星野集團操刀奈良監獄博物館即將在4月27日開放參觀，近距離欣賞重要文化財歷史建築，盡享建築美學。

星野集團不只開飯店了，這次在奈良攜手知名建築師跨足操刀全新博物館，除了保留古蹟的風采外，還述說起牢獄文化的故事。
從評價旅宿到頂級質感飯店的連鎖飯店龍頭星野集團將在奈良市開設全新博物館「奈良監獄博物館」，預計2026年4月27日正式開館。這座博物館以國家重要文化財「舊奈良監獄」為基礎，不只保存建築本身，更要將其建築之美與歷史價值傳承下去。
明治五大監獄唯一倖存者
舊奈良監獄是明治時期在奈良、長崎、金澤、千葉、鹿兒島五地興建的「五大監獄」中，唯一留存至今的珍貴歷史建築。這項建設是日本近代化過程中的國家級重大工程，由建築師山下啟次郎設計，採用融入西洋裝飾風格的紅磚建築。1946年更名為「奈良少年刑務所」，作為協助更生與重返社會的矯正機構使用。2017年因其歷史價值與建築意匠獲得肯定，被指定為國家重要文化財。
保存區與展示區雙軌呈現
博物館內部主要分為兩大區域，「保存區」以第三寮舍等建築為主，保留當時的原貌讓參觀者實際感受歷史氛圍。「展示區」則包含三棟展示建築，以及附設的咖啡廳與商店。
三棟展示建築多角度探討
展示區的三棟建築各有主題，A棟介紹日本行刑制度與奈良監獄的建築特色。B棟從收容者視角呈現獄中生活與規範。C棟則從多元價值觀與切入點展現監獄的不同面貌。
咖啡廳與商店重現明治風情
參觀完博物館別忘了到附設的咖啡廳與商店逛逛。咖啡廳提供反映明治時代洋食文化的原創咖哩麵包、起司蛋糕與在地汽水等餐點，讓參觀者在回味展覽內容的同時，也能品嚐明治風味。商店除了販售原創商品，還有來自全國各地刑務所製作的產品。
奈良監獄博物館參觀資訊
開幕日：2026年4月27日
地點：奈良県奈良市般若寺町(はんにゃじちょう)18
開館時間：09：00～17：00（最終入館16：00）
公休日：無
費用：大人 2,500日圓起
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