早安美芝城《膽大黨》聯名太吸睛！129元起早餐送角色盲卡，高速婆婆5款周邊分2波開搶

早安美芝城攜手動漫膽大黨推出早餐能力覺醒計劃，買指定套餐送角色盲卡包，高速婆婆周邊同步開搶。資深編輯李維唐表示，本次聯名將熱血動漫IP與日常早餐情境深度結合，質感周邊與主題門市將大幅提升消費者晨間用餐的驚喜感與體驗。

每天早晨踏出家門都像是一場嚴肅的生存挑戰，面對賴床疲憊與通勤壓力的雙重襲擊，最需要一份充滿澎湃能量的美味早餐來神救援。台灣在地早餐品牌早安美芝城首度攜手日本人氣動漫膽大黨，自10月8日起重磅推出早餐能力覺醒計劃。活動期間不僅帶來兩款份量感十足的美味指定套餐，消費即贈角色盲卡包與小插旗，大中小紙杯與吐司盒等外帶包材也全面換上精緻聯名塗裝。外帶包裝設計精采呈現女主角小桃的靈感直覺、男主角厄卡倫的宅力信念與高速婆婆的速度感，將作品中的青春與怪奇戰鬥元素完美融入生活，讓大家在香氣四溢的餐點中開啟活力充沛的一天。



▲早餐桌瞬間變成熱血怪奇世界！點上一份煎至金黃誘人的雙蛋蛋餅或厚實里肌豬排蛋堡，再搭上一杯奶香濃郁的早美皇奶，隨餐還送超有質感的角色盲卡包與精緻小插旗，撕開盲卡包那瞬間的期待感直接把早餐美味度拉到最滿！圖／早安美芝城提供；窩客島整理

點套餐送角色盲卡包與限量插旗

想要補滿一日戰力，美味餐點絕對是重頭戲。這次早安美芝城特別設計兩款豐富套餐，增肌爆能QQ球餐包含煎至金黃香濃的里肌豬排蛋堡、外酥內軟彈牙的QQ球以及一杯醒腦沉穩的美式咖啡，售價149元，一口咬下豬排多汁軟嫩，搭配QQ球的甜香口感令人欲罷回味。另一款雙蛋回歸餐則包含滿滿蛋香滑順的雙蛋蛋餅、香脆多汁的麥克雞塊與大杯溫潤順口的早美皇奶，售價129元，每一口都是滿滿的幸福感。活動期間凡購買任一指定套餐，即可免費獲得角色小插旗及角色盲卡包各1份。全台限量8萬份的小插旗共有8款，盲卡包則多達7款，採取隨機發送方式，讓人忍不住想天天到門市報到，體驗撕開盲卡包瞬間的驚喜感。

高速婆婆化身可愛招財貓，第一波限時開搶

在動漫膽大黨中深受喜愛的高速婆婆，化身為萌感十足的招財貓造型，這種極具反差萌的魅力讓周邊商品質感大升級。第一波周邊商品於10月8日搶先開賣，包含壓克力吊飾鑰匙圈與絨毛飲料袋。壓克力吊飾鑰匙圈收錄5款Q版招財貓姿態，質感細緻且色彩飽和，其中更藏有全台限量僅400個的神祕隱藏版，吸引收藏家熱烈關注。絨毛飲料袋手感極佳，摸起來軟綿親膚，側邊還懸掛著立體高速婆婆絨毛吊飾，隨手提著手搖飲或早美皇奶出門，瞬間成為街頭目光焦點。

冷感變色杯細節滿分，一次性即可拍相機與保溫袋第二波週邊接力登場

第二波周邊商品於10月15日接力登場，設計團隊將劇情彩蛋細膩注入商品中。高速婆婆冷感變色杯巧妙呼應寺仁遇到冷水後化身邪視的設定，只要在杯中倒入冰涼飲料，杯身字樣便會隨之產生變色效果，兼具實用性與視覺趣味。高速婆婆一次性即可拍相機則契合男主角厄卡倫對外星世界的濃厚興趣，復古底片相機的握感搭配質感外殼，非常適合隨身記錄日常中的超自然時刻。正反兩面皆印有精美角色圖案的早餐保溫袋，大容量設計方便收納餐點，讓精緻質感融入生活日常。



