日本東北開運秘境！山形羽黑山度假飯店推出山形牛涮涮鍋及1400年神社清晨參拜專案，只要台幣3000起。

tiger Walker 玩樂季日本旅遊東北旅遊山形旅遊度假村
2026-01-14 08:00文字：特派員 Trish 圖片提供:自然にときめくリゾート 休暇村
東北地區是台灣人喜愛的旅遊區，為迎接2026年，山形縣推出開運之旅，入住休暇村庄內羽黑度假村可以吃山形牛及體驗參拜之行。

想要在日本也討個新春好彩頭嗎？推薦你東北的開運秘境！位於磐梯朝日國立公園、建於羽黑山中腹的度假飯店「休暇村庄內羽黑」宣布，配合羽黑山12年一次的「午歲御緣年」，即日起販售紀念專案，只要從飯店開車5分鐘，就能到羽黑山參拜，獲得一整年的好運。

休暇村庄內羽黑

休暇村庄內羽黑位於獲得米其林指南3星的羽黑山，距離熱門景點杉木林石階和出羽三山神社開車約5分鐘。除了可以享受山景以外，飯店內就能泡湯，源泉為具有天然保濕劑矽酸的「羽月之湯」，據說可以美肌喔。

▲休暇村庄內羽黑位於獲得米其林指南3星的羽黑山，距離熱門景點杉木林石階和出羽三山神社開車約5分鐘。

羽黑山

羽黑山之所以受到敬重，是因為1400年前，「蜂子皇子」為祈求世界和平，在無路可走的情況下受八咫烏引導，開闢了出羽三山（羽黑山、月山、湯殿山）。羽黑山和伊勢一樣，同樣都是日本人會特地前往朝聖的聖地，自古被推舉為一生必參拜一次的地方。羽黑山山頂的三神合祭殿集齊了羽黑山神社、月山神社和湯殿山神社。基於以上的歷史，出羽三山將開山年份的生肖年稱為御緣年。羽黑山剛好選中馬年做為御緣年，只要在該年參拜，據傳就能獲得12年份的好運喔！

▲1400年前，「蜂子皇子」為祈求世界和平，在無路可走的情況下受八咫烏引導，開闢了出羽三山

2026年羽黑山午歲御緣年專案

休暇村庄內羽黑特地推出了特別的專案。只要住宿就能享受「山形牛」涮涮鍋。食材方面使用了知名的山形牛，稍微在高湯中輕涮，就會立刻熟軟，放到口中就能充分感受到和牛的鮮味。

▲羽黑特地推出了特別的專案。只要住宿就能享受山形牛涮涮鍋。

清晨參拜「朝御饌祭」

由於飯店距羽黑山山頂開車只需5分鐘，飯店也特地為房客準備了三神合祭的體驗。你可以在休暇村工作人員導覽下，親身體會神事莊嚴的氛圍，並且仔細欣賞神社的建築設計和裝飾。由於住宿房客有限，神事體驗就像包場，不必擔心像在淺草寺、清水寺一樣門庭若市。

▲飯店為房客準備三神合祭體驗，可以在工作人員導覽下，親身體會神事莊嚴的氛圍。

住宿資訊

期間：即日起～3月31日
費用：1泊2食 12500日圓起（含稅・入湯稅另計）
※平日2人1房使用時每人費用
交通方式：JR羽越本線 鶴岡站轉乘往羽黑山頂的公車，在休暇村庄內羽黑前站下車，步行約1分鐘
專案網址


