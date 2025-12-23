日本滑雪新玩法！深夜臨時列車限定23天，23：45東京深夜發車，睡一覺醒來就在滑雪場。

喜愛滑雪的朋友有福了，從東京淺草出發，睡一覺就能開啟令人興奮的滑雪之旅了，東武Top Tours推出23：45的滑雪列車超Chill玩法。

想去日本滑雪的人注意了，東武Top Tours即日起推出「Snow Pal 23：45方案」，你不只可以搭到東武鐵道冬季的限定列車，還能直接在到站後開始滑雪。

行程內容

你將從淺草站搭乘深夜列車至會津高原尾瀨口站，再轉乘專用接駁巴士前往會津高原高杖滑雪場或大倉滑雪場（特定日期）。去程坐的是Snow Pal 23點45分的列車，回程搭乘的則東武鐵道，全程包含早餐及一日纜車券。總共有五種方案：

A方案包含往返車票、接駁巴士、滑雪場早餐及一日纜車券。

B方案在A方案基礎上增加滑雪三件套或滑雪板兩件套的租借券。

C方案在B方案基礎上增加滑雪服的租借券。

D方案在C方案基礎上增加90分鐘滑雪額度或滑雪板課程。

E方案為家庭方案，以A方案為基礎，小學生以下的兒童還另外加贈滑雪三件套或滑雪板兩件套、滑雪服租借及券90分鐘課程。

全部日期均可升級為「舒適雙座位」，一個人也能使用兩個座位。A～E方案價格約為11,400～20,900日圓。





列車運行資訊

列車將從東武鐵道淺草站於晚上23點45分發車，前往會津高原尾瀨口站。本季運行期間為12月26日至3月7日，每週五、六及2月22日運行，總計23天。這班臨時夜行列車僅限購買這項滑雪方案的旅客搭乘。運行的列車為「Liberty」車型，提供TOBU FREE Wi-Fi服務，每個座位設有電源插座。你可以利用深夜時段移動，清晨就能抵達滑雪場，不只可在雪景中享用早餐，更能在人潮較少的時段滑雪。非常划算！

