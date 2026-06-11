索尼克三麗鷗娃娃！信義區SEGA FAVE快閃店，鬼滅 我英模型公仔必收。

索尼克三麗鷗娃娃！信義區SEGA FAV快閃店索尼克周邊必買，編輯鄭亦庭表示：超人氣鬼滅之刃、咒術迴戰、我的英雄學院模型公仔也同步登場。

索尼克Kitty娃娃要收！SEGA FAVE CORPORATION在台北信義區ATT 4樓 Yan Gallery 推出「SEGA FAVE POP UP STORE」，現場不只有索尼克娃娃、索尼克三麗鷗聯名娃娃，連日本人氣動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》的角色公仔、盲盒周邊也能一次逛，打卡拍照就送限定貼紙，SEGA快閃店即日起至8/31，讓動漫迷、遊戲迷一路逛到暑假。



▲索尼克Kitty娃娃要收！SEGA FAVE POP UP STORE即日起在信義區登場，鬼滅、我英、咒術角色公仔一次看。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區SEGA FAVE快閃店推出索尼克三麗鷗娃娃、索尼克角色娃娃等周邊，打卡送限定貼紙。(攝影：鄭亦庭)

SEGA快閃店必買索尼克三麗鷗娃娃

▲SEGA FAVE信義區快閃店開賣索尼克×三麗鷗聯名系列娃娃，索尼克換上布丁狗、Kitty、醜魚裝扮。(攝影：鄭亦庭)





鬼滅、我英角色公仔模型一次看

▲現場販售多款日本動漫公仔模型，包含鬼滅之刃、咒術迴戰、我的英雄學院等動漫主角模型公仔。(攝影：鄭亦庭)





信義區SEGA FAVE快閃店夾娃娃區

▲信義區SEGA FAVE快閃店現場規劃8台夾娃娃機專區，從小小兵、柯南到葬送的芙莉蓮等主題娃娃機。(攝影：鄭亦庭)



▲信義區SEGA FAVE快閃店推出索尼克三麗鷗娃娃、索尼克角色娃娃等周邊。(攝影：鄭亦庭)





SEGA FAVE POP UP STORE

信義區SEGA快閃店以知名電玩角色「索尼克」為主角，現場推出多個索尼克周邊小物，從索尼克角色玩偶、吊飾娃娃、手機掛繩、收納袋到盲抽徽章，快閃店必買特別推出的「索尼克×三麗鷗」娃娃，經典索尼克換上Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、醜魚等三麗鷗人氣角色的裝扮，超可愛的各尺寸娃娃絕對要手刀收藏，現場更設置索尼克三麗鷗主題夾娃娃機拍照區，讓鐵粉們能跟人氣角色們一起合照。這次快閃店現場也販售多款SEGA經典人氣IP周邊，其中日本人氣動畫IP景品，從《鬼滅之刃》炭治郎、《我的英雄學院》綠谷出久，到《咒術迴戰》虎杖悠仁、《新世紀福音戰士》渚薰等公仔模型都能在現場帶回家，店內也販售「動動壓克力立牌」，背後控制桿設計，讓《排球少年!!》、《名偵探柯南》角色的眼睛可以滑動、產生眨眼變化。快閃店現場更設置了8台夾娃娃機專區，一次只要30元銅板價，包括小小兵、名偵探柯南、葬送的芙莉蓮、湯姆與傑利娃娃，以及初音公仔等，讓大家買周邊公仔，也能來玩夾娃娃機，此外，活動期間只要在現場拍照打卡，就能免費獲得活動限定貼紙，近期來信義區逛街，就來SEGA FAVE快閃店爆買一波。期間：即日起～8月31日地點：ATT 4 FUN 4F Yan Gallery

近期話題超萌IP聯名全跟上

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更多 信義區SEGA FAVE POP UP STORE 照片：

▲排球少年、名偵探柯南則有動動壓克力立牌，以槓桿互動設計出眨眼動作。(攝影：鄭亦庭)



▲現場販售多款日本動漫公仔模型，包含鬼滅之刃、咒術迴戰、我的英雄學院等熱血動漫主角。(攝影：鄭亦庭)



▲SEGA FAVE信義區快閃店開賣索尼克×三麗鷗聯名系列娃娃，索尼克換上布丁狗、Kitty、醜魚裝扮。(攝影：鄭亦庭)



▲SEGA FAVE快閃店特設索尼克三麗鷗夾娃娃機打卡區，讓鐵粉們能跟人氣角色們一起合照。(攝影：鄭亦庭)

