星野集團操刀奈良監獄博物館即將在4月27日開放參觀，近距離欣賞重要文化財歷史建築，盡享建築美學。

星野集團不只開飯店了，這次在奈良攜手知名建築師跨足操刀全新博物館，除了保留古蹟的風采外，還述說起牢獄文化的故事。

從評價旅宿到頂級質感飯店的連鎖飯店龍頭星野集團將在奈良市開設全新博物館「奈良監獄博物館」，預計2026年4月27日正式開館。這座博物館以國家重要文化財「舊奈良監獄」為基礎，不只保存建築本身，更要將其建築之美與歷史價值傳承下去。

明治五大監獄唯一倖存者

舊奈良監獄是明治時期在奈良、長崎、金澤、千葉、鹿兒島五地興建的「五大監獄」中，唯一留存至今的珍貴歷史建築。這項建設是日本近代化過程中的國家級重大工程，由建築師山下啟次郎設計，採用融入西洋裝飾風格的紅磚建築。1946年更名為「奈良少年刑務所」，作為協助更生與重返社會的矯正機構使用。2017年因其歷史價值與建築意匠獲得肯定，被指定為國家重要文化財。

▲奈良監獄是明治時期在奈良、長崎、金澤、千葉、鹿兒島五地興建的「五大監獄」中，唯一留存至今的珍貴歷史建築。





保存區與展示區雙軌呈現

博物館內部主要分為兩大區域，「保存區」以第三寮舍等建築為主，保留當時的原貌讓參觀者實際感受歷史氛圍。「展示區」則包含三棟展示建築，以及附設的咖啡廳與商店。

▲博物館內部主要分「保存區」和「展示區」兩大區域。



最大看點是兼具厚重感與美感的建築本身。當年收容者作為勞動的一環，與工匠一同製作的紅磚遍布園區，室內空間採用從天花板引入自然光的設計，營造明亮舒適的環境。參觀者可以實際走訪這些空間，感受建築中流動的歷史氣息。

▲舊奈良監獄是一棟兼具厚重感與美感的建築。





三棟展示建築多角度探討

展示區的三棟建築各有主題，A棟介紹日本行刑制度與奈良監獄的建築特色。B棟從收容者視角呈現獄中生活與規範。C棟則從多元價值觀與切入點展現監獄的不同面貌。

▲展示區的三棟建築各有主題，A棟介紹日本行刑制度與奈良監獄的建築特色。



曾作為醫務所的C棟，這次以「監獄與藝術」為題改造成現代藝廊，在保留昔日氛圍的同時注入當代藝術元素。展出五組藝術家面對監獄現實所創作的作品，探討「罪與罰」、「時間與記憶」、「孤獨與語言」等普世主題。

▲曾作為醫務所的C棟，以監獄與藝術為題改造成現代藝廊。



現代藝術家西尾美也與200多人共同以刺繡呈現奈良少年刑務所年輕受刑人的詩作。漫畫家花輪和一展出根據自身經驗繪製的漫畫《刑務所之中》與《刑務所之前》原稿。三田村光土里則以保存在奈良監獄的老照片為靈感創作裝置藝術。此外還有介紹與監獄相關人士藝術活動的專區。

▲許多藝術家利用繪畫、刺繡、漫畫等作品展現與監獄相關的故事。





咖啡廳與商店重現明治風情

參觀完博物館別忘了到附設的咖啡廳與商店逛逛。咖啡廳提供反映明治時代洋食文化的原創咖哩麵包、起司蛋糕與在地汽水等餐點，讓參觀者在回味展覽內容的同時，也能品嚐明治風味。商店除了販售原創商品，還有來自全國各地刑務所製作的產品。

▲咖啡廳提供反映明治時代洋食文化的各種特色餐點。



奈良監獄博物館以「美麗監獄的提問」為概念，不只是單純的歷史展示，更希望創造讓參觀者深入思考的空間。4月27日開館後，這座結合歷史保存、建築美學與當代藝術的博物館，將為古都奈良增添全新文化地標。





奈良監獄博物館參觀資訊

開幕日：2026年4月27日

地點：奈良県奈良市般若寺町(はんにゃじちょう)18

開館時間：09：00～17：00（最終入館16：00）

公休日：無

費用：大人 2,500日圓起







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