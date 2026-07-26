GD與李敏鎬私藏韓牛殿堂TTEURAK登台！攜手梵燒肉推出3天限定夢幻客座。

首爾清潭洞頂級韓牛傳奇TTEURAK震撼登台，攜手梵燒肉打造8月限定盛宴。資深編輯李維唐表示，這次台韓頂級燒肉首度強強聯手，不僅將經典醬香味蕾完美移植，更展現了極致肉品工藝的深刻魅力。

晚風輕拂的台北街頭，一場關於極致肉香的味蕾盛宴正悄然醞釀。對於熱愛韓式美食與頂級燒肉的饕客來說，首爾清潭洞從來不只代表時尚與繁華，更是高端餐飲的重鎮。在眾多名店之中，成立於1998年的韓牛殿堂TTEURAK，以長達28年的精湛工藝深耕當地，不僅連續13年榮獲韓國藍絲帶認證，更曾入選首爾美食100選。這座深受政商名流與韓國巨星喜愛的餐飲地標，如今選擇跨越海洋，將品牌創立以來的首次海外餐廳聯名合作獻給台北，於8月12日至8月14日晚間，限時3天降臨頂級燒肉指標梵燒肉，帶來一場融合奢華與日常風情的微醺饗宴。

▲結合頂級韓牛熟成肉品與精緻韓式小菜，展現韓國傳統與創新兼具的頂級燒肉饗宴。圖／梵燒肉提供；窩客島編輯李維唐整理



巨星私房名單與申東燁力薦的人生菲力牛排

走進首爾清潭洞的核心區域，明星輕裝穿梭的場景屢見不鮮，而TTEURAK正是GD、李洙赫、李敏鎬、少女時代與IVE等一線藝人私下聚會的愛店。韓國國民主持人申東燁更曾在知名節目《水曜美食會》中公開大讚，這是他人生中吃過最美味的菲力牛排。TTEURAK之所以能夠屹立不搖28年，核心秘密在於其對肉質熟成技術的苛求，以及將韓國傳統醃醬轉化為精緻餐飲的深厚功力。招牌韓牛菲力甚至創下全韓國銷量第一的紀錄，將原本豪邁的韓式燒肉，昇華成令人流連忘返的藝術品。

▲滿桌豐富多樣的韓式醃醬料理與現切優質肉品，演繹首爾清潭洞傳奇燒肉的豐盛美味。圖／梵燒肉提供；窩客島編輯李維唐整理

當清潭洞傳奇遇上東京金字塔頂端燒肉工藝

這次台韓餐飲界的世紀交會，選在台北頂級燒肉指標梵燒肉舉行。梵燒肉作為東京燒肉名店Yoroniku的海外首家分店，承襲了日本金字塔頂端的細緻切工與精準火候，長年被譽為燒肉界的領頭羊。當韓式傳統熟成醬香遇上日式極致燒烤技藝，火花在炭火升騰間迸發。TTEURAK主廚親自來台坐鎮，雙方團隊歷經多次調整，將部位切法、醬汁調配與桌邊服務無縫接軌，為台北饕客帶來截然不同的頂級飲食體驗。

▲靈魂招牌料理經過炭火燒烤與稻草煙燻，佐以黑松露與自製蒜味醬呈現奢華風味。圖／梵燒肉提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲主廚於桌邊進行精準火候燒烤，火焰與煙香交織出視覺與味覺兼具的精彩對決。圖／梵燒肉提供；窩客島編輯李維唐整理

炭香與醬香交織的味蕾高潮與在地化巧思

聯名菜單匯聚了兩大品牌的靈魂之作。開場由TTEURAK經典漬物三拼、醬漬鮮蝦與水泡菜打開味蕾，緊接著呈上細膩刀工詮釋的生牛肉塔塔。重頭戲炭燒菲力牛排經過稻草煙燻，炭火香氣伴隨著山海鹽、黑松露、山葵與自製蒜味醬，交織出層次豐富的肉汁甜味。獨具匠心的炸牛排三明治則融入自家醃漬山椒粒，平衡了油脂的豐盈感。主食部分特別設計了結合在地飲食特色的秘製燉牛尾飯與紅湯牛雜湯，搭配韓國進口明太子，為整套餐點畫下溫暖而飽滿的句點。

▲以梵燒肉經典的酥炸菲力牛排三明治為基礎，特別搭配 TTEURAK 自家醃漬山椒粒提味。圖／梵燒肉提供；窩客島編輯李維唐整理



將限時美味轉化為台北街頭的常設記憶

這場為期3天的客座餐會不僅是一次性的美食盛會，更是一場深度的飲食文化交流。每位售價5000元加10%服務費的套餐，自開放預訂以來便吸引大量饕客關注。為了讓無法搶到限時席位的消費者也能體驗這份美味，活動結束後，部分經典聯名料理將正式納入梵燒肉的常設菜單中。這意味著首爾清潭洞的經典風味將深植台北，讓這份跨越緯度的燒肉傳奇，成為都市夜生活裡隨時可以重溫的美味記憶。

▲TTEURAK 主廚 Kim Young Woo 專註於餐點細節擺盤，展現對頂級食材與極致風味的嚴謹態度。圖／梵燒肉提供；窩客島編輯李維唐整理





VANNE x TTEURAK 聯名客座餐會

活動時間： 2026年8月12日（三）至8月14日（五）晚餐時段

活動內容：

首爾清潭洞頂級韓牛傳奇TTEURAK登陸台北，攜手梵燒肉舉辦為期3天的跨國聯名客座盛宴。

由主廚親自坐鎮，呈現炭燒菲力牛排《稻草煙燻》、韓式生拌牛肉、炸牛排三明治與秘製燉牛尾飯等融合韓、日、台三方觀點的頂級極致菜單。

每位套餐售價NT$ 5,000（不含酒水，服務費10%另計）。

梵燒肉

餐廳地址： 台北市大安區敦化南路一段235號2樓

訂位專線： 02-2771-0597（服務時間：每日14:00 - 23:00）

預約方式： 即日起開放電話預約





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