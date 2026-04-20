櫻花季延長！MUJI推出櫻花拿鐵與可可脆餅，在家也能享受浪漫午茶。

MUJI無印良品秉持簡約美學，將季節感融入飲食，於近期推出期間限定櫻花系列，試圖在花季末端留住粉紅浪漫 。資深編輯李維唐表示，這種將自然時序轉化為便利即溶飲與精緻點心的策略，不僅解決了春夏之交多變的飲用需求，更成功透過「季節限定」建立起品牌與消費者之間的感官共鳴，展現出極高的生活品味與市場洞察力 。

雖然台灣各地的櫻花花季已陸續進入尾聲，但那抹淡淡的粉紅浪漫依然縈繞在許多人的心頭。MUJI無印良品始終以「提供舒適的生活」為核心目標，致力將大自然的風土與人文情感融入日常飲食，並秉持著「以簡約呈現生活的細緻與美感」之理念，於春夏交替之際，精心推出一系列櫻花風味限定食品。透過這些充滿季節感的選品，讓顧客即使在櫻花飄落後，仍能透過味覺的感官體驗，持續感受春季專屬的細微變化與美好律動。

▲MUJI櫻花期間限定系列：包含冷熱即溶飲與酥脆甜點，多樣化選擇滿足春日味蕾。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理



冷熱隨心的櫻花即溶飲，細膩調配春夏交替的專屬飲品

在氣溫起伏不定的春夏之交，早晨或許帶著微涼感，午後卻可能轉為炎熱，人們對於飲品的需求也隨之變得靈活多元。MUJI無印良品敏銳洞察消費者的生活情境，推出兩款冷水或熱水皆可輕鬆沖泡的季節限定即溶飲。其中，「即溶飲櫻花&白桃」巧妙調和了鹽漬櫻花葉的幽香與白桃果汁的甜美，入口時展現出清新柔和的花果香氣，極其適合加入氣泡水調製成沁涼的午後冷飲，帶來爽朗的透明感。另一款「即溶飲櫻花拿鐵」則結合了鹽漬櫻花葉、鹽漬櫻花與香純白巧克力，溫潤綿密的口感中帶有淡雅花香，是晨間喚醒感官或夜晚舒緩思緒的最佳選擇，讓人能隨時在繁忙中停下腳步，享受片刻的放鬆時光。

▲即溶飲櫻花&白桃：調和鹽漬櫻花葉與白桃果汁，清新果香冷熱沖泡皆宜。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理

酥脆口感中的粉紅驚喜，櫻花風味可可脆餅打造居家咖啡廳

除了豐富的飲品選擇，MUJI無印良品亦同步推出春季限定點心「櫻花風味可可脆餅」。這款甜點的製作工藝細膩，研發團隊將可麗餅皮烤至金黃酥脆後壓碎，再拌入混合了櫻花葉粉末的白巧克力。白巧克力的圓潤濃郁與櫻花葉的獨特鹹甜交織，加上輕盈且充滿層次的酥香口感，每一口都充滿驚喜。這款脆餅不僅滿足了顧客對品嚐櫻花的想像，更讓人在居家生活中，僅需簡單擺盤與搭配飲品，便能營造出如同置身於精品咖啡廳般的春日午茶體驗，將大自然的美好自然地揉進生活縫隙。

▲櫻花風味可可脆餅：將酥脆可麗餅皮碎拌入櫻花葉白巧克力，層次感豐富。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理



簡約美學的季節提案，用期間限定美味輕鬆感受時令流轉

MUJI無印良品表示，品牌希望透過這些期間限定的櫻花食品，提供顧客一種更輕鬆、更有質感的方式來連結季節。無論是能隨心轉換冷熱、甚至能與酒精飲品調和的「即溶飲櫻花&白桃」，或是擁有細緻泡沫口感的「即溶飲櫻花拿鐵」，以及口感絕佳的「櫻花風味可可脆餅」，都是為了讓春日的浪漫不再遙不可及。透過這些充滿設計初衷的商品，MUJI無印良品成功將季節的流動轉化為具體的味覺印記，邀請每一位使用者在繁忙的日常中，透過一杯茶、一份點心，找回生活原有的節奏與細緻。

▲即溶飲櫻花拿鐵：結合鹽漬櫻花與白巧克力，口感溫潤綿密並帶有淡雅花香。圖／MUJI無印良品提供；窩客島編輯李維唐整理





MUJI無印良品期間限定新品上市

活動時間：即日起至售完為止（期間限定商品）

活動內容：推出3款櫻花風味食品，包含即溶飲櫻花&白桃、即溶飲櫻花拿鐵及櫻花風味可可脆餅 。

MUJI無印良品櫻花系列推薦商品清單

即溶飲櫻花&白桃 / 售價109元。調和鹽漬櫻花葉與白桃果汁，清新迷人，亦可搭配氣泡水享用。

即溶飲櫻花拿鐵 / 售價109元。結合鹽漬櫻花與白巧克力，風味圓潤濃郁，具備綿密細緻的泡沫口感。

櫻花風味可可脆餅。售價89元。以酥脆可麗餅皮碎拌入櫻花葉白巧克力，口感輕盈酥脆。



