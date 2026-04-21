699港點吃到飽！添好運港點吃到飽3分店限量訂位，台中港點吃到飽手刀衝。

添好運港點吃到飽699元再加開，台中J-Mall、台南與高雄限時登場，編輯張人尹表示港點控把握4/30前訂位吃到飽優惠。

添好運港點吃到飽699元再加開！港式點心「添好運」是許多港點控聚餐的熱門口名單之一，經典奶黃包、叉燒包更是桌桌必點必吃。為了滿足港點控，添好運近期在指定門市陸續推出「699元港點吃到飽」快閃活動，4月份參加港點吃到的店家包含台南小北門店、高雄富民店，還有即日起加開的台中J-Mall店即日起至4月底前也加入吃到飽活動，讓港點控手刀卡位。



▲添好運推出699元港點吃到飽活動，於台南、高雄與台中門市限時登場，吸引粉絲鎖定聚餐與港點大口吃機會。



▲添好運699元吃到飽採100分鐘用餐制，台南與台中限定平日下午場次，高雄門市則提供更多時段選擇。

699元港點吃到飽強勢回歸

▲添好運699元吃到飽提供近40款餐點，包含鮮蝦燒賣皇、酥皮焗叉燒包與流沙包等經典港點一次吃到飽。

699元港點吃到飽訂位方式

▲添好運港點吃到飽主打4月底前限定開跑，三間分店同步加開場次，讓粉絲能安排時間搶訂位體驗活動。

添好運699元港點吃到飽

添好運「699元港點吃到飽」這次在3分店快閃回歸，主打用餐時間 100 分鐘，可享專屬吃到飽菜單餐點無限供應，包含招牌必點「鮮蝦燒賣皇、酥皮焗叉燒包」，蒸籠點心「鳳爪、流沙包」，以及必吃甜點「冰火菠蘿、楊枝甘露」等品項，近40款品項通通吃到飽。這次添好運699元港點吃到飽，在台南小北門、台中J-Mall於4/30前平日下午14:00場次限定，而高雄富民店則是不限平假日，4/30前每天14:00及16:00都是吃到飽時段。想訂位的粉絲可以直接透過添好運Inline訂位網站，選擇分店、日期、時段確認是否仍有席次，想衝港點吃吃飽的粉絲一定要手速先卡位。活動期間：即日起至4/30活動分店：台南小北門店、台中J-Mall店、高雄富民店活動時段：台南小北門店 平日14:00台中J-Mall店 平日14:00高雄富民店 平日及假日14:00與16:00活動方式：限時100分鐘，美味可享吃到飽菜單品項任點，每人699元（另計 10% 服務費）