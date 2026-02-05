麗嘉飯店推新品牌「福岡博多BOUNCEE飯店」，博多站走路10分鐘，還有三溫暖和大浴場，現已經開放預訂了。

2026年絕對是日本的觀光年，國內與海外各大飯店集團紛紛在各地開設新飯店，福岡也有新飯店插旗，交通便利、空間寬敞，快來搶先體驗。

日本知名連鎖飯店集團麗嘉皇家酒店宣布，旗下全新「BOUNCEE by RIHGA 福岡博多」確定於2026年9月1日開業。現在已經開放早鳥預訂囉，9月就衝一波福岡吧！

麗嘉飯店福岡博多館：地理位置與交通

「BOUNCEE by RIHGA福岡博多」位於地理位置相當便利，從福岡空港搭乘汽車約15分鐘即可抵達。從JR博多站博多口步行也只要約10分鐘。除此之外，距離地下鐵空港線祇園站5號出口，也只要步行約5分鐘。如果你想要去其他地方觀光的話，從地下鐵七隈線櫛田神社前站5號出口步行更只要約1分鐘。飯店本身位於博多祇園町地區，這區以路邊美食攤聞名，晚上也很熱鬧。

麗嘉飯店客房：酒吧風格

「BOUNCEE by RIHGA福岡博多」共有117間客房。房型以雙床房為主，房間面積從18平方公尺到27平方公尺不等。客房類型包含以下

1. 雙床房（18平方公尺）：共90間。是飯店的主力房型。

2. 雙床房（27平方公尺）：共3間。空間較為寬敞。

3. 雙人房（18平方公尺）：共22間。適合情侶或單人住宿。

4. 無障礙客房（27平方公尺）：共2間。提供無障礙設施。

部分客房最多可容納4人住宿。適合家庭或小團體旅遊。客房特地成酒吧般，採用間接照明。床下設置行李箱收納空間。比較可惜的是，浴室僅設置淋浴間，沒有浴缸。部分客房配有露台。你可以在露台上一面眺望街景、一面小酌。

麗嘉飯店酒吧

位於2樓的酒吧是「BOUNCEE by RIHGA福岡博多」的門面，總共提供62個座位，包括一般座位、陽台座位、吧台座位等三種座位類型。酒吧從早餐時段營業至夜晚。早餐將使用當地食材，提供福岡當地的特色料理。白天也會提供輕食以及午餐服務。夜晚則轉變為酒吧，提供各式飲品。

麗嘉飯店其他設施：大浴場

2樓設有大浴場，可以舒緩旅途疲勞。大浴場內有三溫暖與冷水池。除此之外，7樓設有投幣式洗衣間，方便長期住宿或的旅客使用。

麗嘉飯店開幕優惠：預約資訊與特別方案

「BOUNCEE by RIHGA福岡博多」的住宿預約從2026年1月15日上午10點開始接受預訂。預約可透過麗嘉會員專用管道或官方網站進行。麗嘉會員可透過麗嘉會員APP內的「活動」選單進入詳細頁面，登入後以會員限定價格預約。麗嘉會員的入會金與年會費皆為免費。非會員則可直接透過飯店官方預告網站預約。除此之外，飯店也推出「BOUNCEE First Stay」開幕紀念住宿方案，入住即附贈義大利正統雞尾酒「Shake Shake」。

預約期間：即日起～3月31日

飯店資訊

飯店名稱：BOUNCEE by RIHGA福岡博多（バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多）

地址：福岡縣福岡市博多區祇園町5-1

交通：

1. 福岡空港：搭乘汽車約15分鐘

2. JR博多站：博多口步行約10分鐘

3. 地下鐵空港線祇園站：5號出口步行約5分鐘

4. 地下鐵七隈線櫛田神社前站：5號出口步行約1分鐘

