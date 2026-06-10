米其林一星燒肉在京都，連續8年摘星的燒肉USHIGORO京都店進駐東山古町家，限量座位一位難求，想去的快預約。

連續八年的米其林一星燒肉店一定要嚐嚐看。全新開幕的燒肉USHIGORO京都東山店選擇在百年町家裡，菜單都是經過嚴選，A5頂級黑毛和牛、鮮甜車蝦、烏魚子、魚子醬等，店內座位有限一定要事先預約喔。

連續8年摘下米其林一星的燒肉名店「燒肉USHIGORO」，正式在京都東山開幕，建築物本身是百年的京町家，食材使用A5頂級黑毛和牛，加上京都限定菜單，座位有限，想去的快預訂吧。

京都東山燒肉USHIGORO是

燒肉USHIGORO京都店坐落在京都市東山區下河原町，毗鄰高台寺。建築物本身是京都傳統的町家建築，由於是全木造建築，氛圍靜謐。全部的座位都很注重隱私，不必擔心被其他客人打擾。



▲連續8年摘下米其林一星的燒肉名店「燒肉USHIGORO」，正式在京都東山開幕。





京都東山燒肉USHIGORO的限定料理

京都店特別推出多款限定料理，讓和牛展現全新風貌。

車蝦、烏魚子與紅肉和牛手巻

這支手卷用料非常豪華，包含鮮甜車蝦、烏魚子與紅肉和牛，口味的層次十分豐富。1貫1,800日圓。



▲包含鮮甜車蝦、烏魚子與紅肉和牛，層次十分豐富。





魚子醬牛高湯凍塔塔牛肉

這一道料理以牛高湯凍搭配魚子醬，疊合紅肉塔塔，使鹽味與鮮味交互堆疊。一盤3,000日圓。



▲以牛高湯凍搭配魚子醬疊合紅肉塔塔，鹽味與鮮味交互堆疊。





沙朗涮涮鍋

這款涮涮鍋使用昆布柴魚高湯，再加入鮎魚醬的特製湯底，整體還散發著九條蔥的清香。一道3,400日圓。

▲昆布柴魚高湯加入鮎魚醬的特製湯底，散發著九條蔥清香。





石鍋甘鯛和牛飯

這道料理將甘鯛與和牛、薑一起合煮於石鍋，再以柚子七味提味收尾。價格為2,800日圓。

▲將甘鯛與和牛合煮，再以柚子七味提味收尾。





抹茶提拉米蘇

這道抹茶提拉米蘇使用濃厚馬斯卡邦起司與抹茶苦香，適合在飯後收尾。價格900日圓。

京都東山燒肉USHIGORO怎麼預約

▲使用濃厚馬斯卡邦起司與抹茶苦香適合飯後收尾。

京都東山燒肉USHIGORO共設84個座位，包含6間完全包廂（最多10名）與8桌BOX座位（最多6名）。座位數量有限，熱門時段一位難求。建議你透過TableCheck線上預約，建議盡早安排。

▲共設84個座位，包含6間完全包廂與8桌BOX座位。





餐廳資訊

地址：京都府京都市東山區下河原通高台寺門前下河原町469番1號

營業時間：17：00〜23：00（L.O.22：00）；二～五11：00〜15：00（L.O.14：00）、17：00〜23：00（L.O.22：00）；六日假11：00〜23：00（L.O.22：00）

公休日：無

交通方式：京阪本線祇園四條站1號出口步行約12分鐘

官方網站

預約連結





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