一次踩點9間神社，東京淺草人力車推出「七福神開運之旅」，搭配和服租借能直接拍出大河劇大片。

東京淺草的人力車推出「淺草名勝七福神人力車開運之旅」，只要參加這項活動，你就能一次參拜七福神，徒步的話需要至少半天，但是只要坐人力車，2小時半就能完成，特別適合熱愛挑戰旅遊密度的J人。

淺草人力車七福神開運之旅

這次活動特別結合2025年大河劇《瘋癲之人～蔦重榮華之夢物語～》的名勝，以主角蔦屋重三郎相關的吉原景點為主，讓參加者同時體驗江戶文化和歷史。值得注意的是，這次活動的人力車配有淺草名勝七福神的福笹、背面有大型金色扇。資深車夫也會提供導覽，帶領你前往9間寺社。



七福神開運之旅特典

值得一提的是，參加這項活動就能獲得1張集齊9間寺社御朱印的「開運七福神色紙」。不需要自行在社務所排隊等候。新年期間通常都會大排長龍，這項特典為大家省下許多時間！不只如此，所有參加者都能獲得「瘋癲 江戶台東 大河劇館」入館券，每位乘客1張。大河劇館開設期間至2026年1月12日，建議提早報名，才能享受這項特典喔。

七福神開運之旅和服租借

建議參加這項活動的人同時加購和服租借，加購者可享折扣，每人折扣1100日圓（含稅）。2人搭乘可折扣合計2200日圓（含稅）喔！繞行的七福神9間寺社包含：淺草神社（惠比壽）、淺草寺（大黑天）、矢先稻荷神社（福祿壽）、鷲神社（壽老人）、吉原神社（弁財天）、橋場不動尊（布袋尊）、石濱神社（壽老神）、今戶神社（福祿壽）、待乳山聖天（毘沙門天）。要注意的是，行程集合的出發地點為雷門附近的時代屋店舖（時代屋明治館），抵達地點可另行討論。參拜時若境內擁擠，可能因時間關係無法排隊參拜。

活動資訊

活動名稱：淺草名勝七福神人力車巡禮開運之旅（2026年新春特別版）

所需時間：150分鐘（包含移動與參拜時間）

費用：2人搭乘49,000日圓（含稅）、1人單獨搭乘40,500日圓（含稅）

贈品：9間寺社的御朱印色紙（每台1張）、「瘋癲 江戶台東 大河劇館」入館券（每位乘客1張，限2026年1月12日前使用）

參拜寺社：淺草名勝七福神的9間寺院

集合・出發：時代屋明治館（雷門附近）

選項：和服租借每人6600日圓（含稅）起，行程組合折扣每人折扣1100日圓（含稅，限同時申請）

預約方式：寄電子郵件info@jidaiya.biz

