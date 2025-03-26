「媽媽，你看！樹都變成紅色的了，還有小兔子！」這是我第三次造訪彰化成美文化園，終於讓我如願拍下了夢幻的落羽松美景。兩個孩子在轉紅的百米落羽松步道上興奮地奔跑著，我們抵達時恰巧是中午，是落羽松步道最漂亮的時候，陽光穿透火紅松針灑落下來，景色真的是太美了。

被譽為「當代台灣名園」的成美文化園，還有一處被稱為「平地嘉明湖」的絕美湖面，湖水倒映著天光雲影，如果是喜歡日式庭園禪意與閩客古厝風情的旅人，一定很享受在園區裡漫步。2025年適逢成美公堂140周年，園區不只推出了週末限定的文化體驗活動，也打造了多處絕美打卡點。無論是繽紛的油紙傘天空步道、浪漫的花好月圓歐式庭院，還是充滿歷史韻味的百年古厝等等，都是完美的拍照場景。貼心的是，園區還提供免費的花紙傘供遊客拍照使用！寬廣平坦的園區腹地，加上完善的休憩設施，很適合週末時分帶著長輩及孩子來踏青出遊！

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重點整理： Toggle #成美文化園 ■ 地址：彰化縣永靖鄉中山路2段60號 → 園區內有停車場，採計次收費$100 ■ 官方連結：官網、FB、IG ■ 營業時間：每天09:00~17:00(最後入園16:00) ■ 門票： 成人門票： $300 抵園區消費$100

優待門票： $280 抵園區消費$100 (12-18歲、65歲以上、彰化縣民)

優惠門票： $150 抵園區消費$50 (7-12歲、永靖鄉民)

免票：未滿7歲或身高120公分以下兒童 ■ 免費導覽：假日10:00、14:00、15:00 (每場60分鐘) ■ 假日親子DIY項目：羅黏香彩繪、飄漆扇 ■ 漢服體驗（假日）：現場體驗價600元起，體驗時間3小時 ■ 鄰近景點：永靖老街（步行五分鐘即可抵達）、田尾波波草、溪湖糖廠

\ 可抵園區消費$100 /

＃超夢幻的百米落羽松步道

漫步在成美文化園最引人注目的百米落羽松步道，彷彿走進了一幅水彩畫般的夢幻場景。步道通往成美公堂的大門，因此將它取名為返鄉步道，每年01月至03月為落羽松轉紅的季節。這次拍攝照片的時間為1/25，整條步道的落羽松已經由金黃轉為迷人的橘紅色，每一株落羽松都像是被夕陽染紅的薄紗，在陽光下閃耀著溫暖的光芒。想要一睹最美的落羽松紅葉，建議是在上午10點到下午2點之間，這個時候陽光穿透松針的角度最美，能拍出最夢幻的照片！

＃日式庭院的造景-平地嘉明湖

我自己最喜歡的畫面，便是這個被譽為「平地嘉明湖」的日式池塘。寧靜的池面如同一面天鏡，完美映照著天空的萬種風情。池畔旁佇立著兩棵鎮園之寶 – 樹齡550歲的紫檀樹與220歲的黑松樹，它們就像是這座庭園的守護者，靜靜地矗立在池邊。池中優游的繽紛錦鯉為這幅靜謐的池塘增添了幾分生氣，現場還貼心提供魚飼料販售，我們家孩子看到飼料便忍不住餵食，爭先恐後的搶著餵魚（笑）。

整個園區的步道平坦舒適，非常適合全家大小一同造訪。不論是陪伴年邁的長輩漫步其中，或是讓孩子在草地上盡情奔跑，非常放鬆舒適。

＃日式庭院的造景-和園

有著「當代台灣名園」美名的和園，園區外圍環繞著草坪與綠樹，漫步其中如同置身小型日式庭院。這座融合中日傳統美學的庭園，將小橋、流水、瀑布、枯山水等元素結合，搭配多樣的植栽，園區內最熱門的打卡點便是「和園上池情人橋」，吸引許多遊客在此拍出古色古香的照片，現場還有看到承租漢服的旅客在此佇足

