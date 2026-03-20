去廣島終於不用糾結住宿了！全新飯店預計5月開幕，可以好好享受路面電車窗景和每日12種手工麵包。

廣島市中心將有新飯店開幕，交通便利到周邊景點都很方便，飯店裡的早餐、咖啡也非常有名，快加入你的廣島住宿名單裡吧。

廣島市中心全新飯店「東急Stay Mercure 廣島」2026年5月18日開幕！距離廣島路面電車「八丁堀」站只要步行2分鐘，前往原爆圓頂、宮島、尾道、島波海道等觀光景點都很方便。館內設有三層挑高SHARE LOUNGE，可直接眺望廣島路面電車街景。早餐供應廣島人氣烘焙坊「Aloft」每日10至12種手工麵包，再搭配G7廣島峰會御用咖啡品牌「MOUNT COFFEE」。

廣島市中心好位置：八丁堀站全新飯店

「東急Stay Mercure 廣島」預定於2026年5月18日開幕。由東急Resorts & Stay營運，是Accor集團旗下Mercure與東急Stay第一次間廣島的飯店。距離廣島電鐵「八丁堀」站步行僅2分鐘。八丁堀是路面電車、巴士、Astram Line（新交通系統）匯集的交通樞紐。從這裡前往原爆圓頂、宮島、尾道、島波海道等廣島代表性景點，交通都很便利。位置極為理想。飯店1樓、2樓，同步開設「SHARE LOUNGE 東急Stay Mercure 廣島」。SHARE LOUNGE為三層挑高的開放結構，依樓層功能不同。1樓是以書籍、餐飲為核心的休閒交流區。1.5樓可眺望路面電車穿梭的廣島街景。2樓則可以供人工作。住宿房客可免費使用SHARE LOUNGE的部分服務。

▲由東急Resorts & Stay營運，是Accor集團旗下Mercure與東急Stay第一次間廣島的飯店。





廣島在地美味：人氣烘焙坊

飯店早餐採自助式，供應廣島人氣烘焙坊「Aloft」的手工麵包。Aloft是超過40年歷史、深受廣島居民喜愛的麵包店。每日提供10至12種麵包，可自由選取。品項包含廣島經典的三明治、招牌小菜麵包，以及飯店原創麵包，種類豐富多樣。

▲早餐採自助式，供應廣島人氣烘焙坊「Aloft」的手工麵包。





廣島在地美味：G7峰會御用咖啡

咖啡方面，飯店與廣島烘焙咖啡專賣店「MOUNT COFFEE」合作。MOUNT COFFEE曾為2023年G7廣島峰會提供各國領袖飲用的咖啡。飯店將供應原創特調「Motoyasu R.」，以流經廣島市內的元安川為意象，口感輕盈清爽，適合早晨飲用。另一款「彌山Blend」則表現宮島彌山的力量感與寧靜，擁有均衡的醇厚與深度，適合午後時光。早餐還備有新鮮沙拉、水果、堅果塔與各式飲品。早餐會場位於飯店1樓，營業時間為06：30至10：00（最後點餐09：30），自2026年5月19日起供應。如果你準備去廣島自由行，就選東急Stay Mercure 廣島，體會新飯店的質感與便利吧！

▲飯店與廣島烘焙咖啡專賣店「MOUNT COFFEE」合作。





東急Stay Mercure 廣島飯店資訊

地址：廣島縣廣島市中區鐵砲町8番19號

早餐時間：06：30～10：00（L.O. 09：30）※自5月19日起供應

交通方式：廣島電鐵「八丁堀」站步行2分鐘

官方網站







日本新飯店

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