北車atre預計5月中開！首間壽司郎外帶店領軍，北車地下街更好逛。

日本車站商場atre強勢進駐台北車站地下街！集結壽司郎外帶店與人氣甜點，打造北車最美生活圈。編輯 鄭雅之表示：竟然有拿了就走的壽司郎外帶店，爭鮮要小心了！

日本知名的車站商場「atre」台北車站預計5月中開！這次回歸台灣市場選在北車地下一樓精華地段打造溫馨的日系生活圈。現場將進駐大約15家充滿質感的餐飲與選物品牌，預計在2026年正式和大家見面。這不僅讓忙碌的轉乘路徑多了一份從容感，更透過日系生活美學，把原本匆忙的地下街空間轉化成更有溫度的日常補給站。



▲位於北車核心地段的atre預計於5月中旬盛大開幕，串聯神農生活與多家餐飲品牌升級地下街機能。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎ToGo外帶店正式進駐台北車站atre，讓通勤族下班後能快速帶走新鮮美味的握壽司餐盒。





日本車站商場atre插旗北車

「atre」這次回歸選擇一條與以往不同的道路，不再追求大型百貨的奢華感，而是專注於「生活平台」的精緻經營。雖然商場空間大約160坪，但位置精準卡位在捷運紅藍線、台鐵與高鐵交會的核心樞紐。這裡主打讓通勤族在趕路的空檔，也能停下腳步享受美食。不管是下班想買一份美味晚餐，或是想帶個日系甜點回家犒賞自己，都能在這裡輕鬆實現，讓冰冷的地下街充滿迷人的日式生活感。



▲台北車站B1地下街迎來atre日系生活型商場，預告壽司郎ToGo等多家知名品牌即將華麗現身。





日本直營血統導入最道地的軌道經濟學

這次的新商場由日本JR東日本集團的台灣子公司親自操刀，將日本多年來最厲害的車站商場經驗完整帶入台北。這不僅僅是店舖進駐，更是一場關於軌道生活的機能升級。隨著未來誠品生活等品牌在鄰近區域陸續插旗，台北車站的地下生活圈將變得更加豐富多元。這裡不再只是路過的轉運站，而是一個可以悠閒散步、挑選生活好物的美好去處，讓每一位路過的旅客都能感受到日本服務的細膩與貼心。



▲東京超人氣伴手禮Butter Bulter進駐北車atre，濃郁奶香餅乾是站內最受期待的日系甜點。





五月中旬華麗登場人氣排隊名店大集合

雖然商場目前還在籌備階段，但已經預計在5月中旬正式與大家見面。最讓吃貨們興奮的是，現場將引進包含外帶版的「壽司郎」以及超人氣的「BAKE起司塔」。此外還有甜點控最愛的「Butter Bulter費南雪」和充滿在地質感的「神農生活」。甚至連專賣日本直送食材、名店調味料的超市「富士山美食物語」和繽紛的韓國馬卡龍專賣店「Melting Finger」都在名單內。這些精選品牌的進駐，讓大家不用出國，就能在北車轉運之餘，把最道地的日式美味一次帶回家。



▲日本迴轉壽司名店壽司郎鎖定北車atre商場，以高品質的日式海鮮料理滿足往來旅客的味蕾。

▲色彩繽紛的Melting Finger韓式馬卡龍也將插旗北車atre，可愛造型預計成為站內最新的人氣打卡美食。

atre 台北車站店

預計開幕時間： 2026年5月中旬

商場位置： 台北車站 B1 地下街（近捷運紅藍線、台鐵、高鐵交會處）



進駐品牌名單：

美食甜點： 外帶版壽司郎、BAKE起司塔、Butter Bulter費南雪、Melting Finger（馬卡龍）、富士山美食物語。

生活選物： 神農生活、meet推推基地。





atre 台北車站店 特色

日系血統強勢回歸： 日本知名車站商場「atre」重返台灣，由「JR東日本集團」台灣子公司直接經營，帶來最道地的日式軌道生活美學。

北車核心黃金位置： 進駐台北車站 B1 地下街，正對捷運紅線與藍線、台鐵、高鐵交會的人流核心，讓通勤族轉乘時能「順手買」。

精緻化品牌策略： 在約 160 坪的精華空間內，嚴選 15 家高質感品牌，主打「外帶美食、日系甜點、日常選物」三大核心。

生活平台新定義： 翻轉車站只是「路過」的印象，將匆忙的地下街改造為可以停留、休憩並解決生活所需的日常能量補給站。

強大品牌進駐陣容： 包含首度推出的「外帶版壽司郎」、人氣甜點「BAKE 起司塔」與「Butter Butler 費南雪」，以及質感選物「神農生活」。

商圈機能再升級： 結合鄰近的誠品生活進駐計畫，讓北車地下街從單純的轉運中心，升級為更好逛、更好吃的全方位生活圈。





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