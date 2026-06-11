索尼克三麗鷗娃娃！信義區SEGA FAVE快閃店，鬼滅 我英模型公仔必收。

索尼克三麗鷗娃娃！信義區SEGA FAV快閃店索尼克周邊必買，編輯鄭亦庭表示：超人氣鬼滅之刃、咒術迴戰、我的英雄學院模型公仔也同步登場。
索尼克Kitty娃娃要收！SEGA FAVE CORPORATION在台北信義區ATT 4樓 Yan Gallery 推出「SEGA FAVE POP UP STORE」，現場不只有索尼克娃娃、索尼克三麗鷗聯名娃娃，連日本人氣動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《我的英雄學院》的角色公仔、盲盒周邊也能一次逛，打卡拍照就送限定貼紙，SEGA快閃店即日起至8/31，讓動漫迷、遊戲迷一路逛到暑假。
SEGA快閃店必買索尼克三麗鷗娃娃信義區SEGA快閃店以知名電玩角色「索尼克」為主角，現場推出多個索尼克周邊小物，從索尼克角色玩偶、吊飾娃娃、手機掛繩、收納袋到盲抽徽章，快閃店必買特別推出的「索尼克×三麗鷗」娃娃，經典索尼克換上Hello Kitty、布丁狗、大耳狗、醜魚等三麗鷗人氣角色的裝扮，超可愛的各尺寸娃娃絕對要手刀收藏，現場更設置索尼克三麗鷗主題夾娃娃機拍照區，讓鐵粉們能跟人氣角色們一起合照。
鬼滅、我英角色公仔模型一次看這次快閃店現場也販售多款SEGA經典人氣IP周邊，其中日本人氣動畫IP景品，從《鬼滅之刃》炭治郎、《我的英雄學院》綠谷出久，到《咒術迴戰》虎杖悠仁、《新世紀福音戰士》渚薰等公仔模型都能在現場帶回家，店內也販售「動動壓克力立牌」，背後控制桿設計，讓《排球少年!!》、《名偵探柯南》角色的眼睛可以滑動、產生眨眼變化。
信義區SEGA FAVE快閃店夾娃娃區快閃店現場更設置了8台夾娃娃機專區，一次只要30元銅板價，包括小小兵、名偵探柯南、葬送的芙莉蓮、湯姆與傑利娃娃，以及初音公仔等，讓大家買周邊公仔，也能來玩夾娃娃機，此外，活動期間只要在現場拍照打卡，就能免費獲得活動限定貼紙，近期來信義區逛街，就來SEGA FAVE快閃店爆買一波。
SEGA FAVE POP UP STORE期間：即日起～8月31日
地點：ATT 4 FUN 4F Yan Gallery
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