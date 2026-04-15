全聯驚現「芫荽乖乖」！香菜控要搶香菜乖乖，加碼推文昌考運乖乖。

全聯獨家開賣乖乖話題新品！獵奇芫荽風味、神還原鹽酥雞米菓與文昌加持包，限時嚐鮮優惠快來搶購。編輯 鄭雅之表示：身為香菜控的我決定要去囤一箱！

台灣國民零食乖乖再度進化，這次聯手全聯福利中心推出三款超級吸睛的新作品。不僅有挑戰大眾味蕾極限的「芫荽風味米菓」，更把台灣夜市靈魂「台式鹽酥雞」直接裝進袋子裡。此外為了因應接下來的各類大考，經典的綠色乖乖也換上充滿台味的傳藝文昌限定包裝。三款新品不只口味上有話題，連視覺設計都充滿趣味感。即日起至5月7日前更有甜甜的嚐鮮優惠，想要蒐集這幾款話題零食的粉絲，真的要趁早去家門口的全聯巡場才不會撲空。



▲國民零食新品不僅有濃郁的台式靈魂，更兼具保佑考運的儀式感，絕對是近期全聯門市最搶手的零食名單。

▲乖乖食堂米菓嚴選台灣在地優質好米製作，不論是充滿清香的香菜口味或是胡椒香濃郁的鹽酥雞風味都非常刷嘴。





香菜米菓教你讀音還能吃到在地米香

最讓網友暴動的莫過於這款「芫荽風味米菓」。包裝貼心地寫上注音教大家正確發音，完全掌握了台式美學的精髓。這款米菓特別選用台灣在地好米作為基底，咬下去的瞬間能感受到米菓本身的酥脆與純粹。淡淡的香菜清香在口中慢慢散開，口味層次分明且完全不會有過於厚重的負擔感。對於香菜狂粉來說，是本年度最令人驚喜的獵奇零嘴。又或是搞怪請不愛香菜的朋友吃，也是一種增進感情的趣味。



▲乖乖於全聯獨家推出三款話題新作，包含挑戰味蕾的芫荽風味、宵夜首選鹽酥雞以及考生必備的傳藝文昌限定版。





綠色乖乖換新衣化身最強考運應援團

如果覺得香菜太挑戰，那這款「台式鹽酥雞」風味是每個人都能接受的零食神隊友。將靈魂伴侶胡椒鹽與鮮嫩雞肉的鹹香感完美呈現，甚至連九層塔香氣也有，讓人一吃就有種站在夜市攤位前的錯覺。除外，經典的綠色乖乖奶油椰子也驚喜變身。這次特別針對大考季推出了「傳藝文昌限定包裝」，在包裝上印滿了歐趴與幾霸分等吉祥文字。對於台灣人來說，綠色乖乖在機房是守護神，在書桌上就是最可靠的考運加持小物。



▲印有歐趴與幾霸分字樣的奶油椰子乖乖是考季最有力的應援神隊友，搭配文昌限定圖樣讓學生們在考場大展身手。

全聯乖乖 新品資訊

販售日期： 即日起至 2026年5月7日（限量供應）

販售通路： 全台全聯福利中心、大全聯門市





全聯乖乖 品項

乖乖食堂米菓－芫荽風味（60g）： 獨家特價 29 元

乖乖食堂米菓－台式鹽酥雞風味（60g）： 獨家特價 29 元

乖乖玉米脆條－奶油椰子（傳藝文昌限定包裝 80g）： 優惠價 32 元





超商、超市新品都要吃！

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