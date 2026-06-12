2026台灣最美飯店名單總整理！投票免費抽50張奢華住宿券、易遊網隱藏版訂房下殺6折起。

旅行的意義，往往從踏入旅宿的那一刻開始。被譽為飯店界奧斯卡獎的第八屆台灣最美飯店大賞大賽正式開跑，總計有超過200間風格各異的旅宿共襄盛舉。資深編輯李維唐表示，今年的賽事不僅規模創下歷年新高，新興風格旅宿與連霸常勝軍的精彩交鋒，更反映出現代旅人對於慢活生活美學與空間細節的極致追求。

旅行的意義，往往從踏入旅宿的那一刻開始，空間的線條、窗外的光影，甚至是床枕間的觸感，都構築了我們對於生活美學的渴望。被譽為飯店界奧斯卡獎的指標性盛事，由易遊網主辦的第八屆台灣最美飯店大賞票選活動，於115年6月11日至6月24日正式展開。這場年度美學爭霸，每年都吸引超過30萬人次熱烈參與。2026年的選拔規模更勝以往，總計有超過200間風格各異的旅宿共襄盛舉，創下歷年來的最高紀錄。無論是追求極致放鬆的溫泉秘境，或是渴望沉浸於都市霓虹的時髦空間，這場最美之爭，不僅是飯店業者的榮譽殿堂，更是品味旅人尋找下一次完美出逃的靈感地圖。

▲了了礁溪透過與自然共生的建築語彙，為旅客營造更貼近土地的當代慢活渡假體驗。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



台灣頂級渡假飯店推薦與自然共生的慢活美學

在尋求身心安頓的旅程中，結合了自然景觀與精緻款待的住宿體驗，始終是人們心中的首選。在這次最美慢活渡假獎的入圍名單裡，可以看到傳統指標飯店與新興風格旅宿的精彩交鋒。過往展現深厚底蘊的花蓮理想大地渡假飯店與瑞穗天合國際觀光酒店，今年再度力拼連霸紀錄。迎面而來的挑戰者實力相當厚實，包含以精緻泉質聞名的宜蘭力麗威斯汀度假酒店、煙波蘇澳四季雙泉館，以及隱密性極高的馥蘭朵烏來度假酒店與太魯閣晶英酒店，都以完善的硬體與細緻的款待直指頂峰。除了五星級的奢華選擇，充滿前衛設計語彙的了了礁溪、花蓮拓村泉旅、屏東泊思．紅柴居，以及小琉球的河堤漫旅－杉板灣，則透過與在地文化深度連結的建築美學，勾勒出與土地共同呼吸的當代慢活風貌。

▲宜蘭力麗威斯汀度假酒店以完善的休閒設施與細緻服務，強勢角逐最美慢活渡假獎。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

台北與台中都會風格旅宿精選與頂級微醺體驗

將目光移向充滿活力的城市核心，最美都會氛圍獎展現了現代人對於精緻生活細節的追求。在滿足商務與休閒多元需求的同時，各大都會飯店正試圖在空間裡創造更多感官驚喜。回顧上一屆的優勝者，台北晶華酒店、Hotel dùa Kaohsiung、君品酒店、台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店與台北新板希爾頓酒店，今年再度全數重返戰場，展現勢在必得的姿態。然而，新加入的陣容同樣讓人驚艷，台中唯一國際規格的公寓式酒店順天環匯酒店，以兼具家常溫馨與尊榮服務的空間感切入市場。水京棧國際酒店則強調貼心的高鐵接駁與豐富的五感體驗。更有以女性友善與細膩服務著稱的嬉行旅，以及將米其林餐飲與頂級酒莊資源完美融合的慕舍酒店，讓都會的夜晚不再只是留宿，而是一場高雅的生活風格展演。

▲坐擁信義區絕佳景觀的台北艾麗希爾頓格芮精選酒店，今年再度參戰力拼連霸都會頭銜。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



親子飯店與豪華露營車推薦的全齡友善時光

現代家庭在規劃假期時，更傾向選擇能兼顧大人放鬆與孩童探索的全齡友善空間。在最美親子享樂獎類別中，福容大飯店 淡水漁人碼頭正憑藉過往的極高口碑挑戰驚人的7連霸紀錄。此一領域的競爭同樣進入白熱化階段，嘉義福容voco酒店、台中港酒店以及福容徠旅 水里等星級作品，均端出極具吸引力的全方位玩樂規劃。值得關注的是，近年來蔚為風潮的質感露營也首度強勢跨界，桃禧漫遊露營區以童趣設計與多元的戶外探險活動為號召。天成逸旅－朋趣豪華露營則推出奢華的一泊四食露營車體驗，讓親近自然的野奢時光與精緻的服務得以兼得，為親子旅遊注入截然不同的風格想像。

▲主打一泊四食奢華體驗的天成逸旅－朋趣豪華露營，為本屆親子享樂獎帶來不一樣的野奢選擇。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

