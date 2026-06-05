JOGUMAN杯塞公仔29元！7-11聯名JOGUMAN咖啡周邊加價購，芭樂氣泡咖啡開喝。

7-ELEVEN攜手JOGUMAN推出真果芭樂氣泡咖啡、杯塞公仔與集點活動，同步祭出OPENPOINT優惠及CITY TEA折扣。編輯張人尹表示，夏季果咖與限定周邊值得粉絲關注。

小七JOGUMAN杯塞超可愛！7-ELEVEN這次特別與全球知名IP「JOGUMAN」合作，推出主題杯款、杯套以及限定周邊，還有超可愛「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔」29元加價購就有，搭配新品「真果芭樂氣泡咖啡」，希望讓粉絲在炎熱夏季喝咖啡之餘，也能感受療癒又幽默的生活氛圍。



▲7-ELEVEN攜手JOGUMAN推出主題杯款、杯套與限定周邊，打造療癒系夏日咖啡活動。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推出JOGUMAN聯名企劃，翻轉雙杯袋可同時裝兩杯飲料。（攝影：張人尹）

真果芭樂氣泡咖啡酸甜清爽開喝

▲7-ELEVEN全新真果芭樂氣泡咖啡登場，以芭樂果香結合咖啡打造清爽口感。

瞄準夏季水果咖啡市場，CITY CAFE推出全新「真果芭樂氣泡咖啡」，使用在地珍珠芭樂原汁搭配氣泡水製作，融合芭樂果香、檸檬酸香與咖啡風味，打造層次感十足的清爽口感，喜歡水果系西西里咖啡的粉絲，這次夏天也能有更多不同選擇。在咖啡杯身上，也結合JOGUMAN系列水果主題，打造可愛的夏季風格。配合新品上市，7-11也推出優惠活動，6/10-6/23期間買真果芭樂氣泡咖啡、西西里風檸檬氣泡咖啡，通通祭出單杯75元優惠價，讓粉絲趁機嚐鮮。





JOGUMAN杯塞公仔加價29元帶回家

▲7-ELEVEN推出5款JOGUMANㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔，加價29元即可隨機獲得。（攝影：張人尹）

除了新品飲品、杯身包裝之外，CITY CAFE同步推出JOGUMAN周邊小物，超療癒的「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔」粉絲必收。7-11與JOGUMAN合作開發5款限定造型，主打可晃動設計與可愛外型，不僅能作為杯塞使用，也能放在辦公桌、車內或居家空間當作擺飾，搖頭晃腦模樣超可愛，每款還附有品牌貼紙小配件，可以在角色手上的咖啡杯貼上專屬圖案。在6/10-6/23期間，只要購買CITY CAFE特大杯指定飲品，加價29元即可隨機獲得1款公仔，數量有限送完為止。





夏季果咖集點活動周邊一起換

▲7-ELEVEN夏季果咖集點GO活動開跑，多款JOGUMAN限定周邊開放兌換。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推出翻轉雙杯袋、收納娃包與午餐袋等JOGUMAN聯名小物。（攝影：張人尹）

OPENPOINT優惠加碼茶飲活動同步開跑

▲7-ELEVEN OPENPOINT行動隨時取祭出果咖優惠，多款人氣飲品組合價開搶。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN JOGUMAN杯塞公仔每個附一張貼紙，可裝飾公仔手上的咖啡杯。（攝影：張人尹）

CITY CAFE JOGUMANㄉㄨㄞㄉㄨㄞ杯塞公仔 活動說明

看準JOGUMAN話題，這次在6/10-7/7期間，7-ELEVEN推出「CITY CAFE_JOGUMAN夏季果咖集點GO」活動，活動期間購買CITY CAFE大杯以上飲品可獲得1點，特大杯再加贈1點。集滿4點後即可加價購或指定點數兌換限定周邊，包括「JOGUMAN翻轉雙杯袋」不管只喝一杯、或是喝買一送一都實用。同時還有「好心情桌墊、透明造型收納娃包、午餐袋」等商品，皆結合咖啡與檸檬主題設計，搭配JOGUMAN療癒角色，成為不少粉絲鎖定收藏的夏季限定小物。除了實體門市活動外，OPENPOINT行動隨時取也同步推出夏季果咖派對優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、真果芭樂氣泡咖啡任4杯組合價，以及多組13杯688元優惠方案。CITY TEA現萃茶則祭出香鑽水果茶、青梅冰茶、一顆檸檬青茶等指定品項優惠組合。門市部分則有6/10-6/23 CITY TEA特大杯飲品2杯88元，6/12-6/14 CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾2送2，以及黑糖粉粿奶茶2送1等活動，讓粉絲從咖啡到茶飲都能一次享受夏季優惠。

活動期間：6/10~6/23

活動方式：買CITY CAFE特大杯指定飲品加價29元即可獲得ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ杯塞公仔1款。數量有限，贈完為止，共5款，隨機出貨不挑款。每款杯塞公仔皆內含乙張CITY系列品牌專屬貼紙配件。





CITY CAFE夏季果咖集點GO 活動說明

活動期間：6/10~7/7

活動方式：買CITY CAFE大杯以上1杯得1點，特大杯系列飲品再加贈1點(即2點)，集滿4點加價購/指定點數免費換CITY CAFE_JOGUMAN特別版周邊商品。(兌換至7/9)



兌換商品：