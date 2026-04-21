長腿KITTY必搶！7-11集點推出長腿KITTY 55款周邊，超划「買包送吊飾」KITTY控買起來。

7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY精品集點開跑，超過55款KITTY周邊登場，編輯張人尹表示，從絨毛玩偶到旅行與生活用品，一次滿足粉絲收藏與實用需求。

長腿KITTY辣妹必搶！7-ELEVEN這次攜手三麗鷗推出「長腿KITTY」全店精品集點，把可愛KITTY變成修長比例、加上多變穿搭，讓粉絲們瘋搶收藏。這次長腿KITTY系列從生活用品到外出配件，一口氣推出超過55款限定周邊，搭配曬黑、109辣妹、千鳥紋等造型，打造可以日常使用又能展現個人風格的收藏系列，三麗鷗鐵粉們必搶。



▲7-ELEVEN攜手三麗鷗推出長腿KITTY全店精品集點，超過55款限定周邊登場，掀起粉絲搶收熱潮。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY以修長比例與多變穿搭亮相，打造日常也能使用的收藏系列。（攝影：張人尹）

絨毛周邊全面登場療癒系配件一次收齊

▲7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY推出絨毛吊飾與70cm大型玩偶，從隨身配件到抱枕一次滿足粉絲需求。（攝影：張人尹）

買袋送吊飾組合帶著走外出更方便

▲7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY午餐袋搭配15cm絨毛吊飾，兼顧可愛外型與保溫保冷功能。（攝影：張人尹）

這波商品中最吸睛的就是長腿KITTY絨毛系列，7-ELEVEN與三麗鷗將長腿KITTY變成各種隨身配件，像是隨機4款的「絨毛吊飾附鑰匙圈」，方便粉絲直接掛在包包上帶著走。還有超大「70cm大型絨毛玩偶」推出豹紋與甜心款，尺寸大到可以當成抱枕使用。除此之外，也延伸到「飲料杯套、鯊魚夾髮飾、造型面紙套」等日常用品，讓粉絲在不同場合都能看到長腿KITTY的身影。本次最推薦粉絲入手的周邊就是「買袋送吊飾」組合，像是「午餐袋搭配15cm絨毛吊飾」，不只外型可愛，也具備保溫與保冷功能，適合日常帶便當使用。另外「購物袋搭配15cm絨毛吊飾」則主打大容量設計，總共有3種造型與顏色搭配，讓粉絲在採買時也能帶著超辣的長腿KITTY出門。





旅行系列登場打造完整出遊裝備組合

▲7-ELEVEN三麗鷗旅行系列包含行李箱與收納袋等商品，打造完整出遊裝備組合。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY以修長比例與多變穿搭亮相，打造日常也能使用的收藏系列。（攝影：張人尹）

3C周邊補齊日常需求通勤使用更方便

▲7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY推出手機殼與手機支架等3C周邊，讓粉絲日常使用更便利。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY推出手機殼與手機支架等3C周邊，讓粉絲日常使用更便利。（攝影：張人尹）

7-11全店三麗鷗長腿KITTY精品集點活動

除了日常用品，7-ELEVEN也以長腿KITTY推出旅行小物，推出多款外出配件。像是頭套、頸枕與毛毯三合一的「造型頭套頸枕毯」，方便粉絲在飛機或長途交通時使用，同時保有造型趣味。同時還有滑輪購物車、21吋防撞行李箱與旅行收納袋三件組，讓粉絲可以打造完整的出遊裝備，無論是旅遊、露營或追星，都能一次準備齊全。在日常使用情境中，7-ELEVEN這次長腿KITTY系列也延伸到各種生活配件，讓長腿KITTY不只出現在外出與旅行，也能融入通勤與工作時光。必買包含手機殼、手機支架、還有延長線附造型防塵蓋，以及雨衣、安全帽等不同類型的商品組合，賶粉絲們不論是收納、攜帶或裝飾通通滿足。

門市快閃購活動：2026年4月29日(三) 15:00起至2026年5月10日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡：2026年5月11日(一) 下午15:00起至2026年6月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。