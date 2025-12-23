瀨戶內度假村青凪10週年特別企劃，Logo全新設計、瀨戶內職人聯名限定系列、特別住宿方案超有質感。

為慶祝飯店開幕10週年竟然推出這麽多有質感的周邊紀念品，為了收藏很直得特別來一趟瀨戶內藝術小旅行喔。

位於愛媛縣松山市的精品奢華飯店「瀨戶內海青凪度假村 by 溫故知新」將於2025年12月20日迎接開業10周年。為紀念這個重要的里程碑，飯店宣布推出品牌標誌更新、與瀨戶內海地區職人合作的限定收藏系列，以及特別住宿方案。這次的10周年企劃從策劃階段就由全體員工參與，透過與在地人士的深度對話逐步形成，不僅表達對過去10年的感謝，更展現了繼續與瀨戶內海共同編織故事的決心。

青凪於2015年12月在建築大師安藤忠雄的監修下完成建築翻新，以全套房形式的精品奢華飯店之姿開業。開業以來，飯店善用瀨戶內海的絕美景致與安藤建築帶來的寧靜空間，作為「地區展示櫥窗」推出各種多元企劃。除了提供住宿客人優質體驗，也舉辦藝術與美食活動讓在地居民參與，持續努力讓飯店成為對地區開放的交流場所。

10周年獨家限定

亮點01：LOOK BOOK 形象手冊

這本形象手冊仔細回顧了青凪10年來的軌跡，從概念、標誌、建築中蘊含的初心，到歷年舉辦的各式活動，都完整收錄其中。製作過程中全體員工都參與其中，每個人都拍攝下自己認為「最喜歡」的青凪表情，讓這本手冊能夠原汁原味地傳達飯店的氛圍與溫度，是一本充滿真摯情感的紀念冊。

▲這本手冊紀錄了青凪10年來的軌跡，從概念、標誌、建築中蘊含的初心等。





亮點02：EN BLUE 原創日本酒

青凪與愛媛道後的老字號酒造「水口酒造株式會社」攜手釀造出原創日本酒。這款清酒使用從愛媛誕生的飛燕草品種「櫻姬」花朵中萃取的酵母，呈現出華麗的香氣與如水果般的清爽口感。採用「櫻姬」的中汲(釀造過程中品質最佳的部分)，搭配限定標籤完成這款特別的清酒。從瓶身挑選到標籤設計，都由侍酒師今津帶領團隊精心打造，處處展現青凪獨特的美學品味。

▲攜手老字號酒造「水口酒造株式會社」釀造出原創日本酒。





亮點03：SSENCE OF AONAGI 原創室內香氛

青凪與愛媛四國中央市的Apt15合作，以「啟發靈感的香氣」為主題，打造出原創室內香氛。為紀念10周年，這款香氛調和了10種天然精油，並使用愛媛的柑橘類水果，充分展現在地風土的恩惠。包裝設計採用在愛媛活動的自然畫家繪美小姐的作品，她從香氣中獲得靈感創作出獨特畫作。更特別的是，每個瓶身都用繪製作品時使用的顏料手工彩繪，限量100瓶，每一瓶都是獨一無二的藝術品。

▲以啟發靈感的香氣為主題，打造出原創室內香氛。





亮點04：原創館內服飾

為了讓住宿客人在館內度過更舒適的時光，青凪設計了全新的原創館內服飾。布料來自廣島福山市的篠原紡織株式會社，採用觸感輕盈的丹寧布料，縫製則在愛媛今治市完成，每一件都經過細心裁製。這款館內服飾預計於2026年春季正式導入使用。

▲布料來自廣島福山市的篠原紡織株式會社，採用觸感輕盈的丹寧布料，縫製則在愛媛今治市完成，每一件都經過細心裁製。





10周年限定特別住宿方案

TEN BLUE品酒與紀念餐點方案

青凪推出以10周年原創日本酒「TEN BLUE」為主軸的特別住宿方案。此方案與標準方案價格相同，但能品嚐到「TEN BLUE」一杯以及特別設計的紀念料理，住宿客人還能從精選紀念禮物中挑選一項帶回家。

▲10周年原創日本酒「TEN BLUE」為主軸的特別住宿方案。



紀念禮物包括原創室內香氛「ESSENCE OF AONAGI」、IKEUCHI ORGANIC特製原創手帕，以及原創插畫周邊商品，每個訂房可選擇一項。由於數量有限，送完為止。

▲紀念禮物之一是原創室內香氛ESSENCE OF AONAGI。

▲實用又有質感的IKEUCHI ORGANIC特製原創手帕。

▲原創插畫周邊商品也相當受住客喜愛。



這次10周年企劃最動人的地方，在於青凪並非獨自慶祝，而是攜手瀨戶內海地區的各個職人與創作者共同完成。從道後的酒造、四國中央市的香氛工作室、福山的紡織廠到今治的縫製職人，每一個環節都凝聚了在地的技藝與心意。這種與地區共生共榮的理念，正是青凪10年來始終堅持的核心價值。





10週年住宿資訊

飯點名稱：瀬戸内リトリート 青凪 by 温故知新

地址：愛媛県松山市柳谷794-1

預約期間：即日起～2026年1月20日15：00

住宿期間：即日起～2026年4月28日

費用：雙人房一泊二食，每人56,700日圓起

官方網站







