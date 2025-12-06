岡山住宿推薦！津山別邸 融合歷史與現代美學，溫泉與在地料理兼具的津山旅宿。

岡山縣津山市住宿首選！「津山別邸」融合歷史與現代美學，提供多樣房型、私人與公共溫泉、在地食材料理與早餐現做飯糰，是享受城下町雅致氛圍的理想住宿選擇。
岡山住宿推薦！位於津山市中心的「津山別邸」以融合歷史脈絡與現代美學而聞名。旅館興建於昔日城主別邸與庭園的舊址，並以「在別邸相聚」為理念重新詮釋空間，營造出沉穩而帶有日式雅韻的城下町度假風情；而且「津山別邸」鄰近津山城等知名景點，館內設有公共溫泉「城見SPA」，早餐還有供應以津山在地好料製作的現點現做飯糰，是旅人探索津山時相當理想的住宿選擇。
「津山別邸」房型、城見SPA備受好評
「津山別邸」深受旅人喜愛，不僅提供多樣客房選擇，從簡約舒適的標準房到附私人露天風呂的豪華房型皆有，部分房型更設置溫泉浴池，可一邊泡湯一邊眺望津山市街或山景，享受寧靜時光。此外，館內大型公共溫泉「城見 SPA」採用當地泉源，提供舒緩身心的泡湯體驗；旅館也開放寵物入住，這些特色皆成為旅客讚譽的亮點。
「津山別邸」以津山風土入菜的料理體驗
餐飲部分，「津山別邸」的餐飲以岡山及美作地區食材為核心，從時令蔬果、山林食材到沿海漁獲，都能在料理中品嚐到地方的季節風味。早餐時段更提供搭配當地特產、現點現做的四款飯糰，讓旅人從早晨就能享受在地滋味。此外，「津山別邸」亦設有伴手市集區，匯集小農產品與職人工藝，適合想帶一點「津山日常」回家的旅人。
「津山別邸」兼具舒適與在地體驗的理想住宿
無論是想深入探索津山市街與城下町文化，或是享受溫泉放鬆、品嚐在地食材，「津山別邸」都能滿足旅人需求。多樣房型、私人與公共溫泉設施、早餐現做飯糰以及伴手禮市集等，各種細節都充滿在地風情。對於規劃岡山旅行的旅人來說，「津山別邸」除了提供舒適的休憩空間，也能讓人細細感受城下町的雅致氛圍。
