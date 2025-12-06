岡山住宿推薦！津山別邸 融合歷史與現代美學，溫泉與在地料理兼具的津山旅宿。

岡山縣津山市住宿首選！「津山別邸」融合歷史與現代美學，提供多樣房型、私人與公共溫泉、在地食材料理與早餐現做飯糰，是享受城下町雅致氛圍的理想住宿選擇。

岡山住宿推薦！位於津山市中心的「津山別邸」以融合歷史脈絡與現代美學而聞名。旅館興建於昔日城主別邸與庭園的舊址，並以「在別邸相聚」為理念重新詮釋空間，營造出沉穩而帶有日式雅韻的城下町度假風情；而且「津山別邸」鄰近津山城等知名景點，館內設有公共溫泉「城見SPA」，早餐還有供應以津山在地好料製作的現點現做飯糰，是旅人探索津山時相當理想的住宿選擇。



▲「津山別邸」鄰近津山城等知名景點，是津山住宿好選擇。（攝影：楊婷雅）

▲「津山別邸」房間簡約舒適，帶有日式雅韻。（攝影：楊婷雅）

「津山別邸」 房型、城見SPA備受好評

「津山別邸」深受旅人喜愛，不僅提供多樣客房選擇，從簡約舒適的標準房到附私人露天風呂的豪華房型皆有，部分房型更設置溫泉浴池，可一邊泡湯一邊眺望津山市街或山景，享受寧靜時光。此外，館內大型公共溫泉「城見 SPA」採用當地泉源，提供舒緩身心的泡湯體驗；旅館也開放寵物入住，這些特色皆成為旅客讚譽的亮點。



▲「津山別邸」設有公共溫泉。（攝影：楊婷雅）

「津山別邸」以 津山風土入菜的料理體驗