秋冬限定！絕美落羽松打卡景點，全台7大必去秘境一次看，必訪成美文化園。

隨著時序入冬，全台各地的落羽松逐漸轉紅，展現濃厚的北歐風情。這次精選全台7大秘境，從壯闊大道到夢幻倒影，一次滿足對冬日的浪漫想像。

邁入12月份後，台灣各地的自然景色開始悄然蛻變，其中最受矚目的季節限定美景，絕對非落羽松莫屬。無論是生機蓬勃的翠綠葉片，還是寒冷季冬的豔紅色調，落羽松總能展現濃厚的北歐異國風情。無論想在城市周邊尋覓壯麗的落羽松大道，還是偏愛映照在湖面的絕美倒影，這篇精選的全台7大落羽松地圖，都能滿足人們對於冬日的浪漫想像。

▲秋冬必拍！盤點全台 7 處落羽松絕景，無論是金黃大道還是湖面倒影，輕鬆拍出濃厚北歐風。（部落客：好好玩 FUNIT 、深夜咖啡因）



▲精選全台落羽松多樣風貌！無論是便利的城市近郊、氣勢磅礴的綿延大道，或是隱密的療癒水鄉，每處都是值得收藏的季節限定記憶。（部落客： 1817BOX、 大海愛上藍天、 貪吃猴）



交通便利的城市秘境：台北大湖公園、桃園春天農場、八德落羽松森林

想捕捉落羽松美景，其實不必跋山涉水，在城市近郊也能輕鬆取景！便捷的捷運、公車路線，不僅適合全家出遊，更能隨興帶上輕食點心，享受愜意的野餐時光。位於台北內湖的「大湖公園」，搭乘捷運文湖線「大湖公園站」即可抵達，沿著湖畔漫步，或在休憩亭靜靜欣賞水色倒影，都是無比放鬆的時刻；座落桃園市區的「春天農場」，擁有夢幻的落羽松大道，園區除規劃戶外休憩區，亦設有室內用餐空間，在戶外區悠閒地品嚐咖啡，絕對是冬日裡的一大享受！同樣位於桃園的「大溪南興落羽松」（原八德落羽松森林），搭乘公車、客運亦可抵達，這片近3000棵的落羽松森林是著名的婚紗聖地，走進林間彷彿置身北歐森林，夢幻的光影讓人一待便捨不得離開。





大湖公園

地址：臺北市內湖區成功路五段31號更多介紹可見「SJKen」文章：(捷運文湖線大湖公園站)「大湖公園落羽松美景」 2-2 --- 錦帶橋畔與涼亭旁落羽松景色好迷人!





春天農場

地址：桃園市龜山區長壽路272號電話：03-3502953

更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：不用跑遠！桃園市區賞落羽松秘境，春天農場秋冬限定美景，免費停車超方便。





大溪南興落羽松

地址：桃園市大溪區浮筧街158之1號

更多介紹可見「深夜咖啡因」文章：不用出國也可以拍到歐洲的美景，桃園八德落羽松森林~



▲不用跋山涉水，搭大眾運輸就能到的城市秘境！左起為捷運便能抵達的「台北大湖公園」、座落桃園市區的「春天農場」，以及公車、客運可達的「大溪南興落羽松」。（部落客： SJKen、 大海愛上藍天、 深夜咖啡因）





IG 必拍的壯麗美景：台中后里麗寶落羽松大道、彰化成美文化園

對攝影愛好者而言，要尋覓規模壯闊的落羽松森林並非易事，而這兩處精心規劃的秘境景點，絕對能滿足想拍出「大片」的渴望！台中后里的「麗寶落羽松大道」長達1.2公里，由於實施車輛管制，因此遊客能安心漫步在綿延不絕的落羽松大道，綿延不絕的延伸感怎麼拍都好看；而彰化永靖的「成美文化園」，則以百米落羽松步道聞名，除了能欣賞樹影倒映湖面的靜謐美景，園區更完美融入日式庭園禪意、閩客古厝風情，非常適合帶著長輩、孩子同遊，細細品味這份冬日雅緻。





台中后里麗寶落羽松大道

地址：臺中市后里區月眉南路更多介紹可見「貪吃猴」文章：【台中景點】麗寶落羽松大道｜麗寶樂園免門票落羽松。連綿1公里超美黃綠紅夢幻大道。詳細地址攻略、拍照打卡點 - 貪吃猴的幻想





成美文化園

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段60號電話：04-8221166

更多介紹可見「好好玩FUNIT」文章：彰化縣永靖鄉彰化景點》成美文化園｜百米落羽松步道超夢幻！油紙傘天空步道、百年古厝、日式庭園，週末親子一日遊



▲攝影迷必收藏！漫步台中麗寶的落羽松大道（左），或探訪彰化成美的日式庭園（右），可以感受截然不同的冬日雅緻。（部落客：貪吃猴、好好玩FUNIT）



▲彰化「成美文化園」擁有濃厚的日式禪意，漫步在轉紅的落羽松林間，感受優雅寧靜的舒心氛圍。（部落客： 好好玩FUNIT）





遠離塵囂的療癒秘境：南投 139 縣道落羽松森林、苗栗三灣落羽松莊園

欣賞完城市風景與綿延大道，不妨放慢腳步，走入人煙較少的自然秘境，靜心感受落羽松的迷人魅力！位於南投的「139縣道落羽松森林」，宛如走進北歐童話裡的溫馨森林，木馬造景、可供休憩的座椅，都讓落羽松的美景更為詩意；而苗栗的「三灣落羽松」則是絕美的水上秘境，看著色調繽紛的葉片倒映在清澈的水田中，與世隔絕的景緻，讓人瞬間忘卻煩憂，深深療癒積累的疲憊。





南投 139 縣道落羽松森林

地址：南投縣南投市八卦路710號電話：0912-356698

更多介紹可見「1817BOX」文章：【南投市】天涼好個秋。139縣道。南投落羽松林。紅綠黃交織唯美畫面





苗栗三灣落羽松莊園

地址： 苗栗縣三灣鄉13號更多介紹可見「大海愛上藍天」文章：2023苗栗落羽松秘境│絕美三灣落羽松秘境│免費私人落羽松莊園│坐擁落羽松第一排景觀座位區│最新園區新增三座觀景台美如仙境



▲遠離塵囂的療癒首選！左圖為充滿北歐童話感的「南投 139 縣道落羽松」，右圖則是擁有絕美水上倒影的「苗栗三灣落羽松」，截然不同的秘境風情一次滿足。（部落客： 1817BOX、 大海愛上藍天）

▲苗栗三灣的落羽松佇立於水田之中，可以近距離欣賞夢幻光影與水色，感受季節限定的浪漫。（部落客： 大海愛上藍天）

這些秋冬限定美景也別錯過！絕美秘境名單不藏私：

