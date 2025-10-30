世界遺產熊野古道新住宿選擇， 270年古民家改造成包棟民宿「SEN.HAVEN」，提供一泊二食很超值。 

熊野古道是許多旅人選擇的東方朝聖之旅，兩棟古民家空屋改建成舒適的包棟民宿，供遊客可以在這裡體驗最樸實、最道地的休息時光。

走訪世界遺產熊野古道的旅人有福了，和歌山縣舊小口村（新宮市熊野川町）兩棟空屋近日化身為無人經營型的包棟簡易住宿設施「SEN.HAVEN NAKAMURA」和「SEN.HAVEN SAKURAI」。其中NAKAMURA更是擁有270年歷史的古民家，讓你在朝聖之旅中，體驗最道地的日本山村生活。

填補熊野古道的住宿缺口

從本宮通往那智山的熊野古道，由小雲取越和大雲取越兩條路線組成。靜謐山村「舊小口村」正好位於這兩條路線的中間點，自古以來就是朝聖旅人的重要驛站。然而近年來，雖然健行需求不斷攀升，住宿設施卻嚴重不足，導致許多旅人常常「訂不到房」，不得不搭巴士返回其他地區住宿，白白浪費了村內的觀光商機。「SEN.HAVEN NAKAMURA」和「SEN.HAVEN SAKURAI」因此而誕生了！





SEN.HAVEN

「SEN.HAVEN NAKAMURA」以築齡270年的古民家為基礎改造，「SEN.HAVEN SAKURAI」則是將閒置建築重新賦予生命。兩棟建築都保留了傳統木造結構的溫暖質感，同時將寢具和衛浴設備全面更新，讓旅人能在古樸與舒適之間找到完美平衡。



兩館特色與住宿資訊

SEN.HAVEN NAKAMURA

地址：和歌山縣新宮市熊野川町上長井445

房型：3間客房，整棟包租最多可住9人

住宿費用：每人18,000日圓（一泊二食，晚餐為便當，早餐為麵包）



SEN.HAVEN SAKURAI

地址：和歌山縣新宮市熊野川町上長井425

房型：2間客房，整棟包租最多可住4人

住宿費用：每人16,000日圓（一泊二食，晚餐為便當，早餐為麵包）



兩館皆採用無人經營模式，目前可透過Booking.com或電話預訂（0739-64-0556），付款方式僅接受信用卡。





兩館交通方式

從關西國際機場出發

大眾運輸：搭乘JR特急黑潮號轉乘路線巴士，車程約5小時以上

自駕：經高速公路與一般道路，車程約3小時



從中部國際機場出發

大眾運輸：搭乘JR或高速巴士轉乘路線巴士，車程約5小時以上

自駕：經高速公路與一般道路，車程約3至4小時



對於認真走訪熊野古道的旅人來說，能在中途據點找到舒適的住宿點，是旅程中最重要的一環。如果你正在計劃熊野古道之旅，不妨將這兩間充滿特色的包棟民宿列入考慮！





日本包棟民宿

推薦閱讀：箱根蘆之湖畔秘境民宿GEOSPOT檜木香氛、湖景庭院、私人三溫暖，比飯店還划算的度假包棟Villa。

推薦閱讀：姊妹出團必收藏！東京離島「八丈島」無敵海景包棟Villa只要55000日圓，隱密係高又舒適。