＃幸福大廳

在和園漫步後，可到鄰近的幸福大廳稍作休息，現場有咖啡甜點店，整片玻璃落地窗的座位區，坐在室內就可以眺望這片日式庭院美景，入園門票中，有100元園區消費抵用券，很適合在散步後買一支冰淇淋消暑。

＃成美公堂

成美文化園的重頭戲成美公堂，這座中式傳統古宅融合了閩南與客家建築特色，為魏氏家族的百年古厝。佔地近2,200坪的二進雙護龍建築，從簡單的竹筒屋發展至今，見證了整個家族的興盛歷程。整座建築歷經七年修復，由國寶級匠師以交趾陶、木雕等傳統工藝，完美重現昔日風華。園區內44間主題展間，擺放著傳統廚灶、眠床、古典木質桌椅等文物，彷彿述說著當年一家140餘人共同生活的故事。

園區非常貼心地提供免費的繽紛紙傘，讓遊客在探索古厝之餘，還能拿著紙傘在其中拍照，尤其是小小孩，拿著紙傘拍照真的是太～可愛了！

＃成美公堂140週年 | 起吉厝慶典

穿越百年時光，成美公堂今年迎來140週年大壽！園區巧妙運用台語「起家厝」的諧音，推出「起吉厝」主題活動，讓這座古厝注入新的生命力。走進公堂，便是別具特色的六藝展間，將傳統「禮、樂、射、御、書、數」融入展示空間，互動式的牆壁拼字遊戲就能夠讓孩子們玩很久。

而今年的亮點是園區巧妙藏匿了許多可愛的開運吉利雞，等待著大小朋友一起探索。週末更推出豐富的親子DIY體驗活動，包括充滿傳統工藝之美的羅黏香彩繪、精緻的飄漆扇製作，大約30分鐘的製作時間，便能完成傳統藝術作品帶回家。

＃成美公堂-羅黏香彩繪

羅黏香彩繪 Nt.200

羅黏香，也就是我們端午節所熟悉的香包，這項傳統工藝由我們親自彩繪。首先，先挑選喜歡的圖案，有可愛的動物、龍、虎、吉祥圖騰等多種選擇，選擇後便開始著色，工作人員貼心準備了範本讓我們參考，所以別擔心！現場已經備有材料，拿起畫筆沾取廣告顏料著色，完成後，現場就可以使用吹風機烘乾，整個體驗約莫30分鐘就能完成囉！

＃成美公堂-油紙傘天空步道

成美公堂左右兩側的過水廊道，有著成美文化園最知名的打卡點：油紙傘天空步道。數十把色彩繽紛的油紙傘在天際綻放，搭配一旁的古厝美景，更是扼殺了多少手機相機的記憶體。

【拍攝小技巧】建議可以蹲下來，由下往上拍攝，這樣的低角度仰拍構圖，便能捕捉到漫天飄揚的繽紛油紙傘，搭配古厝的紅磚綠籬，照片更漂亮了！

//後記

喜歡欣賞松柏與枯山水靜謐之美的旅人，一定會為成美文化園區的造景驚艷不已。全園區的平坦設計，真的很適合全年齡的旅人前往踏青。

若是逛累了，園區內還有「松柏軒」可以用餐，提供的道地台式料理，有分成桌菜及個人餐點。餐廳挑高的環境及三面環繞的落地窗，坐在餐廳就可以一覽外面庭園景色。如果想要品嚐小吃的話，可以到步行五分鐘到園區對面的「永靖老街」，有這條台灣首座私人建街，藏著許多令人垂涎的美食寶藏：三十年老店的酥脆炸高麗菜包、香Q可口的謝金城米粿，以及令人回味無窮的永靖北斗肉圓，都是不容錯過的在地美味。

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