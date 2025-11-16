70年岡山津山美食推薦！早瀨豆富店傳承職人手作豆腐工藝，豐富豆腐料理一次滿足。

岡山津山老字號「早瀨豆富店」傳承70年手作豆腐工藝，選用在地大豆精製，豆香濃郁、口感細膩。店內提供多款豆腐料理與伴手禮，是深受在地人喜愛的豆腐老店。

老字號岡山美食推薦！位於岡山縣津山市、開業超過70年的「早瀨豆富店」，自昭和時期創立以來，一直堅持手工製作豆腐。店家秉持「好豆造好豆腐」的理念，從選豆、浸泡、研磨到成型，每個步驟都親自把關，確保豆腐口感細膩、豆香濃郁。不僅如此，自2018年起，「早瀬豆富店」還為了深入服務社區推出流動豆腐車，早已成為當地人心目中的老字號豆腐店。

▲岡山津山老字號餐廳早瀨豆富店，傳承70年手作豆腐工藝。（攝影：楊婷雅）



▲早瀬豆富店可以直擊製作豆腐料理流程。（攝影：楊婷雅）

「早瀨豆富店」傳承70年的豆腐工藝

「早瀨豆富店」選用岡山美作地區栽培的大豆品種，如もち大豆與サチユタカ，強調天然甜味與豆香，並透過傳統手法慢慢製成豆乳與豆腐，每一口都能品嘗到大豆的原味與濃郁香氣，讓健康與美味兼具。「早瀨豆富店」現場販售手工豆腐、油豆腐、以豆腐製作的點心、甜點和豆乳等，許多在地人都會專程來「早瀨豆富店」購買豆腐製品。點心部分，以豆腐甜甜圈尤其受歡迎。



▲早瀬豆富店的豆腐甜甜圈是津山人氣點心。（攝影：楊婷雅）

「早瀨豆富店」精選在地大豆，呈現多元豆腐料理

「早瀨豆富店」進駐一棟保存良好的古町家建築中，屋齡超過140年、充滿濃厚的歷史氛圍。店內設有舒適的座位區，旅人可在此細品以豆腐為主題的料理，如「ありがとうふ御膳」與「豆乳うどん御膳」，體驗多樣化的豆腐風味與傳統工藝融合的創意美食；用餐之餘，還能近距離欣賞職人製作豆腐的過程，對豆腐愛好者而言，絕對是造訪岡山津山時不容錯過的美食體驗。

▲早瀨豆富店供應豐富的豆腐料理。（攝影：楊婷雅）

在地人信賴的豆腐名店「 早瀨豆富店 」

除了豐富的豆腐料理，「早瀨豆富店」也有販售各式豆製伴手禮，包括：豆乳甜點、甜甜圈、手工餅乾和焼きドーナツ等。無論是自用還是送禮，都能將美作大地的天然風味帶回家。透過這些手工豆製產品，旅人不只品味美食，也能感受岡山在地的飲食文化與傳承70年的精神；值得一提的是，「早瀨豆富店」自2018年3月起推出流動豆腐車「奔跑的豆腐」（Running Tofu），以服務在地社區為宗旨。不僅提供購物交流的場所，也在孩子放學途中提供照看支援。餐車販售豆腐及各式熟食、甜點，路線每日更換，最新行程會在Instagram公布，方便居民掌握動態。

▲早瀨豆富店自2018年起以流動豆腐車服務在地社區，提供新鮮豆腐、甜點與熟食。（早瀨豆富店提供）



▲早瀨豆富店進駐一棟保存良好的古町家建築。（攝影：楊婷雅）









「早瀨豆富店」資訊

營業時間：10:00～17:00（週一公休）

地址：708-0832 岡山縣津山市東新町82號

電話：0868-35-3239

官網：早瀨豆富店

岡山旅遊情報

