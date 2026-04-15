隱身大都會的綠寶石！台北晶華春夜賞螢假期，入住五星飯店、探索螢火蟲復育基地。

春季旅遊商機湧現，台北晶華酒店透過生態導覽與五星美饌打造差異化體驗。資深編輯李維唐表示，這種結合永續教育與奢華食宿的遊程，不僅滿足高端客層對質感生活的需求，更在城市與自然間找到完美的平衡點，展現品牌深度。

當春天的氣息悄然降臨，大地的生命力也隨之復甦。對於身處繁忙都會的家庭來說，尋覓一處能與自然對話、感受純粹悸動的角落，已成為春季旅行的首選。台北晶華酒店於2026年4月14日正式宣布，把握春季限定的自然奇景，推出備受期待的「春夜賞螢假期」住房專案。這項結合城市奢華與自然永續的遊程，將帶領旅客跨越水泥叢林，走入新北五股的綠色廊道，近距離感受火金姑在黑夜中閃爍的迷人風采。

▲台北晶華「春夜賞螢假期」住房專案將由生態專家帶領大小朋友，走入新北五股準園的螢光生態秘境，近距離觀察火金姑的迷人風采 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



準園生態導覽深度探索螢火蟲復育新知

本次專案的核心亮點，在於結合了新北五股的準園休閒農場與台北園外園。4月25日起至5月9日期間，旅客將在專業生態專家的帶領下，深入這片位於大台北都會區的自然秘境。專家們會透過生動活潑的解說，分享螢火蟲特殊的生態習性與復育知識，讓大小朋友在屏息觀察綠寶石般的螢光時，也能建立起對環境保育的深刻認知。這不僅是一次視覺的盛宴，更是一場深具教育意義的自然洗禮，讓永續共好的種子在每個家庭心中萌芽。

台北園外園歐式莊園晚宴盡享海陸盛宴

在感受完自然神韻後，美食的慰藉則是美好春夜的最佳續篇。入住專案的房客將受邀前往台北園外園，在氣派如歐式莊園的宴會廳中，品嚐由晶華廚藝團隊精心打造的半自助式主題晚宴。餐檯上備有清爽的大地田園沙拉，以及多道融合中西風格的熱菜，包含香氣撲鼻的番茄肉醬義大利麵、鮮嫩誘人的蜜汁煙燻豬肋排與松露滑蛋蝦仁。現場更無限量供應由主廚現切的爐烤肋眼牛排，精準的火候完整保留了頂級肉質的豐潤與甜美。

傳統甜點古早味與奢華BMW自駕體驗

除了豐盛的海陸主食，主廚特別準備了充滿台灣味的情懷甜品，如鵝絨綠豆糕、手作花生冰淇淋捲與冰心糖葫蘆，為夜晚畫下甜蜜句點。為提升旅程的舒適度，專案提供兩種交通選擇。喜愛駕馭感的旅客可選擇BMW自駕體驗，免費駕駛BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅，在往返城市與自然的綠色道路上，感受極致的操控樂趣。若追求放鬆，則可選擇Uber接駁服務，輕鬆抵達活動現場，沿途細品春日限定的城市街景。

▲台北晶華「春夜賞螢假期」住房專案特別提供BMW自駕體驗，房客可免費駕乘BMW 5系列豪華房車或BMW iX旗艦純電休旅，展開質感旅程 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

五星級住宿與CNN推薦台北必吃早餐

完美的假期最終需回歸到高品質的休養生息。專案包含兩人成行，每房10,172元起加上15.5%的稅金與服務費。除了高品質的客房設施，翌日清晨更能前往一樓栢麗廳自助餐廳。這裡曾獲得CNN推薦為台北必吃自助早餐，多樣化的餐點選擇與優質的用餐環境，讓旅客在飽餐後帶著充沛的活力與孩子共享溫馨時光。台北晶華酒店持續實踐共學、共創、共好與共生的理念，將永續視野融入服務細節，致力把台灣最美的自然與款待精神呈獻給每位到訪的賓客。

▲選擇「春夜賞螢假期」住房專案的旅客，隔日可至一樓栢麗廳自助式餐廳享用CNN推薦的豐盛早餐，與家人共度美好的早晨食光 。圖／台北晶華酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





春夜賞螢假期住房專案

活動時間：2026年4月25日起至5月9日止

活動內容：專案包含兩人成行入住客房1晚，安排五股準園休閒農場螢火蟲生態導覽行程，並於台北園外園享用半自助式主題晚宴，包含現切爐烤肋眼牛排吃到飽與傳統古早味甜點。專案另提供BMW豪華房車自駕體驗或Uber接駁服務，翌日可享用栢麗廳自助早餐 。

台北晶華酒店

地址：台北市中山北路2段39巷3號

訂房電話：02-2523-8000

官方網站：https://member.silkshotelgroup.com/RT

台北園外園

地址：新北市五股區新五路2段70號

電話：02-2291-9966