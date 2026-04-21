長腿KITTY必搶！7-11集點推出長腿KITTY 55款周邊，超划「買包送吊飾」KITTY控買起來。

7-ELEVEN三麗鷗長腿KITTY精品集點開跑，超過55款KITTY周邊登場，編輯張人尹表示，從絨毛玩偶到旅行與生活用品，一次滿足粉絲收藏與實用需求。
長腿KITTY辣妹必搶！7-ELEVEN這次攜手三麗鷗推出「長腿KITTY」全店精品集點，把可愛KITTY變成修長比例、加上多變穿搭，讓粉絲們瘋搶收藏。這次長腿KITTY系列從生活用品到外出配件，一口氣推出超過55款限定周邊，搭配曬黑、109辣妹、千鳥紋等造型，打造可以日常使用又能展現個人風格的收藏系列，三麗鷗鐵粉們必搶。
絨毛周邊全面登場療癒系配件一次收齊這波商品中最吸睛的就是長腿KITTY絨毛系列，7-ELEVEN與三麗鷗將長腿KITTY變成各種隨身配件，像是隨機4款的「絨毛吊飾附鑰匙圈」，方便粉絲直接掛在包包上帶著走。還有超大「70cm大型絨毛玩偶」推出豹紋與甜心款，尺寸大到可以當成抱枕使用。除此之外，也延伸到「飲料杯套、鯊魚夾髮飾、造型面紙套」等日常用品，讓粉絲在不同場合都能看到長腿KITTY的身影。
買袋送吊飾組合帶著走外出更方便本次最推薦粉絲入手的周邊就是「買袋送吊飾」組合，像是「午餐袋搭配15cm絨毛吊飾」，不只外型可愛，也具備保溫與保冷功能，適合日常帶便當使用。另外「購物袋搭配15cm絨毛吊飾」則主打大容量設計，總共有3種造型與顏色搭配，讓粉絲在採買時也能帶著超辣的長腿KITTY出門。
旅行系列登場打造完整出遊裝備組合除了日常用品，7-ELEVEN也以長腿KITTY推出旅行小物，推出多款外出配件。像是頭套、頸枕與毛毯三合一的「造型頭套頸枕毯」，方便粉絲在飛機或長途交通時使用，同時保有造型趣味。同時還有滑輪購物車、21吋防撞行李箱與旅行收納袋三件組，讓粉絲可以打造完整的出遊裝備，無論是旅遊、露營或追星，都能一次準備齊全。
3C周邊補齊日常需求通勤使用更方便在日常使用情境中，7-ELEVEN這次長腿KITTY系列也延伸到各種生活配件，讓長腿KITTY不只出現在外出與旅行，也能融入通勤與工作時光。必買包含手機殼、手機支架、還有延長線附造型防塵蓋，以及雨衣、安全帽等不同類型的商品組合，賶粉絲們不論是收納、攜帶或裝飾通通滿足。
7-11全店三麗鷗長腿KITTY精品集點活動
門市快閃購活動：2026年4月29日(三) 15:00起至2026年5月10日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。
小7集點卡：2026年5月11日(一) 下午15:00起至2026年6月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。