▲增肌爆能QQ球餐實拍有夠誘人！一口咬下厚實多汁的里肌豬排蛋堡，搭配金黃酥脆又彈牙的紫色QQ球，再抿一口醒腦沉穩的美式咖啡，漢堡上還插著可愛的招財貓小插旗，滿滿活力直接幫你把一日戰力補到最滿！圖／早安美芝城要求；窩客島整理

▲這盤雙蛋回歸餐視覺效果太犯規！剛出爐的蛋餅皮煎得金黃微焦，包裹著滿滿濕潤香濃的蛋液，搭配酥脆多汁的麥克雞塊與換上招財貓限定塗裝的大杯早美皇奶，每一口都是最道地的澎湃台灣味，吃完幸福感爆棚！圖／早安美芝城提供；窩客島整理

全台3間主題門市視覺感拉滿，期間限定快閃打卡朝聖攻略

為了讓廣大粉絲沉浸在膽大黨的怪奇熱血世界中，早安美芝城特別打造3間主題門市，分別為台北信義莊敬概念店、台中民權概念店及台南文平概念店。門市從外部門面、牆面貼圖到店內用餐空間，處處可見小桃、厄卡倫與高速婆婆等角色的限定佈置，整體視覺豐富且充滿動漫張力。活動期間於全台約255家早安美芝城概念店購買指定套餐或單筆消費滿150元，即可參加周邊加價購，部分商品亦開放會員點數加價購。所有聯名贈品與周邊商品均為限量供應，送完為止，粉絲們切勿錯過這場熱血滿點的早餐盛宴。



▲第一波加價購周邊強勢登場！5款Q版招財貓造型的高速婆婆壓克力鑰匙圈可愛到爆表，裡面還藏有全台限量僅400個的神祕隱藏版；旁邊那個摸起來超軟綿的立體絨毛飲料袋，拎著手搖飲出門吸睛度百分百，好想全套通通拎回家！圖／早安美芝城提供；窩客島整理

▲第二波周邊亮點彩蛋滿滿！倒進冰飲就會變色的高速婆婆冷感變色杯超酷炫，還有充滿復古底片質感的即可拍相機與大容量保溫袋，會員滿額加價購就能輕鬆帶回家，趕緊把時間記下來準時報到！圖／早安美芝城提供；窩客島整理









早安美芝城×《膽大黨》早餐能力覺醒計劃

活動期間：2026年10月8日至12月31日

活動門市：全台約255家早安美芝城概念店

指定套餐與贈品優惠

購買以下任一指定套餐，即免費贈送角色小插旗（共8款）及角色盲卡包（共7款）各1份：

增肌爆能QQ球餐（售價149元）：里肌豬排蛋堡、QQ球、美式咖啡

雙蛋回歸餐（售價129元）：雙蛋蛋餅、麥克雞塊、大杯早美皇奶

贈品注意事項：全台限量8萬份，採隨機發送、不挑款、不更換，送完為止

周邊商品加價購（分兩波登場）

凡購買指定套餐或單筆消費滿150元（部分商品支援會員點數加價購），即可加價購買限量周邊：

第一波：10月8日起

壓克力吊飾鑰匙圈：共5款Q版招財貓造型，內含全台限量僅400個的神祕隱藏版

絨毛飲料袋：搭配立體高速婆婆絨毛吊飾

第二波：10月15日起

高速婆婆冷感變色杯：倒入冰飲後杯身字樣會產生變色效果

高速婆婆一次性即可拍相機：復古底片相機設計

早餐保溫袋：正反兩面皆印有精美角色圖案

聯名主題門市（共3間）

台北：信義莊敬概念店（台北市信義區莊敬路325巷52號）

台中：台中民權概念店（台中市中區平等街1號）

台南：台南文平概念店（台南市安平區文平路432號）

開箱完膽大黨怪奇早餐，還想看看近期有哪些品牌推出動漫聯名新品嗎？

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