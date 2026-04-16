20隻炸蝦盤免費吃！定食8聯名越南米其林Maison 1929烤豬腳米線必吃，加碼抽20隻蝦爆炸盤。

定食8越南米其林餐廳Maison 1929聯名，3款新品米線同步登場，編輯張人尹表示，除了新品必吃、還有鎖定20週年20隻炸蝦盤免費吃活動。

不想飛出國也能吃到越南名店料理，這次定食8把越南必吃米線搬到台灣。自4月16日起，定食8攜手連續兩年入選米其林指南的越南餐廳Maison 1929，將越式靈魂與日式定食結合，推出三款米線新品，讓粉絲用一餐就能體驗跨國風味。同時，定食8也為了慶祝20週年推出特別活動，粉絲有機會免費吃到超狂「20隻蝦爆炸盤」20隻炸蝦一次上桌超浮誇。



▲定食8攜手Maison 1929推出越南米其林聯名米線，將越式經典搬進台灣，粉絲免出國也能品嚐跨國風味。（攝影：張人尹）



▲定食8攜手Outo奧拓推出抽獎活動，滿600元即可抽越南雙人行程折扣碼，延續聯名主題體驗。（攝影：張人尹）

炙燒雙肉沾拌米線主打肉香層次

▲定食8與Maison 1929聯名炙燒雙肉沾拌米線，以牛筋與五花叉燒雙主角打造層次豐富口感。（攝影：張人尹）





酸辣蟹湯與烤豬腳米線雙重風味

▲定食8推出酸辣蟹湯米線，以叻沙蟹湯搭配鯰魚與炸蝦，呈現濃郁海味與酸辣風格。（攝影：張人尹）





20週年活動加碼抽越南旅遊優惠

▲定食8 20週年活動推出蝦爆炸盤挑戰，粉絲完成臉書任務就有機會獲得20隻炸蝦整盤上桌。（攝影：張人尹）



▲Maison 1929聯名香烤豬腳米線登場，定食8以慢火烤製豬腳搭配甜醬，帶出焦香與鹹甜層次。（攝影：張人尹）

定食8 Outo奧拓越南行程活動方式

這次定食8與Maison 1929聯名主打三款米線，Maison 1929將越南常見的拌米線元素重新整理，再透過定食8呈現成定食形式呈現。其中主推款「炙燒雙肉沾拌米線」雙主角是本次必吃組合，由慢燉牛筋搭配炙燒五花叉燒，口感一軟一香，加入魚露、生菜與炸春捲拌勻品嚐，一次享受到多種經典越南必吃風味。另外兩款新品則走不同路線，「酸辣蟹湯米線」以濃郁叻沙蟹湯為基底，搭配鯰魚與炸蝦，湯頭帶出海味與酸辣感，適合偏好重口味的粉絲。「香烤豬腳米線」則以慢火烘烤豬腳為主角，外層刷上特調甜醬，帶出焦香與鹹甜層次，口感更有咬勁。Maison 1929透過這三款料理呈現越南北中南風味特色，讓粉絲們省下機票，在台灣就能開吃。配合新品上市，定食8同步歡慶品牌20週年，推出多項活動吸引粉絲參與。其中「20隻蝦爆炸盤」是本次最大亮點，在4/15~4/20期間，到定時8臉書社群完成留言任務，就有機會獲得滿滿整盤20支炸蝦，適合拍照分享。同時，4月壽星出示證件，消費任一定食可獲得可爾必思與免費定食兌換券。5月1日至6月30日，APP會員單筆滿600元可抽Outo奧拓越南雙人行程折扣碼，讓粉絲們直接飛到越南朝聖。

活動期間：5月1日至6月30日期間

活動內容：爭鮮APP會員於活動期間至定食８單筆消費滿600元，即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中「Outo奧拓」提供的雙人越南套裝行程最高萬元折扣碼。





定食8 蝦爆炸盤活動資訊

活動期間： 4/15~4/20

活動辦法：

於定食8 Facebook活動貼文完成留言任務，有機會抽中20隻蝦爆炸盤兌換券(共20名)





定食8 壽星就要吃飽飽 活動資訊

活動期間：4/15~4/30

活動內容：

不分平假日，4月壽星本人出示身分證件，內用即享雙重優惠

好康1：消費任一定食，贈「可爾必思」1杯

好康2：加贈「免費定食兌換券」1張