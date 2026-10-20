島語吃到飽大巨蛋要開了！11/19正式開幕、台北吃到飽控搶訂位，大巨蛋限定菜超期待

編輯 鄭雅之 表示：終於島語大巨蛋要開了！敲碗快開放訂位～

吃到飽控終於等到了！漢來美食頂級Buffet「島語」正式宣布台北大巨蛋店將於2026年11月19日盛大開幕。台北大巨蛋尚未開幕就已經傳出「島語」即將在此插旗的消息，讓許多台北人敲碗趕快開幕。如今，不僅延續招牌的「九大主題餐檯」，更將帶來頂級海鮮與精彩的餐酒搭體驗。大家最關心的訂位細節與大巨蛋專屬限定料理也即將曝光，勢必再次引爆全台搶位熱潮。



▲「鮮」區滿載霸氣海味，島語台北大巨蛋將於11/19開幕，提供極致鮮甜的螃蟹與冷盤海鮮，是海鮮控必吃亮點。(攝影：鄭雅之)

▲多款滾燙煲湯與現煮料理讓人直呼暖心，島語台北大巨蛋店開幕將打造豐富的味覺饗宴。(攝影：鄭雅之)





島語靈魂特色九大主題餐檯震撼登場！

「島語」最讓人驚豔的就是精心打造的九大展區，包含「沁」、「鮮」、「盛」、「爍」、「極」、「煲」、「膳」、「炙」與「繽」。這裡主打職人現場現做料理，更創下「一餐檯配一餐酒」的奢華概念，從前菜、主餐一路到精緻甜點，讓每次取餐都像是一場優雅的味覺旅行。



▲氣勢磅礡的「炙」區餐檯，島語台北大巨蛋將於11/19開幕，提供現烤美國牛排與戰斧豬排，一餐檯配一餐酒帶來極致享受。(攝影：鄭雅之)





澎湃海鮮盛宴奢華吃到飽！

海鮮狂熱者來到「鮮」區絕對瘋狂，店家引進來自「南極深海雪蟹腳」與頂級「野生沙公」，搭配冰鎮白酒簡直是絕配。轉到「盛」日料區，還有台東成功漁港每日直送的現流生魚片，以及現點現做炙燒握壽司，配上一杯老字號「菊正宗清酒」，加上超人氣「松葉蟹腳」，一口吞下滿滿鮮甜。



▲滿滿南極深海雪蟹腳與松葉蟹腳霸氣排開，肉質飽滿鮮甜，島語台北大巨蛋店開幕後搭配冰鎮白酒更顯奢華。(攝影：鄭雅之)





肉食狂歡享用冠軍級頂級美味！

走到「炙」餐檯前能聞到現烤「美國牛排」與「台灣戰斧豬排」的誘人香氣，搭配世界冠軍特製「酥皮小可頌」非常過癮。中式餐區更有皮脆肉嫩的「片皮烤鴨」與米其林聯名「鮑魚燒賣皇」，讓肉食控直呼太幸福。



▲現做烤濃湯搭配金黃酥皮，島語台北大巨蛋店將帶來精緻熱騰騰熟食，展現高規格美饌饗宴。(攝影：鄭雅之)



▲嚴選高規格南極深海雪蟹腳與冷盤蟹類，島語台北大巨蛋店以活存與急速冰鎮技術保留最原始的甘甜口感。(攝影：鄭雅之)





島語大巨蛋獨家菜色敲碗公布！

「島語」每間分店都會結合當地特產打造獨家菜色，例如台中店就運用「大甲芋頭」與「花雕酒」等食材入菜。這次進駐台北大巨蛋，饕客們紛紛預測將會推出讓人驚豔的台北專屬限定料理。雖然完整菜單尚未公開，但在吃到飽社團已經引發超高討論度，大家都迫不及待想衝一波。



▲「盛」區每日引進台東成功漁港直送現流生魚片，切片鮮美厚實，隨島語進駐大巨蛋打造極致日料體驗。(攝影：鄭雅之)

▲現點現做炙燒握壽司與厚切生魚片，展現職人手藝，島語進駐大巨蛋精彩可期。(攝影：鄭雅之)





島語台北大巨蛋店 店家資訊

開幕日：2026/11/19

訂位辦法：近期將正式公佈





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