風格設計旅宿與美學空間的摩登光影對話

對於熱愛建築與空間美學的品味人士而言，最美風格設計獎堪稱是賽事中最令人屏息的焦點戰場。多間才剛開幕就掀起話題的新秀飯店，以其獨樹一幟的空間敘事迎戰。Hotel dùa Kenting以珊瑚貝殼為靈感，在國境之南打造出極具海洋美學的流線空間。歐酷飯店透過前衛的建築線條與光影變幻，展現極致的摩登設計感。新北北海溫泉洲際酒店則巧妙融合了壯麗的山海景致與低調奢華的當代美學。此外，擅長營造自然沉浸感的煙波花時間 花蓮、完美運用留白光影的山久蒔 x 勺光，以及將在地文化進行當代轉譯的捷絲旅台南虎山館，也共同在此類別中百花齊放，將設計實力轉化為動人的空間語彙。

▲山久蒔x勺光完美運用留白光影與極簡清水模線條，在靜謐的空間裡鋪陳出純粹的當代生活美學。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理



奢華海景與主題客房極致美學全紀錄

完美的旅宿體驗，核心往往在於客房內的私密氛圍。最美房間獎聚焦於近百間頂級旅宿的指標房型，是一場關於細節創意與空間張力的極致大比拚。3JD.HOME 二館的花園別館，以森林環抱的自然場域提供遠離塵囂的靜謐綠意。H會館的海景蜜月客房，則以無敵海景與陽台浴缸營造極致的浪漫儀式感。寒居酒店的隅鴞客房透過大面採光與溫潤的木質設計，演繹了低調輕奢的都市美學。若是喜愛主題驚喜，遠雄悅來大飯店的探索主題房打造了帳篷與童趣空間，滿足家庭對冒險的想像。格拉斯麗台北飯店的哥吉拉主題房，則以高度沉浸式的設計精準還原電影經典場景，讓客房不再只是休憩的場所，更是一段專屬的奇幻旅程。

▲位於離島的小琉球河堤漫旅－杉板灣今年也加入戰局，為離島觀光注入更多票選話題。圖／易遊網提供；窩客島編輯李維唐整理

易遊網最美飯店投票與獨家訂房優惠攻略

這場為期14天的網路票選活動，為了鼓勵大家積極參與，易遊網特別祭出了總計超過50張的夢幻飯店住宿券當作互動好禮，裡面包含新北北海溫泉洲際酒店、了了礁溪、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、君品酒店 台北、墾丁凱撒大飯店等極致奢華的指標旅宿。只要在活動期間內完成任一類別的實名制投票，就可以獲得抽獎資格。如果是完成了5大類別的全數投票，更可以參與一人獨得5間飯店住宿券的豪華加碼大獎。透過官方APP進行投票，還能額外獲得10張住宿券的抽獎機會。與此同時，易遊網更攜手眾多參賽飯店推出獨家的應援住房優惠，最低下殺到6折起，並伴隨房型升等、特製下午茶或在地景點票券等多重禮遇，讓每位喜愛旅行的讀者，都能在盛夏來臨之際，為自己預約一場高質感的風格假期。

▲格拉斯麗台北飯店的哥吉拉主題房以高度沉浸式的擬真設計，精準還原宛如電影經典場景般的住宿驚喜。圖／格拉斯麗台北飯店提供；窩客島編輯李維唐整理







第八屆台灣最美飯店大賞

活動時間：115年6月11日至6月24日

活動內容：

網路票選活動： 採實名制投票，須登入易遊網會員。獎項類別共有「最美慢活渡假獎」、「最美都會氛圍獎」、「最美親子享樂獎」、「最美風格設計獎」及「最美房間獎」5大類。

抽獎機制： 活動期間凡完成任一類別投票，即可參加飯店住宿券抽獎。若完成5大類別全數投票，有機會一人獨得5間飯店住宿券大獎。透過易遊網APP投票，再加碼享額外10張住宿券抽獎機會。

獨家限時優惠：

住房應援折扣： 易遊網攜手參賽飯店推出獨家優惠，訂房最低下殺6折起。

加碼限定好禮： 享房型免費升等、贈送特製下午茶、或附贈在地熱門景點票券等多重禮遇。

主辦單位： ezTravel易遊網旅行社

活動官方網站： hotel.eztravel.com.tw

主辦方APP下載： 請至App Store或Google Play商店搜尋「易遊網」

參賽指標飯店名單：

新北北海溫泉洲際酒店、了了礁溪、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店、君品酒店台北、墾丁凱撒大飯店、花蓮理想大地渡假飯店、瑞穗天合國際觀光酒店、宜蘭力麗威斯汀度假酒店、煙波蘇澳四季雙泉館、馥蘭朵烏來度假酒店、太魯閣晶英酒店、花蓮拓村泉旅、屏東泊思．紅柴居、小琉球河堤漫旅－杉板灣、台北晶華酒店、Hotel dùa Kaohsiung、台北艾麗希爾頓格芮精選酒店、台北新板希爾頓酒店、順天環匯酒店、水京棧國際酒店、嬉行旅、慕舍酒店、福容大飯店淡水漁人碼頭、嘉義福容voco酒店、台中港酒店、福容徠旅水里、桃禧漫遊露營區、天成逸旅－朋趣豪華露營、Hotel dùa Kenting、歐酷飯店、煙波花時間花蓮、山久蒔x勺光、捷絲旅台南虎山館、3JD.HOME二館、H會館、寒居酒店、遠雄悅來大飯店、格拉斯麗台北飯店。

備註說明：此篇為公關稿件內容由AI輔助生成、窩客島編輯李維唐整理提供

除了今年備受矚目的最美飯店票選，以下這些隱密性極高的頂級私房旅宿，同樣值得收進你的度假口袋名單中。

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