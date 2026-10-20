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0元多一杯葡萄柚果粒茶！CoCo買一送一、最多一次帶四杯走，只有一天飲料控喝爆

買一送一飲料CoCo都可
2026-10-20 10:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:CoCo
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：最近真的熱爆！CoCo都可買一送一要先喝起來～

手搖控又要嗨翻天了。人氣手搖飲品牌CoCo都可這次特別選在10月21日推出熱門活動。只要在週三好友日當天打開手機進入指定線上管道領取優惠券，就能輕鬆享有「葡萄柚果粒茶」大杯買1送1的划算好康。2杯只要70元的甜甜價，絕對是手搖控補給小確幸的最佳時機。

▲CoCo都可「葡萄柚果粒茶」買一送一，酸甜果香搭配茶韻帶來輕盈口感。
▲CoCo都可「葡萄柚果粒茶」買一送一，酸甜果香搭配茶韻帶來輕盈口感。

葡萄柚果粒茶買一送一先喝

漸漸轉涼的秋日裡最適合來上一杯微酸微甜的果茶補給好心情。這款「葡萄柚果粒茶」特別將鮮甜飽滿的紅葡萄柚果肉搭配風味優雅的輕烘焙烏龍茶。每一口都能吸到滿滿果粒，尾韻還夾帶清爽茶香。層次相當豐富且完全不黏膩，非常適合上班族或學生族在午後解悶享用。

▲CoCo都可推出秋日限定優惠，選用鮮甜紅葡萄柚果粒搭配烏龍茶底，滿滿果粒清爽解膩，10月21日週三好友日憑券享有葡萄柚果粒茶買1送1。
▲CoCo都可推出秋日限定優惠，選用鮮甜紅葡萄柚果粒搭配烏龍茶底，滿滿果粒清爽解膩，10月21日週三好友日憑券享有葡萄柚果粒茶買1送1。

打開指定平台領券免排隊

想要搶好康的飲料控千萬別錯過領券時間。只要在活動當日凌晨0點起進入官方通訊軟體領券預訂，每人最多能夠拿到2張優惠券，等於一次就能帶走4杯飲料。顧客還能依照喜好自由選擇甜度與冰塊。全台門市皆可配合換購，數量有限售完為止，大家快揪朋友一起爽喝手搖飲。

▲CoCo都可週三好友日於10月21日限時登場，透過線上平台領券預訂，即可享有葡萄柚果粒茶大杯憑券第二杯0元優惠，2杯特價70元。
▲CoCo都可週三好友日於10月21日限時登場，透過線上平台領券預訂，即可享有葡萄柚果粒茶大杯憑券第二杯0元優惠，2杯特價70元。


CoCo都可 優惠活動

  • 活動日期：2026年10月21日凌晨00：00起開放線上領券預訂
  • 活動內容：於CoCo都可官方LINE線上領券，享葡萄柚果粒茶大杯買1送1，2杯特價70元
  • 領券規範：每人最多可領取2張優惠券，共可購買4杯，可自選冰塊與糖度
  • 活動門市：全台CoCo都可門市，商場門市及部分未販售該品項之門市除外，實際供應依各門市為主
  • 訂購管道：透過CoCo都可官方LINE線上點購

飲料控都要喝的話題新品！

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