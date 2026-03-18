排隊換票是過去式了，2026年4月起，東京晴空塔手機掃描電子票券就能直接入場，還新增43公尺超長投影秀。

新的一年，東京晴空塔也做了一些改變，從四月開始網路購票不用再到現場換實體票了，QR Ｃode一掃就能輕鬆進場。

東京晴空塔即將大升級，2026年4月1日起，網路購票的人不用再排隊換紙本票，直接掃描手機QR碼就能入場。還新增寬43公尺的超大投影秀，讓等電梯時光也精彩！

東京晴空塔電子票券直接入場

晴空塔將於2026年4月1日起變更展望台的入場方式。過去網路購票的旅客，需要先用QR Code在售票櫃檯換取紙本入場券，再到入場閘門刷票進入。2026年4月1日起，網路購票旅客可直接用購票時取得的QR Code入場，不需要再於售票櫃檯換票。新的入場閘門將設置讀取裝置。旅客只需用智慧型手機出示QR Code，就能直接通過閘門，進入展望台，大幅節省排隊換票的時間。

▲2026年4月1日起，網路購票旅客可直接用購票時取得的QR Code入場，不需要再於售票櫃檯換票。





東京晴空塔動線全面改善

配合電子票券直接入場的新制度，東京晴空塔4樓的入場動線也將全面調整。北側入口將從同日起在營業時間內開放，旅客可從各個入口自由進出。售票櫃檯位置也將調整。原本設在靠近入場閘門西側，將移到東側。沒有在網路事先買票的旅客依然可以在新售票櫃檯購買紙本票券，但建議事先網路購票，可直接入場。

▲東京晴空塔4樓的入場動線將全面調整，北側入在營業時間內都會開放，旅客可從各個入口自由進出。





東京晴空塔43公尺超長投影秀

最令人期待的是「天望穿梭機」（展望台電梯）前的全新光影秀。東京晴空塔4樓電梯的牆面將設置大型投影秀。投影範圍橫幅約43公尺，高度約3公尺。內容包含4種主題，播放時長1到7分鐘不等，會依據人潮狀況隨機播放。內容涵蓋東京晴空塔活動資訊的介紹、展望台的景色介紹、東京晴空塔的小知識，以及東京晴空塔相關的日本文化。投影內容還包含東京晴空塔官方吉祥物Sorakara的動畫。排隊也不會無聊囉！

▲東京晴空塔4樓電梯的牆面將設置大型投影秀。





東京晴空塔購票期限延長

同樣從2026年4月1日起，購票期限也將延長。現在只能購買1個月後的門票，新制度可購買最長3個月後的門票。4月1日到5月31日的門票已經開始販售。想確保理想參觀日期的旅客，可提早規劃。詳細購票資訊請參考東京晴空塔官方網站購票頁面。2026年4月起的全新入場方式與投影演出，非常令人期待呢！



■官方購票網頁



