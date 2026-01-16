星野集團首間公寓式飯店！OMO5橫濱馬車道2026年開幕，全房型配廚房、154公尺高空擁抱橫濱夜景。

總是夢想著在日本住上一段時間嗎？星野集團這次不只給你一間房，而是給你一個在橫濱高空、擁有無敵夜景的家，實現你的旅居夢。

日本旅遊愛好者又有全新的朝聖清單了。星野集團旗下的都市觀光飯店品牌「OMO」正式宣布，將於2026年1月15日在神奈川縣橫濱市開設全新的「OMO5橫濱馬車道」。這不僅是橫濱地區繼OMO7之後的第二間品牌據點，更是星野集團史上首間主打「公寓式飯店」規格的旅宿設施。座落於高達154公尺的超高層複合式大樓內，飯店不僅擁有直通「馬車道」站的交通優勢，更將整座橫濱港灣的璀璨日夜景致，轉化為旅客專屬的空中航海體驗。對於想要深度探索這座被譽為新三大夜景城市的旅人來說，這裡將成為重新定義橫濱旅行方式的起點。



▲客房設計融入船艙元素，並巧妙運用抱枕與燈光營造出溫暖的航海氛圍。圖／OMO5橫濱馬車道提供；窩客島整理

星野集團打造360度空中巡旅，OMO5橫濱馬車道盡收港灣美景

橫濱是一座海風與現代建築交織的城市，而「OMO5橫濱馬車道」的設計靈感正是源自於此。飯店大廳與客房皆位於大樓的46樓至51樓，居高臨下的視野讓旅客彷彿漂浮於城市天際線之上。飯店以「360度天空巡旅」為核心概念，將住宿體驗比喻為一場優雅的空中航海。當旅客踏入位於高樓層的公共空間「OMO Base」時，映入眼簾的是以船隻操舵室為靈感設計的接待櫃檯，瞬間點燃了旅程的儀式感。無論是白晝時分眺望遠方航行的船隻，或是夜幕低垂時俯瞰如寶石般閃耀的城市燈火，這座飯店都提供了一個遠離地面喧囂、能靜心感受橫濱脈動的奢華視角。



▲全客房皆位於高樓層，旅客可在房內一邊享用美食，一邊欣賞橫濱迷人的夜景。圖／OMO5橫濱馬車道提供；窩客島整理

首創全客房配備廚房與洗衣機，公寓式飯店設計滿足長住需求

為了回應現代旅人對於旅遊品質與便利性的追求，OMO5橫濱馬車道成為星野集團旗下首間全客房皆導入「公寓式飯店」機能的設施。全館175間客房內，均標準配備了廚房以及洗脫烘衣機，這樣的配置徹底打破了傳統飯店的限制，讓連續住宿或長途旅行的遊客能享有如同居家般的自在。旅客可以前往飯店周邊的商店購買橫濱當地的特色食材，回到房間的廚房親手料理，或者在結束一天的行程後輕鬆清洗衣物。這種「像在地人一樣生活」的旅行風格，特別適合親子家庭、三五好友或是計畫進行深度旅遊的住客，讓旅宿不再只是睡覺的地方，而是旅途中的第二個家。

融入復古船艙設計美學，客房細節演繹橫濱航海風情

在客房的空間設計上，星野集團展現了極致的細膩巧思。為了呼應橫濱的港都歷史，「OMO5橫濱馬車道」的客房大量運用了經典的船艙元素。從溫暖且具包覆感的空間氛圍，到床頭板使用皮革背帶支撐的設計，以及點綴其間的仿黃銅色金屬飾條，每一個細節都讓人聯想到復古郵輪的優雅質感。當旅客躺在舒適的床上，窗外就是一望無際的橫濱港景致，這種內外呼應的設計，讓人產生一種正航行於海上的浪漫錯覺。房型規劃上也極具彈性，例如「OMO House」房型，其沙發可依據入住人數變換為床鋪，最多可容納4人。而頂級的「OMO House Corner Suite」更擁有中島式廚房與三間臥室，廣達136平方公尺的空間可供6人入住，是團體出遊的夢幻選擇。



▲標準客房同樣配備高品質的寢具與精心設計的船旅風格內裝，提供舒適睡眠體驗。圖／OMO5橫濱馬車道提供；窩客島整理

獨家夜景時光自動販賣機與展望台，沉浸式體驗橫濱璀璨之夜

橫濱的夜景被譽為日本新三大夜景之一，而飯店也特別針對夜晚時光規劃了豐富的體驗內容。位於公共區域的「OMO Base」設有絕佳的觀景台，其中「Night View Deck」特別採用黑色調內裝與鏡面牆設計，旨在利用反射效果最大化窗外的璀璨燈火，讓旅客能拍攝出極具張力的美照。此外，飯店還推出了一項充滿趣味的「夜景時光自動販賣機」服務。旅客可以在此獲得一張寫有特定主題的卡片，卡片內含夜景播放清單與欣賞夜景的獨家秘訣，讓單純的賞景變成了具有儀式感的五感體驗。搭配每晚舉辦的「Local Rhythm Night天空夜派對」，旅客能在自助調酒吧小酌，或是參加幸運抽獎，在微醺與歡笑中度過難忘的港都之夜。



▲獨特的「夜景時光自動販賣機」讓旅客能抽取專屬的夜景體驗卡片，為夜晚增添樂趣。圖／OMO5橫濱馬車道提供；窩客島整理

跟著周邊嚮導OMO Ranger深入街區，發掘旅遊書上沒有的橫濱

除了硬體設施的升級，星野集團OMO品牌最為人稱道的軟實力「周邊嚮導 OMO Ranger」同樣不會缺席。飯店團隊親自走訪橫濱的大街小巷，挖掘出許多連旅遊指南都未曾記載的在地情報，並製作成獨家的「周邊地圖」。這張地圖網羅了當地人私藏的美食名店、隱藏版的觀光景點以及充滿人情味的街區故事。旅客可以以飯店為基地，跟隨著地圖的指引，用更從容的步調深入探索橫濱馬車道周邊的歷史建築與文化韻味。這種連結在地、強調體驗的旅遊方式，正是OMO5橫濱馬車道希望能帶給每一位旅人的核心價值，讓每一次的住宿都能成為發現城市新魅力的契機。

Local Rhythm Night 天空夜派對

活動時間： 每晚舉行

活動內容： 於展望台區域欣賞橫濱璀璨夜景，提供自助調酒吧飲品，並舉辦幸運抽獎試手氣活動。



夜景時光自動販賣機

活動時間： 常設活動

活動內容： 旅客可選擇寫有主題的盒子，獲得一張包含夜景播放清單與欣賞秘訣的卡片，豐富賞景體驗。

OMO5 橫濱馬車道 by 星野集團

地址： 〒231-0003 神奈川縣橫濱市中區北仲通5-57-2

交通方式： 直通橫濱高速鐵道港未來線「馬車道」站

開幕日期： 2026年1月15日

開放預訂： 2025年9月17日

住宿費用： 每晚 43,000日圓起（每房、含稅、不含餐）

官方網站： https://hoshinoresorts.com/zh_tw/hotels/omo5yokohamabashamichi/

