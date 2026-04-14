2026花蓮理想大地旅展開跑！一泊二食6999元、再加碼送金獎蜂巢糕與森光遊湖。

當春意染綠花蓮縱谷，理想大地以水岸美學喚醒旅人感官。資深編輯李維唐指出，飯店將自然節奏轉化為優質住房提案，不僅是一場旅展銷售，更是對東台灣質感假期的深度詮釋，讓人在運河與微風間重新拾起對美好日常的細膩感知 。

當春天的氣息悄然染綠了東台灣的縱谷平原，感官也隨著大地的甦醒而重獲新生。在這萬物生長的季節，花蓮理想大地渡假飯店正式宣佈2026年春季線上旅展開跑，並將於4月24日至4月27日期間，移師台中國際會展中心參加ATTA台中國際旅展。今年理想大地以「春天溫柔的律動」為核心靈感，融合了縱谷間獨有的水岸生活美學，邀請旅人在人造運河畔，隨著微風與流水的節奏，重新感受與大地的連結。



▲花蓮理想大地渡假飯店將於4月24日至4月27日亮相2026年ATTA台中國際旅展 。 圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

理想假期定義生活質地，多樣住宿提案滿足分眾需求

飯店美學往往存在於感官與自然觸碰的瞬間，理想大地本次推出的住宿提案，旨在重新定義度假的品質。深受情侶青睞的「理想假期」雙人一泊二食住宿禮券，僅需6999元即可入住。針對家庭聚會或好友出遊，則提供11299元的四人住宿方案。此外，飯店體察現代人對寵物的深厚情感，特別規畫7999元的「理想毛孩旅行趣」住宿禮券，為毛孩與主人創造溫暖的共處空間。對於希望放慢腳步的旅人，9999元的「理想樂遊假期」二泊二食方案，則能讓時光在河畔延展開來，將每一刻都轉化為值得珍藏的生活敘事。



▲「理想假期」住宿禮券，雙人一泊二食僅需6999元 。 圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

期間限定早鳥專屬禮遇，金獎甜點與森光遊湖體驗

為了回饋長期支持的旅人，理想大地特別設計了期間限定的驚喜回饋。凡是在2026年ATTA台中國際旅展或春季線上旅展購買住宿券，並於6月30日前完成入住者，每房將獲贈飯店招牌、曾榮獲國內外大獎肯定的「長條蜂巢糕」乙條。這份金獎甜點不僅是味蕾的享受，更代表了理想大地對職人工藝的堅持。除了甜點驚喜，房客還可依付費人數獲得理想PAARK水岸生活熱門活動「森光遊湖」體驗券，隨船影在縱谷平原間穿梭，體驗如歐洲異國般的河岸風情。

▲凡持2026年ATTA台中國際旅展或春季線上旅展購買之住宿禮券，並於6月30日前入住，即享理想PAARK水岸生活「森光遊湖」遊船體驗券，讓您隨船影感受異國般的河岸風情 。 圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理



實體展場限定加碼，入住升等與質感周邊優惠

針對親自前往台中國際旅展現場（攤位：花蓮館E070）的消費者，飯店更祭出極具吸引力的實體限定優惠。現場訂房可享有週五、週六入住不加價的難得禮遇，每日更提供限量房型升等機會，讓住宿體驗更上一層樓。展場現場也將同步展示一系列充滿生活美學的質感周邊，包含廣受好評的水岸帆布袋與精緻拉鍊袋，現場購買皆享有8折優惠。這不僅是一場旅遊產品的銷售，更是一場關於質感生活的完整展示。



▲理想大地在台中旅展除了推出住宿優惠外，另外特別推出一系列質感周邊，如水岸大帆布袋與精緻拉鍊袋，現場購買皆享有8折優惠 。 圖／花蓮理想大地渡假飯店提供；窩客島編輯李維唐整理

花蓮理想大地渡假飯店 2026 ATTA台中國際旅展與春季線上旅展

活動時間



線上旅展：即日起至2026/05/18(一)



實體旅展：2026/04/24(五) - 04/27(一)

精選住宿禮券：

「理想假期」雙人一泊二食 $6,999

「理想假期」四人住宿禮券 $11,299

「理想毛孩旅行趣」住宿禮券 $7,999

「理想樂遊假期」二泊二食 $9,999

早鳥與實體限定禮遇：

於6/30前入住，每房贈送「長條蜂巢糕」乙條

依付費人數贈送「森光遊湖」遊船體驗券

實體旅展現場訂房享週五、週六不加價及限量房型升等

旅展現場質感周邊（帆布袋、拉鍊袋）8折優惠

攤位編號：台中國際會展中心 花蓮館E070