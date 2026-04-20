▲台北內湖全新展覽！We Art Space內湖旗艦店開幕首展，村上隆、草間彌生130件作品一次看。

全新台北展覽推薦！We Art Space內湖旗艦店開幕首展《眾藝》，編輯鄭亦庭表示：台北新展覽一次看村上隆、草間彌生、朱德群等大師作品。

新開幕台北藝術空間！進駐百貨內的藝術選品品牌We Art Space正式開設全新旗艦店，成為全台首間結合當代藝術、限量黃金收藏的複合式藝術選品空間，開幕首檔展覽《眾藝》即日起至5/16，一次展出大師朱德群、楊識宏、村上隆、草間彌生等130 件國際級藝術作品，新開幕台北藝術空間打破傳統藝廊框架，從版畫到原作都能看到，讓每個人都能收藏藝術品。



▲新開幕台北藝術空間！We Art Space內湖旗艦店開幕，首展《眾藝》匯集草間彌生、村上隆等國際藝術大師名作。(攝影：鄭亦庭)



▲We Art Space新開幕旗艦店！全台首創複合式藝術空間，結合限量黃金與當代藝術，打造台北藝文新去處。(攝影：鄭亦庭)





全新台北展覽展出村上隆、草間彌生作品

We Art Space開幕首檔展覽《眾藝》，從藝術價值的多重機制出發，以「現代與當代藝術」、「潮玩與當代藝術」及「藝術衍生品」三大類型策展，首先門口處便展示了朱德群大型作品《黎明之夢》，往內部走能看到楊識宏的作品，另一空間則陳列KAWS、草間彌生、空山基、章柱基等作品，牆上也能看到奈良美智、村上隆、Banksy等藝術家作品等，讓不同價值體系作品在同一個空間展出，呈現從藝術史脈絡到當代文化現象的多元面向。



▲全新台北展覽！We Art Space開幕首檔展覽《眾藝》展出朱德群、楊識宏等130件作品。(攝影：鄭亦庭)





We Art Space內湖旗艦店入門級收藏

此次We Art Space內湖旗艦店也延續先前百貨據點以入門級的海報、藝術周邊邊與衍生商品，降低收藏門檻，讓新手藏家也能輕鬆收藏藝術品，也針對藝術家原作、藝術家限量版畫，並導入更具彈性的二級市場機制，滿足高端收藏家對於稀缺性、價格合理性的需求，建立一條由入門至進階的完整收藏路徑。



▲We Art Space旗艦空間也有入門級的海報、藝術周邊邊與衍生商品，讓大家可以輕鬆收藏。(攝影：鄭亦庭)





We Art Space內湖旗艦店首度導入黃金概念店

We Art Space旗艦空間二樓則首度導入kim-a: 黃金概念店，並展示品牌系列作品，像是黃金積木、黃金積木飾品等，可以自己玩出不同造型，其中必看以超過1公斤999.9純金打造的 kim-a: × Nike Air Force 1藝術鞋款，此展區作為《眾藝》概念的延伸，呈現藝術如何在跨越媒材時，於不同評價系統中被重新定義。



▲We Art Space旗艦空間二樓展區！首度導入kim-a: 黃金概念店展出Nike Air Force 1藝術鞋款。(攝影：鄭亦庭)



▲新開幕台北藝術空間！We Art Space內湖旗艦店開幕，首展《眾藝》匯集草間彌生、村上隆等國際藝術大師名作。(攝影：鄭亦庭)





We Art Space 旗艦空間《眾藝》展覽資訊

展覽地點： 台北市內湖區新湖二路130號

展覽期間：即日起~5/16

開放時間：每週二~六 10:30~19:00

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▲新開幕台北藝術空間！We Art Space內湖旗艦店開幕，首展《眾藝》匯集草間彌生、村上隆等國際藝術大師名作。(攝影：鄭亦庭)



▲新開幕台北藝術空間！We Art Space內湖旗艦店開幕，首展《眾藝》匯集草間彌生、村上隆等國際藝術大師名作。(攝影：鄭亦庭)

