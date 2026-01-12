箱根必打卡新景點！箱根蘆之湖推出全新觀光船「大茶會」，抹茶布丁、三色糰子拿鐵太療癒。

喜愛抹茶的粉絲有福了，箱根有最優質的溫泉，箱根蘆之湖更推出以茶為主的觀光船遊程，搭船環湖欣賞美景還能品嚐濃醇抹茶美食。

富士急旗下的箱根遊船宣布，即日起在箱根蘆之湖推出以「茶」為主題的觀光船「箱根遊船 大茶會」。去箱根除了泡溫泉，還能夠坐船遊湖，去過箱根的人，現在就是回訪的時機。

箱根遊船 大茶會簡介

箱根遊船大茶會讓旅客在欣賞蘆之湖四季景觀的同時，體驗日本文化與傳統象徵的「茶」。設計總監經手過的作品包含JR西日本集團高速船「SEA SPICA」、特急列車「WEST EXPRESS 銀河」、富士急集團「箱根遊船 SORAKAZE」（2024年2月首航）、「初島Resort Line 金波銀波」（2025年7月首航）等。品質保證！船內設有模擬金色茶室的榻榻米空間「茶室 金風庵」、以燈籠為概念的照明區域、讓人聯想到茶園的開放式戶外座椅「茶田階梯」，以及可從圓窗眺望蘆之湖景色的「茶室 綠風庵」等多種主題區域。船內1樓的「茶店」更提供多款抹茶飲品與甜點。



▲箱根遊船大茶會讓旅客在欣賞蘆之湖四季景觀的同時，體驗日本文化與傳統象徵的「茶」。





箱根遊船大茶會瓶裝綠茶

如果你走小資路線，想要坐遊船，但又想喝飲料，可以考慮購買這罐綠茶，價格為含稅800日圓），附原創瓶身，可從6種綠茶茶葉中選擇！



▲坐遊船想喝飲料，可以考慮購買這罐綠茶。





箱根遊船大茶會布丁冰淇淋

如果天氣好，建議你可以買這款布丁冰淇淋，坐在室外區域享用。價格為含稅800日圓。抹茶布丁搭配抹茶冰淇淋，茶味濃重，如果你本身很喜歡抹茶，餐點也附抹茶醬，可以再額外淋上。



▲抹茶布丁搭配抹茶冰淇淋，茶味濃重，附抹茶醬可以再額外淋上。





箱根遊船大茶會糰子抹茶拿鐵

最推薦的餐點是糰子抹茶拿鐵，適合喜歡喝咖啡，同時又想吃小點心，填肚子的人。價格為700日圓，拿到手的時候建議拍張照片，畢竟三色糰子可是日本的代表性點心呀！



▲喜歡喝咖啡又想吃小點心，可以考慮這暖糰子抹茶拿鐵。





箱根遊船大茶會抹茶體驗組

如果你熱愛參加各式DIY工作坊，建議你選購抹茶體驗組，只要600日圓就能以搖晃的方式製作抹茶。

▲600日圓就能以搖晃的方式製作抹茶。





觀光船資訊

航線：箱根關所跡港～元箱根港～箱根園港～湖尻港（約11.3公里）

容納人數：595人

運航時間：10：00～16：00※依季節、氣象條件可能調整運航狀況

船票價格：

周遊行程（70分鐘）、1日自由乘車券（可自由上下船）

大人（國中生以上）2,400日圓

兒童（小學生）1,200日圓

※另有單程行程，詳情請至官網確認

交通資訊：從小田原站搭乘伊豆箱根巴士約50分鐘；從箱根湯本站搭乘伊豆箱根巴士約35分鐘

官方網站







