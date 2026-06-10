玩具總動員5電影周邊！威秀影城4大電影周邊一次看，三眼怪 熊抱哥票卡夾必收。

《玩具總動員5》周邊正式登場，威秀影城推出電影角色公仔、三眼怪絨毛糖膠零錢包、收縮絨毛吊飾與絨毛票卡夾。編輯張人尹表示，粉絲可把握限量套餐收藏人氣角色與全新角色。
迪士尼皮克斯最新電影《玩具總動員5》即將上映，這次威秀影城同步推出四款電影限定週邊套餐，將經典角色與全新登場角色集結在同一波收藏企劃中。這次周邊不只有粉絲熟悉的「胡迪、巴斯光年、翠絲」等人氣角色，也加入新電影首度亮相的新成員，搭配不同形式的公仔、絨毛吊飾、零錢包與票卡夾，6/17起正式開賣，讓粉絲們不只看電影，也能把最愛角色帶回家。
五款角色公仔首度加入電影新成員本次威秀影城最受矚目的周邊之一，就是「電影角色公仔」，一次推出5款角色，除了大家熟悉的胡迪、翠絲之外，巴斯光年也換上星星造型登場，增添全新收藏亮點。更受到關注的是《玩具總動員5》全新角色「Lily Pad」與「Smart Pants」首次推出周邊版本，讓粉絲有機會搶先收藏電影新角色。這款公仔收錄在A套餐中，搭配中份爆米花、兩杯大杯飲料以及熱食組合，不論是觀影還是收藏需求都能一次滿足。
三眼怪零錢包與彩蛋吊飾療癒登場電影B套餐則是超可愛「三眼怪絨毛糖膠零錢包」，採用柔軟絨毛材質與大容量設計，共推出三眼怪、熊抱哥、叉奇及毛怪4種款式，兼具日常收納與可愛外型。而C套餐則是「電影角色收縮絨毛吊飾」融入角色代表元素設計，例如三眼怪搭配爪子、火腿搭配遊戲機、熊抱哥搭配草莓元素，以及超級搭配垃圾桶等特色組合，讓每款吊飾都藏有電影彩蛋巧思。
厭世表情票卡夾成為收藏亮點之一電影D套餐主打「電影角色絨毛票卡夾」，一次推出6款角色選擇，以厭世表情搭配柔軟絨毛材質打造高辨識度外型。除了電影中的翠絲之外，還有三眼怪、火腿、紅心、熊抱哥以及企鵝吱吱等人氣角色，讓不同角色支持者都能找到自己的收藏目標。威秀影城表示，《玩具總動員5》限定週邊套餐皆在6/17正式開賣，限量供應，售完為止，想收藏的粉絲一定要趁早衝。
威秀影城 玩具總動員5 電影套餐推薦
開賣時間：2026/06/17起
- 《玩具總動員5》電影A套餐
1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1份熱食＋1個三電影角色公仔（共5款，款式隨機）
- 《玩具總動員5》電影B套餐
1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個三眼怪絨毛糖膠零錢包（共4款，款式隨機） 三眼怪、熊抱哥、叉奇、毛怪
- 《玩具總動員5》電影C套餐
1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色收縮絨毛吊飾（共4款，款式隨機）
- 《玩具總動員5》電影D套餐
1份中份爆米花＋2杯大杯飲料＋1個電影角色絨毛票卡夾（共6款，款式隨機）