玩具總動員5電影周邊！威秀影城4大電影周邊一次看，三眼怪 熊抱哥票卡夾必收。

《玩具總動員5》周邊正式登場，威秀影城推出電影角色公仔、三眼怪絨毛糖膠零錢包、收縮絨毛吊飾與絨毛票卡夾。編輯張人尹表示，粉絲可把握限量套餐收藏人氣角色與全新角色。

迪士尼皮克斯最新電影《玩具總動員5》即將上映，這次威秀影城同步推出四款電影限定週邊套餐，將經典角色與全新登場角色集結在同一波收藏企劃中。這次周邊不只有粉絲熟悉的「胡迪、巴斯光年、翠絲」等人氣角色，也加入新電影首度亮相的新成員，搭配不同形式的公仔、絨毛吊飾、零錢包與票卡夾，6/17起正式開賣，讓粉絲們不只看電影，也能把最愛角色帶回家。



▲威秀影城推出《玩具總動員5》四款限定套餐，結合公仔與絨毛周邊打造收藏話題。



▲威秀影城電影角色收縮絨毛吊飾結合角色特色元素，展現滿滿電影彩蛋感。









五款角色公仔首度加入電影新成員

▲威秀影城《玩具總動員5》電影角色公仔推出5款角色，新角色同步亮相。

三眼怪零錢包與彩蛋吊飾療癒登場

▲威秀影城推出三眼怪絨毛糖膠零錢包，共有4款角色造型可收藏。

厭世表情票卡夾成為收藏亮點之一

▲威秀影城電影角色絨毛票卡夾推出6款角色，厭世表情設計吸睛。

威秀影城 玩具總動員5 電影套餐推薦

本次威秀影城最受矚目的周邊之一，就是「電影角色公仔」，一次推出5款角色，除了大家熟悉的胡迪、翠絲之外，巴斯光年也換上星星造型登場，增添全新收藏亮點。更受到關注的是《玩具總動員5》全新角色「Lily Pad」與「Smart Pants」首次推出周邊版本，讓粉絲有機會搶先收藏電影新角色。這款公仔收錄在A套餐中，搭配中份爆米花、兩杯大杯飲料以及熱食組合，不論是觀影還是收藏需求都能一次滿足。電影B套餐則是超可愛「三眼怪絨毛糖膠零錢包」，採用柔軟絨毛材質與大容量設計，共推出三眼怪、熊抱哥、叉奇及毛怪4種款式，兼具日常收納與可愛外型。而C套餐則是「電影角色收縮絨毛吊飾」融入角色代表元素設計，例如三眼怪搭配爪子、火腿搭配遊戲機、熊抱哥搭配草莓元素，以及超級搭配垃圾桶等特色組合，讓每款吊飾都藏有電影彩蛋巧思。電影D套餐主打「電影角色絨毛票卡夾」，一次推出6款角色選擇，以厭世表情搭配柔軟絨毛材質打造高辨識度外型。除了電影中的翠絲之外，還有三眼怪、火腿、紅心、熊抱哥以及企鵝吱吱等人氣角色，讓不同角色支持者都能找到自己的收藏目標。威秀影城表示，《玩具總動員5》限定週邊套餐皆在6/17正式開賣，限量供應，售完為止，想收藏的粉絲一定要趁早衝。

開賣時間：2026/06/17起

《玩具總動員5》電影A套餐

1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1份熱食＋1個三電影角色公仔（共5款，款式隨機）

《玩具總動員5》電影B套餐

1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個三眼怪絨毛糖膠零錢包（共4款，款式隨機） 三眼怪、熊抱哥、叉奇、毛怪

《玩具總動員5》電影C套餐

1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色收縮絨毛吊飾（共4款，款式隨機）

《玩具總動員5》電影D套餐

1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色絨毛票卡夾（共6款，款式隨機）



