JOGUMAN杯塞公仔29元！7-11聯名JOGUMAN咖啡周邊加價購，芭樂氣泡咖啡開喝。

7-ELEVEN攜手JOGUMAN推出真果芭樂氣泡咖啡、杯塞公仔與集點活動，同步祭出OPENPOINT優惠及CITY TEA折扣。編輯張人尹表示，夏季果咖與限定周邊值得粉絲關注。
小七JOGUMAN杯塞超可愛！7-ELEVEN這次特別與全球知名IP「JOGUMAN」合作，推出主題杯款、杯套以及限定周邊，還有超可愛「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔」29元加價購就有，搭配新品「真果芭樂氣泡咖啡」，希望讓粉絲在炎熱夏季喝咖啡之餘，也能感受療癒又幽默的生活氛圍。
真果芭樂氣泡咖啡酸甜清爽開喝瞄準夏季水果咖啡市場，CITY CAFE推出全新「真果芭樂氣泡咖啡」，使用在地珍珠芭樂原汁搭配氣泡水製作，融合芭樂果香、檸檬酸香與咖啡風味，打造層次感十足的清爽口感，喜歡水果系西西里咖啡的粉絲，這次夏天也能有更多不同選擇。在咖啡杯身上，也結合JOGUMAN系列水果主題，打造可愛的夏季風格。配合新品上市，7-11也推出優惠活動，6/10-6/23期間買真果芭樂氣泡咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡，通通祭出單杯75元優惠價，讓粉絲趁機嚐鮮。
JOGUMAN杯塞公仔加價29元帶回家除了新品飲品、杯身包裝之外，CITY CAFE同步推出JOGUMAN周邊小物，超療癒的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔」粉絲必收。7-11與JOGUMAN合作開發5款限定造型，主打可晃動設計與可愛外型，不僅能作為杯塞使用，也能放在辦公桌、車內或居家空間當作擺飾，搖頭晃腦模樣超可愛，每款還附有品牌貼紙小配件，可以在角色手上的咖啡杯貼上專屬圖案。在6/10-6/23期間，只要購買CITY CAFE特大杯指定飲品，加價29元即可隨機獲得1款公仔，數量有限送完為止。
夏季果咖集點活動周邊一起換看準JOGUMAN話題，這次在6/10-7/7期間，7-ELEVEN推出「CITY CAFE_JOGUMAN夏季果咖集點GO」活動，活動期間購買CITY CAFE大杯以上飲品可獲得1點，特大杯再加贈1點。集滿4點後即可加價購或指定點數兌換限定周邊，包括「JOGUMAN翻轉雙杯袋」不管只喝一杯、或是喝買一送一都實用。同時還有「好心情桌墊、透明造型收納娃包、午餐袋」等商品，皆結合咖啡與檸檬主題設計，搭配JOGUMAN療癒角色，成為不少粉絲鎖定收藏的夏季限定小物。
OPENPOINT優惠加碼茶飲活動同步開跑除了實體門市活動外，OPENPOINT行動隨時取也同步推出夏季果咖派對優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、真果芭樂氣泡咖啡任4杯組合價，以及多組13杯688元優惠方案。CITY TEA現萃茶則祭出香鑽水果茶、青梅冰茶、一顆檸檬青茶等指定品項優惠組合。門市部分則有6/10-6/23 CITY TEA特大杯飲品2杯88元，6/12-6/14 CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2送2，以及黑糖粉粿奶茶2送1等活動，讓粉絲從咖啡到茶飲都能一次享受夏季優惠。
CITY CAFE JOGUMANㄉㄨㄞㄉㄨㄞ杯塞公仔 活動說明
活動期間：6/10~6/23
活動方式：買CITY CAFE特大杯指定飲品加價29元即可獲得ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔1款。數量有限，贈完為止，共5款，隨機出貨不挑款。每款杯塞公仔皆內含乙張CITY系列品牌專屬貼紙配件。
CITY CAFE夏季果咖集點GO 活動說明
活動期間：6/10~7/7
活動方式：買CITY CAFE大杯以上1杯得1點，特大杯系列飲品再加贈1點(即2點)，集滿4點加價購/指定點數免費換CITY CAFE_JOGUMAN特別版周邊商品。(兌換至7/9)
兌換商品：
JOGUMAN翻轉雙杯袋(咖啡款/檸檬款)：4點+229元、或70點免費換
JOGUMAN好心情桌墊(咖啡款/檸檬款)：4點+259元、80點免費換
JOGUMAN透明造型收納娃包：4點+299元、或100點免費換
JOGUMAN 午餐袋：4點+299元、或100點免費換
OPENPOINT行動隨時取活動
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/真果芭樂氣泡咖啡任4杯組合價(每日限量1萬組)
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡/真果芭樂氣泡咖啡任13杯688元(限量10萬組)
CITY CAFE特大杯美式/特大杯拿鐵任13杯688元(限量10萬組)
CITY TEA香鑽水果茶/青梅冰茶/一顆檸檬青茶任15杯688元(限量5萬組)
CITY CAFE風味系列指定冰飲 (鹿兒島濃焙茶/靜岡濃抹茶/好時經典可可/香草焦糖瑪奇朵/皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵/黃金榛果太妃任選13杯688元(限量5萬組)
CITY PRIMA中杯精品冰香椰厚拿鐵/精品冰燕麥拿鐵任選10杯688元(限量5萬組)
(備註：精品咖啡、現萃茶僅能於限定門市兌領。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPENPOINT APP說明。)
7-ELEVEN現調茶飲優惠
全台7,300家門市優惠
6月10日至6月23日CITY TEA特大杯飲品2杯88元
6月12日至6月14日CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2送2
CITY TEA現萃茶門市限定優惠
6月10日至6月23日CITY TEA特大杯飲品2杯88元
6月12日至6月14日CITY TEA黑糖粉粿奶茶2送1
!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR門市限定優惠
6月10日至6月12日香草奶蓋系列買2送2
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