶有日式炒麵的料理特色。對於想控制午餐預算，或是偏好經典番茄口味的人來說，89元就能吃到搭配香腸與起司的完整主餐，也是這次新品值得留意的一款。

▲全家3款燒義大利麵新品一次看。99元「卡波納拉義大利麵」主打半熟蛋黃粒與濃郁乳酪，89元「拿坡里燻腸義大利麵」鋪上德式香腸搭配酸甜番茄醬，99元「義式蒜香鮮蝦義大利麵」則加入4隻開背鮮蝦，從蛋香、肉香到蒜香海鮮一次滿足。圖／全家便利商店提供；窩客島整理



全家義大利麵套餐99元起！搭國寶茶、蕎麥茶現省30元

除了3款燒義大利麵新品，全家同步推出指定飲品搭購優惠，讓想一次解決正餐與飲料的人可以省下更多。即日起購買「義式蒜香鮮蝦義大利麵」或「卡波納拉義大利麵」，搭配指定飲品只要109元，原本單點99元的義大利麵，等於再加10元就能多帶一瓶飲料。售價89元的「拿坡里燻腸義大利麵」，搭配指定飲品則是99元，3款套餐都能現省30元。

這次搭購飲品包含FMC南非國寶茶、Let's Tea金焙蕎麥茶等指定無咖啡因茶飲，對不想在午餐或晚餐攝取咖啡因的人來說，也多了方便的搭配選擇。尤其是晚餐時間想吃濃郁義大利麵，又想配一瓶清爽茶飲，直接選擇指定套餐就能一次購足。以99元或109元的價格，同時享有義大利麵與飲料，對上班族、學生族群來說，都是容易入手的日常餐食組合。

全家uno pasta義大利麵升級！從特色麵體到餐廳級醬汁持續推新口味

全家深耕義大利麵市場超過20年，近年以uno pasta品牌持續推出不同麵體與特色醬汁，從常見的直圓麵、天使麵、筆尖麵，到寬扁麵、貓耳朵麵、雲朵麵與公主麵等，都曾納入產品開發。醬汁也不再侷限於經典紅醬、白醬，而是陸續延伸至波隆那肉醬、松露白醬與火辣牛哨子醬，讓便利商店義大利麵有更多風味選擇。

今年全家也曾推出主打手掌大主菜的「香煎魚排佐檸檬奶油義大利麵」，以及與夏慕尼聯名的「燻鴨佐白蘭地義大利麵」，將特色食材與高價值感主餐概念帶進超商。這次全新「燒義大利麵」系列則把升級重點轉向烹調工法，從麵體、醬汁延伸到高溫直火翻炒，讓消費者不只可以挑選喜歡的口味，也能感受不同料理方式帶來的風味差異。

▲鮮蝦控、濃郁蛋黃控這次都要注意了。全家「義式蒜香鮮蝦義大利麵」豪邁加入4隻開背大鮮蝦，搭配蒜油與香氣十足的蒜酥。「卡波納拉義大利麵」則以濃郁乳酪、煙燻培根絲搭配半熟蛋黃粒，2款都是99元，搭指定飲品只要109元。圖／全家便利商店提供；窩客島整理

全家行動購義大利麵優惠！指定食材滿499元送50元折價券

想吃義大利麵不一定只能買現成餐點，喜歡在家下廚的人也能趁這波活動補貨。全家同步於「全家行動購」推出義大利麵相關商品優惠，即日起至11月10日，購買指定義大利麵調理包、肉品、義大利麵條與調味料，單筆消費滿499元即可獲得50元折價券，讓平常喜歡自己準備義大利麵料理的人，也能趁活動期間添購食材。

從便利商店直接購買直火翻炒義大利麵，到在家利用調理包、肉品與麵條搭配自己喜歡的料理方式，這次全家把世界義大利麵日的活動延伸到不同用餐情境。想快速解決午晚餐，可以鎖定89元起的3款燒義大利麵，想連飲料一起買，就選擇99元或109元指定套餐。至於習慣在家煮義大利麵的人，則可以留意全家行動購滿額贈券活動，依照自己的用餐習慣選擇適合的優惠。

▲全家uno pasta把日本流行的燒義大利麵帶進超商，透過高溫直火翻炒，讓麵條充分吸附醬汁，增添誘人焦香與鑊氣。3款新品從濃郁蛋黃、蒜香鮮蝦到番茄燻腸通通有，89元起就能享受不同於一般超商義大利麵的炒製風味。圖／全家便利商店提供；窩客島整理





全家 uno pasta 燒義大利麵新品與優惠活動

世界義大利麵日檔期：即日起配合 10/25「世界義大利麵日」推出新品與餐促。



全家行動購線上優惠

活動時間：即日起至 11/10。

優惠內容：於「全家行動購」購買指定義大利麵調理包、肉品、義大利麵條與調味料，單筆滿 499 元即贈 50 元折價券。

門市新品與實體優惠

義式蒜香鮮蝦義大利麵 單點售價：99 元

組合優惠：搭配指定無咖啡因飲品享 109 元 優惠（現省 30 元）。

商品特色：

嚴選 4 隻 50 元銅板大小的米其林餐廳等級開背鮮蝦，以蒜油煸炒入味。

融入洋蔥甜韻的醇濃乳化醬汁，搭配直火翻炒義大利麵。

撒上香氣十足的蒜酥，呈現香氣馥郁、口感滑順的經典蒜香風味。

卡波納拉義大利麵單點售價：99 元

組合優惠：搭配指定無咖啡因飲品享 109 元 優惠（現省 30 元）。

商品特色：

以經典蛋黃醬拌炒義大利麵，融合濃郁乳酪。

搭配黑胡椒與煙燻培根絲，層次豐富。

鋪上半熟蛋黃粒作為視覺亮點，增添濕潤感與風味。

拿坡里燻腸義大利麵單點售價：89 元

組合優惠：搭配指定無咖啡因飲品享 99 元 優惠（現省 30 元）。

商品特色：

復刻職人炒拿坡里麵作法，滑順麵體裹滿酸甜鮮紅番茄醬。

鋪上霸氣份量的德式香腸與濃郁起司，主打麵、醬、起司三者合一的濃郁體驗。

指定搭購飲品品項（無咖啡因）

FMC 南非國寶茶

Let's Tea 金焙蕎麥茶

(搭購上述指定飲品即享 99 元或 109 元餐促優惠，立省 30 元)

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