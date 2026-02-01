鳥取燒肉牛王北口店A5萬葉牛，車站一分鐘必吃限量厚切牛舌。

鳥取站北口步行一分鐘「燒肉牛王」，是縣內首間提供 A5 萬葉牛生肉料理的燒肉店。

來到鳥取旅遊，怎能錯過當地引以為傲的高品質 A5 等級鳥取和牛「萬葉牛」呢？位於 JR 鳥取站北口步行僅需 30 秒至 1 分鐘的「燒肉牛王」，地理位置極佳，對於住在車站附近的旅人來說超級加分。這家店是鳥取縣內首間獲得許可，能提供「萬葉牛生肉料理」的燒肉專門店，結合了在地特色食材與高品質肉品。店內裝潢現代且舒適，提供吧台與包廂座位，無論是想品嚐入口即化的和牛燒肉，還是鮮美的肉壽司，這裡都能帶來結合在地風味與頂級口感的全新體驗。

鳥取車站一分鐘，現代風燒肉店

燒肉牛王目前在鳥取有兩家分店，而北口店以現代化的木質裝潢脫穎而出，距離車站步行不到一分鐘，交通極致便利。店內設計相當貼心，設有開放式廚房與吧台座位，即便是獨自旅行也能輕鬆享受專屬的吧台燒肉套餐。多人聚餐則有舒適的下沉式暖桌包廂，每間包廂外還備有開放式小衣架，細節處處可見用心。門口菜單標示清晰，價格透明合理，讓人能放心地走進去享受一頓豐盛的肉食饗宴。

萬葉牛七種拼盤，A5等級入口即化

來到這裡若有選擇困難，直接點「萬葉牛 7 種拼盤」絕對不會錯過重點。這道由牛王嚴選的拼盤售價 6,990 日圓，一次就能品嚐到七種不同部位的頂級萬葉牛。A5 等級的肉質色澤粉嫩，油花分布如大理石般美麗，放上烤網稍微炙燒後，油脂香氣瞬間爆發。入口即化的口感伴隨著濃郁的肉汁，完全展現了鳥取和牛的強大實力，每一口都是極致的享受，是來鳥取必吃的夢幻逸品。

限量厚切牛舌拼盤，蔥鹽包捲必點

除了和牛，這裡的「限量牛舌拼盤」也是老饕激推的必點菜色，售價 3,990 日圓。拼盤內含厚切特上蔥鹽牛舌、蔥鹽包捲牛舌以及上等鹽味牛舌，店家已經貼心地調味並捲好蔥鹽，只要烤熟即可直接享用。厚切牛舌雖然需要烤稍微久一點，但烤好後口感厚實柔軟又帶有獨特的脆度，咬下去肉汁四溢。那種蔥鹽鹹香與牛舌鮮甜交織的滋味，絕對會讓你忍不住一口接一口，晚來可能就吃不到囉。

在地手工豆腐沙拉，清爽解膩好味

在大口吃肉之餘，配菜的選擇也毫不馬虎。推薦必點「豆腐沙拉」，使用來自鳥取縣智頭町、擁有豐富水源與森林資源製作的「樂粹（ろくろ）豆腐」。天然手工豆腐口感綿密豆香濃郁，搭配生菜超級清爽解膩。此外，也可以點一份「烤時蔬拼盤」來平衡營養，或是嘗試這裡的特色「和牛肉壽司」，雖然看似生食，但入口即化的鮮甜口感讓人驚艷。若想補充澱粉，韓式石鍋拌飯也是不錯的填飽肚子選擇。

焼肉牛王 鳥取駅北口店

地址：鳥取県鳥取市栄町707

電話：+81 857-30-1129

時間：11:00〜23:00［L.o 22:30（最終入店22:00）

官網：焼肉牛王 鳥取駅北口店 ｜予約 ｜菜單

備註： JR鳥取站北口步行不到 1分鐘

