2026車圈盛事！K-WAX創辦人親率百人公益洗車，4月21日泰山見證老車翻新奇蹟。

2026年台灣汽車美容龍頭K-WAX再度引發市場關注。資深編輯李維唐指出，該品牌透過一條龍廠區展現研發硬實力，更將公益結合專業技術，創辦人曾聖凱親自參與洗車，不僅強化品牌信任度，更成功將企業社會責任轉化為具體的產業影響力。

2026年車圈年度風雲盛事正式揭開序幕。台灣汽車美容材料品牌領導者「K-WAX」創辦人曾聖凱於今日受訪時宣佈，將於下週4月21日星期二上午10:00至下午17:00，在新北市泰山區「A8旋風洗車中心」舉辦大型公益洗車活動。曾聖凱屆時將親自捲起袖子為民眾服務，並號召多位知名網紅、協力廠商及公益協會成員共計近百人參與，展現車圈團結愛心的力量。目前活動已於「K-WAX」官方粉絲專頁開放報名，呼籲廣大車友與民眾共襄盛舉，將愛心轉化為具體行動。

▲K-WAX創辦人曾聖凱致力於產品創新，將專業汽車美容藥劑與環保材料結合，建立優質品牌口碑。圖／K-WAX提供；窩客島編輯李維唐整理



汽車美容龍頭16年初心不變，K-WAX深耕在地公益

「K-WAX」創立至今已邁入第16個年頭，其品牌價值不僅體現在卓越的產品質量，更深植於對社會的關懷。創辦人曾聖凱表示，企業在成長的同時，必須肩負起社會責任。多年來，團隊每年至少舉辦3場淨灘活動，並積極投入流浪動物之家、療養院及長照中心的志工服務。回顧2025年10月花蓮光復鄉災情嚴重之際，「K-WAX」在第一時間便捐贈50台清洗機具，隨後更發揮號召力，匯集社會善心共計捐出600台機具，協助災區完成重建復原，這份低調行善的溫潤精神，已在車圈傳為佳話。

成立人車公益協會，老車翻新點亮弱勢希望

除了常態性的志工服務，曾聖凱在2026年更結合車圈多方業者力量，正式成立人車公益協會。該協會的核心理念在於運用汽車美容與修繕專業，協助台灣弱勢族群將其老舊代步車輛進行全面翻新。這項舉動不僅是改善車輛外觀，更是提升用路安全與生活品質，讓原本殘破不堪的老車能煥然一新。這種將專業技術與社會公益結合的模式，為台灣汽車美容產業樹立了全新的標竿，讓「車友」與「公益」之間產生了更深層的情感連結。

斥資1億打造頂級一條龍廠區，研發環保科技走向世界

曾聖凱對品質的堅持近乎執著，他深知優質的產品是企業永續的基石。為此，他不惜成本斥資1億元，打造全台少見的從研發、生產到銷售的一條龍廠區。公司內部設有專門的研發部門，針對汽車美容蠟、鍍膜藥劑、專用清潔劑及洗車週邊器材進行不斷創新。這些產品均結合環保材料與人性化設計，在海內外市場贏得極佳口碑。曾聖凱強調，未來目標是讓「K-WAX」橫掃全亞洲市場，將台灣研發的汽車美容科技推向國際舞台，不僅要讓台灣品牌走向世界，更要讓世界看見台灣的硬實力。

號召百人共襄盛舉，4月21日泰山見證洗車溫情

即將於4月21日登場的公益洗車活動，象徵著「K-WAX」邁向新里程碑的決心。這不僅是一場單純的洗車聚會，更是一場集結社會資源、傳遞正能量的集體行動。透過創辦人親自領軍，並號召百位業界夥伴投入，期盼能引起更多社會大眾對弱勢團體的關注。曾聖凱期許未來能持續付出，帶領更多人加入公益行列，讓這份源自車圈的溫暖能夠持續擴散。

▲曾聖凱號召網紅及各界名人投入公益活動，透過品牌影響力帶動社會正向能量，讓愛心持續擴散。圖／K-WAX提供；窩客島編輯李維唐整理

2026 K-WAX百人攜手公益洗車活動

活動時間： 2026年4月21日星期二10:00至17:00

活動內容：

創辦人親自現身： K-WAX創辦人曾聖凱將現場親自為民眾提供洗車服務。

百人公益應援： 集結知名網紅、協力廠商及人車公益協會成員現場服務。

弱勢車輛翻新： 透過專業技術協助弱勢族群翻新老舊車輛，提升安全性。

環保科技體驗： 現場展示結合環保材料與人性化設計的專業鍍膜、清潔藥劑。



