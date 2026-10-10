不用再做藍莓優格！全聯5款發發牧場聯名甜點，藍莓優格杯上架就掃空

編輯 鄭雅之 表示：全聯很懂網友！脆之前爆紅的自製藍莓優格，現在直接做成甜點讓大家方便吃～

最近逛全聯又有新發現，這次全聯特別和熱門優格手搖飲發發牧場合作，在10月2日至10月29日推出5款限量甜點，把大家平時愛喝的藍莓與綜合莓果優格直接做成甜點，從大容量布蕾盒到隨手杯通通有，加上幾十塊就能買到的甜甜銅板價，讓優格控跟下午茶愛好者隨時都能享受微酸甜的滋味。



▲全聯甜點攜手手搖飲品牌發發牧場，推出5款限量優格系甜點，包含爆漿蛋糕、大福、奶蓋蛋糕、布蕾盒與優格杯，搶攻下午茶商機。

▲發發牧場聯名全聯推出多款優格甜點，包含莓果優格乳酪大福、藍莓優格杯與莓果優格布蕾盒，滿足不同甜點控的口感喜好。





濃厚系莓果優格布蕾盒與優格杯

甜點控絕對要先搶「莓果優格布蕾盒」，底層是滑嫩細緻的原味布蕾，疊上鬆軟蛋糕與綜合莓果果粒醬，最後擠上輕盈優格慕斯奶霜，大口挖著吃口感超滿足，如果是獨享則推薦「藍莓優格杯」，綿密戚風蛋糕搭配清爽優格慕斯與濃郁藍莓醬，一口咬下滿滿果香，微酸微甜完全不膩口。



▲全聯藍莓優格杯融合綿密戚風蛋糕與特製藍莓優格慕斯，呈現酸甜滑順的美味口感。





夢幻系藍莓優格奶蓋蛋糕

適合和同事親友分享的「藍莓優格奶蓋蛋糕」，光是外觀就讓人食指大動，選用口感極為鬆軟的輕盈天使蛋糕作為基底，淋上香濃淋醬調製而成的藍莓優格奶蓋，上面再特別點綴新鮮飽滿的藍莓果粒，入口就能感受到清爽果香與濃郁奶蓋交織的豐富層次，絕對是午後搭配黑咖啡的最佳主角。



▲全聯藍莓優格奶蓋蛋糕與藍莓優格杯主打清爽酸甜風味，搭配果粒點綴，是上班族下午茶解饞的首選甜點。





罪惡感滿滿莓果優格爆漿蛋糕

想找方便享用的小點心也有驚喜，「莓果優格爆漿蛋糕」絕對是辦公室下午茶的紓壓首選，外層是口感柔軟的戚風蛋糕，裡面包裹著酸甜莓果與發發牧場優格調製而成的香濃內餡，一口咬下即有滿滿的內餡在嘴裡展開，酸甜果香與優格完美融為一體，每一口都讓人大呼過癮。



▲全聯莓果優格布蕾盒嚴選綜合莓果醬與滑嫩布蕾層層堆疊，打造出層次豐富的優格系甜點饗宴。





超Q軟莓果優格乳酪大福

麻糬愛好者絕對不能錯過這款「莓果優格乳酪大福」，選用極致Q彈柔軟的大福外皮，裡面包裹著酸甜莓果、清爽優格與特製乳酪調製而成的滑順內餡，一口咬下同時能吃到皮的彈牙、莓果的酸甜與乳酪的濃郁奶香，銅板價格就能帶來滿滿療癒感，是下班回家路上隨手帶一顆的完美甜點。



▲全聯發發牧場莓果優格爆漿蛋糕，包裹酸甜莓果與優格內餡，銅板價69元輕鬆享有高CP值下午茶。

全聯甜點Ｘ發發牧場聯名 活動資訊

活動期間：10月2日至10月29日

販售地點：全聯福利中心全台門市

品項：

莓果優格布蕾盒：特價149元

藍莓優格奶蓋蛋糕：特價135元

藍莓優格杯：特價79元

莓果優格爆漿蛋糕：特價69元

莓果優格乳酪大福：特價59元







甜點控要來吃新品！

推薦閱讀：大倉久和萬聖節甜點變身日本妖怪！天狗黑貓赤鬼全現身，4款限定蛋糕只賣15天

推薦閱讀：哆啦A夢最愛甜點被米其林職人升級！東京和甘WAKAN首度來台，5款生銅鑼燒快閃晶華

推薦閱讀：beard papa’s10月法式栗子泡芙登場！萬聖節甜橙巧克力接棒回歸，週年慶禮盒享84折