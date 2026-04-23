全聯飲料 衛生紙整箱21元！連5天全聯優惠搶，5折神券最多省3000元。

全聯APP升級全電商，連續五天祭出21元箱購衛生紙與咖啡，更有iPhone與5折神券限時瘋搶。編輯 鄭雅之表示：整箱可樂、衛生紙都只要21元太佛心！

大家最愛的全聯又推出婆媽最愛超狂優惠！為了歡慶旗下的線上購物平台正式升級為「全電商 APP」，這次改版除了介面變聰明，更祭出超狂的「21 元爆殺商品」，包含黑松汽水、生活良好氣泡水，甚至是整箱衛生紙通通只要 21 元。不僅如此，官方還大方贈送最高 2,000 元折扣金，並結合 AI 科技與直播功能，讓購物體驗變得更有趣。不論是想搶便宜的家庭主婦，還是愛逛街的小資族，絕對不能錯過這波轉型好康。

▲全聯福利中心推動數位佈局，4月21日起全台門市歡慶APP升級，天天送最高2,000元折扣金。(攝影：鄭雅之)





銅板價大作戰！箱購飲品衛生紙通通 21 元

對於每天都要喝咖啡或是家裡衛生紙消耗量極大的人來說，這次的「爆殺商品」活動絕對要設鬧鐘搶購。即日起到4/25期間，每天早晚兩個時段，全聯推出超狂的21元箱購優惠。不管是黑松汽水、御茶園麥萃，還是家裡必備的整箱衛生紙，通通只要 21 元就能送到家。這種比去實體店面買一瓶飲料還便宜的價格，完全是百貨周年慶等級的瘋狂回饋，想必會掀起一波瘋搶熱潮，大家手速要快。

▲即日起到4/25期間，推出超狂的21元飲料、衛生紙箱購優惠。(攝影：鄭雅之)





鎖定直播現場五折神券！現省3000元大紅包

除了定時搶購之外，聰明的消費者一定要關注4/30的「寵粉直播」。這次全電商引進了隨看即買的黑科技，讓你在看直播介紹好物的當下就能直接下單。最誘人的活動莫過於直播期間放送的五折神券，單筆滿6,000元直接砍半折抵3,000元，等於買越多省越多。如果想幫家裡換個新氣象或是囤積昂貴的專櫃保養品，這張神券就是你的最強武器，錯過這次真的會想哭，大家趕快把這幾天日期記在行事曆上。

▲全聯APP改版「全新體驗」登場，推出「隨看即買」寵粉直播，5折神券天天開搶。





跨界大驚喜！Apple 與 Gogoro 入手趁現在

這次全電商改版的野心很大，連高單價的 3C 產品和電動車都加入戰局。果粉們最在意的 iPhone 指定款，只要用全支付結帳就能享有 8% 的福利點回饋且沒有上限，這對想換新手機的人來說是非常實質的補貼。此外 Apple Watch SE 更是下殺到5,135元，價格非常親民。如果正考慮入手 Gogoro 換電代步，指定車款最高能拿回 60,000 點福利點，直接折抵未來兩三年的買菜錢都綽綽有餘，趕快趁這波升級換起來。

▲全聯升級「全電商APP」祭出限時21元爆殺箱購衛生紙，並攜手Apple大牌搶購iPhone 17 Pro。

全電商 APP 箱購 21 元優惠

活動期間：4/21 至 4/25，每日 11:00 與 16:00 準時開搶

優惠內容：

4/21 搶購重點： 11:00 黑松汽水、16:00 桂格油切享纖白柚檸檬飲。

4/22 搶購重點： 11:00 御茶園麥萃低熱量、16:00 柔芙優質抽取式衛生紙。

4/23 搶購重點： 11:00 可立雅柔淨抽取衛生紙、16:00 生活良好強氣泡水。

4/24 搶購重點： 11:00 美粒果零加糖蜜桃蘇打、16:00 喬亞滴濾拿鐵咖啡。

4/25 搶購重點： 11:00 黑松加鹽沙士、16:00 可口可樂纖維+。





全電商 APP 優惠

五折神券搶購： 4/26 至 4/30 每日 12:00 與 19:00 開搶，消費滿 6,000 元可折 3,000 元。

Apple 購機補貼： iPhone 指定款使用全支付結帳，享 8% 福利點回饋無上限。

穿戴裝置下殺： Apple Watch SE 獨家下殺 65 折，只要 5,135 元。

天天領折扣金： 4/20 至 4/23 進站即領折扣金，單筆消費滿 8,000 元折 500 元。

LINE 綁定禮： 5/28 前完成全電商 LINE 會員綁定，送 999 元折 200 元折價券。

美妝點數大方送： 指定專櫃美妝單筆滿 3,000 元贈 3,000 福利點。

名店特惠組： 欣葉生活廚房包子 3 包組特惠 168 元，數量有限售完為止。





月底就是要吃優惠！

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