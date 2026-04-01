信義區貴婦慶生首選！弈夢紅樓推海陸盛宴，必吃龍蝦泡飯與黑玉參、四人套餐77折起。

母親節將至，信義區瀚寓酒店弈夢紅樓以精緻粵菜搶攻商機。資深編輯李維唐表示，現代餐飲趨勢已從純粹味覺轉向感官體驗，該店結合龍蝦泡飯的視覺張力與綠藤生機的跨界贈禮，確實精準鎖定高端女性消費者的生活品味。

隨著時序邁入溫馨5月，如何在一年一度的母親節為辛苦的媽媽籌劃一場兼具視覺與味覺的感官饗宴，成為許多子女心中的頭等大事。坐落於信義區精華地段的瀚寓酒店，館內精緻中餐廳「弈夢紅樓」今年以「寵愛媽咪，瀚您共饗」為主題，將傳統粵式工法融合當代飲食美學，推出極具張力的海陸盛宴。這場饗宴不單是味蕾的滿足，更是一場關於家人的情感連結，透過主廚精選的龍蝦、鮑魚與烏參等頂級食材，將孝心化為桌上一道道精湛的藝術品 。

▲瀚寓酒店弈夢紅樓推出「寵愛媽咪，瀚您共饗」母親節盛宴，匯聚龍蝦、鮑魚等頂級海陸食材，早鳥訂席再送質感香氛禮盒 。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理



龍蝦泡飯領銜主演，信義區指標性海陸盛宴

在這次的母親節宴席中，主廚特別將「文蛤小卷龍蝦泡飯」定調為整場盛宴的靈魂指標 。這道料理嚴選珍貴的水姑娘龍蝦，搭配產地直送的鮮甜小卷與肥美文蛤，底蘊則是以大量魚骨細火慢燉出的濃鮮白湯 。當金黃酥脆的炸米在賓客面前倒入滾燙湯底時，瞬間激發出的米香與海味蒸氣，不僅滿足了嗅覺，更創造了視覺上的華麗儀式感 。每一口都能感受到海鮮的彈牙與脆米的層次，完美詮釋了「弈夢紅樓」對食材鮮度的極致追求 。

▲主打菜色「文蛤小卷龍蝦泡飯」展現動人視覺，最後撒入高溫炸製的酥脆米粒，讓湯底清鮮甘醇且富含米香層次 。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理

鮑魚烏參極致奢華，細膩工藝詮釋精品粵菜

除了氣勢驚人的泡飯，針對注重健康與膠質保養的媽媽們，主廚傾力呈現「干煎鮑魚黑玉參」 。嚴選體型完整的頂級黑玉烏參，與鮮嫩鮑魚一同以火候精控的乾煎方式鎖住肉質水分，口感滑潤且層次分明 。此外，菜單中亦包含「紅樓金湯藤椒酸菜魚」，選用整條石斑魚，以藤椒的清香微麻與酸菜的溫潤交織，顛覆傳統川味，展現溫婉的辛香美學 。針對口味清淡的長輩，餐廳亦提供「古味鮮菇東星斑」作為替換，展現出高度客製化的貼心服務 。

▲宴席經典主菜「干煎鮑魚黑玉參」，嚴選頂級黑玉烏參搭配鮮嫩鮑魚，細火乾煎鎖住豐盈膠質與鮮美原味 。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理



經典蒜香脆皮雞與牛菲力，打造味覺轉折的藝術

一場完美的報導式饗宴必須有起承轉合，在海味之後，隨之而來的是「紅樓蒜香脆皮雞」與「菌菇覆盆子牛菲力」 。脆皮雞作為餐廳的招牌，皮酥肉嫩且香氣撲鼻，是許多老饕回訪的關鍵 。而牛菲力則大膽結合覆盆子的酸甜果香與菌菇的森林氣息，成功中和了紅肉的厚重感，讓整席料理從濃郁回歸清雅，收尾於竹笙百果娃娃苗與菇菇流沙包，層次分明且不顯膩口 。

▲創意十足的「菌菇覆盆子牛菲力」，將柔嫩牛菲力結合馥郁菌菇與微酸覆盆子，展現鮮明且平衡的風味轉折 。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理

小家庭暖馨四人套餐，77折優惠輕鬆共享星級美味

因應現代都市生活節奏與小家庭結構，「弈夢紅樓」特別規畫了「暖馨四人套餐」，將門檻降至4980元+10%，相當於原價的77折 。套餐集結了「金沙鱈魚香絲」、「菠蘿脆皮咕咾肉」等經典人氣料理，主食更可視預訂情況升級為「紅樓脆皮雞二吃雙饗」 。這項專案讓規模較小的家庭聚餐，同樣能享受到五星級酒店的精緻服務與主廚團隊的廚藝精華，讓慶祝母親節不再是沈重的負擔 。

▲針對小家庭設計的「暖馨四人套餐」，限時享77折優惠，集結脆皮咕咾肉、經典煲湯等多道弈夢紅樓人氣料理 。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理



早鳥優惠與跨界禮讚，綠藤生機品牌聯名寵愛升級

為了增加節慶的尊榮感，凡在2026年5月15日前預訂宴席並支付訂金的賓客，即可享有早鳥85折的超值優惠 。此外，餐廳更與知名純淨香氛品牌「綠藤生機」合作，凡預訂指定專案即可獲贈價值1520元的「auscentic」微香洗手沐浴禮盒，讓媽媽在品嚐完美食後，回到家中也能享受頂級的香氛呵護 。加碼贈送的牛肉麵買一送一禮券，更是將這份愛延續到節慶之後，展現出瀚寓酒店對於在地生活品質的高度關懷 。

▲專為不嗜辣賓客設計的「古味鮮菇東星斑」，嚴選鮮美東星斑與多種菇類慢火燉煮，呈現溫潤順口的傳統好滋味 。圖／瀚寓酒店提供；窩客島整理





寵愛媽咪，瀚您共饗

活動時間： 即日起至2026年5月31日

活動內容：

早鳥優惠： 2026年5月15日前訂席並預付3成訂金，即享85折優惠 。

全桌/半桌宴席： 包含文蛤小卷龍蝦泡飯、干煎鮑魚黑玉參等9道海陸盛饌 。

暖馨四人套餐： 限時77折優惠價4,980元+10% 。

加碼禮遇： 贈送綠藤生機旗下純淨香氛品牌「auscentic」微香洗手沐浴禮盒乙組（價值1,520元）、果汁暢飲及主廚經典牛肉麵買一送一禮券 。

限時升級： 四人套餐提前3日預約，主菜可免費升級為紅樓脆皮雞二吃雙饗 。

瀚寓酒店 弈夢紅樓

地址： 台北市信義區基隆路一段206號2樓

訂位專線： 02-2722-7377

線上訂位： https://reurl.cc/Oj27av

營業備註： 每周一公休 。