去日本走2萬步也是輕鬆拿捏！網友神推這雙鞋就是日本旅遊、繞境神級裝備。

隨著全球徒步旅遊與文化繞境活動興起，長時間步行已成為現代人的生活常態。對此，資深編輯李維唐表示，挑選合適鞋履不只是為了舒適，更是預防身體結構代償的關鍵，阿瘦透過大數據發展的萬步科技，正是守護國人行動力的重要解方。

「步行是人類的最佳良藥。」西方醫學之父希波克拉底曾以此定義行走的價值。隨著2026年出國旅遊熱潮與大型徒步活動持續升溫，無論是前往日本欣賞早梅，或是參與台灣年度盛事媽祖繞境，長時間步行已成為現代人探索世界的標配 。哈佛健康雜誌研究指出，步行能大幅降低心血管疾病風險與死亡率。然而，當每日步行量動輒突破20000步時，雙腳承受的衝擊力將急遽增加。如果缺乏合適的鞋履裝備，容易引發足部疲勞、腳後跟疼痛甚至引發身體結構的連鎖代償困擾。

▲展現機能與時尚的完美結合，休閒運動鞋無論在戶外海邊或工業風室內都能輕鬆駕馭。 圖／ASO阿瘦皮鞋提供；窩客島整理



萬步系列科技解決足底筋膜危機

針對高強度步行需求，阿瘦透過長期累積超過60萬筆足部數據發現，高達90%以上的民眾存在步態異常問題，雙腳步態皆正常者不到10% 。這種不自覺的步態問題在長途旅行中會被無限放大。阿瘦為此研發「萬步系列」三防呵護鞋，強調「防震、防塌、防疲勞」三大核心機能 。透過蜂巢避震膠與U型後跟設計，能有效減緩足跟撞擊壓力，預防足底筋膜過度拉扯 。許多網友實測後紛紛表示：「去大阪行軍5天竟然零腳痛」、「穿上萬步鞋才有勇氣挑戰2萬步」。

▲男性鞋款以經典簡約白呈現，透過工業風場景展現俐落的中性帥氣感。 圖／ASO阿瘦皮鞋提供；窩客島整理

網友熱議暴走神鞋與機能裝備清單

在社群平台上，「出國必備神鞋」始終是熱議話題。Onitsuka Tiger MEXICO 66先被許多赴日旅客譽為暴走神器，即使行軍10天也能感覺猶如踩在榻榻米上。Nike Zoom Vomero 5 更是以其緩震系統與優異透氣性，被封為出國逛街前3名。面對媽祖繞境等長時間體力考驗，阿瘦「奈米銅纖運動鞋」具備一手操作三秒穿脫的便利性，深受資深信眾推崇 。搭配具備銀離子抑菌技術的專利氣墊鞋墊，能讓雙腳在烈日下行走1整天依然保持乾爽，是緩解足壓的最佳配件。

▲近距離呈現男款皮革細節，大地色系的層次感讓白鞋更顯精品工藝。 圖／ASO阿瘦皮鞋提供；窩客島整理



品牌轉型定義未來行動力解決方案

走過74年的阿瘦集團，正從傳統皮鞋轉型為關注「日常行走」的生活品牌 。品牌不再僅是製作鞋子，而是透過「足部數據、專業分析、解決方案」三步驟，幫助消費者找回消失的行動力 。這與傳統整復推拿單純追求痛點消除的思維不同。阿瘦透過動態足壓量測，解析足弓、步態與骨盆傾斜的關聯性 。例如，當數據顯示足壓差超過10%至20%時，骨盆可能有傾斜狀況。這種科學化的照護，能避免人們在疼痛發生時盲目代償，導致膝蓋與臀部受累。

改善日常習慣守護每一落地的瞬間

要真正解決腳後跟疼痛並重拾輕盈步伐，必須從日常生活細節著手。哈佛研究證實，後天的行動與鍛鍊比天生遺傳更能影響一生的健康。每天保持30至45分鐘的中等強度步行，對於控制體重與預防多種慢性病都有顯著效果。正如阿瘦集團所倡導的未來願景，從鞋履走向「行動力」品牌，讓每個人重新認識自己的步伐 。只要能選對合適鞋履，並在身體發出警訊時給予正確的照護，就能讓步行回歸最純粹的本質，在每一步起落之間，穩健地邁向健康的人生。

▲女生款運動鞋採粉嫩色系點綴，搭配海景營造出清新的休閒氛圍。 圖／ASO阿瘦皮鞋提供；窩客島整理





阿瘦萬步保護腳腳專業服務

動態足壓量測：透過專利系統理解每一步的受力與步態

專業報告分析：提供150動態報告解析足弓與身體結構關聯

試穿體驗服務：全國門市開放萬步系列與動磁按摩鞋試穿

門市據點：全台超過100間門市，橫跨北中南主要城市