全聯驚現「芫荽乖乖」！香菜控要搶香菜乖乖，加碼推文昌考運乖乖。

全聯獨家開賣乖乖話題新品！獵奇芫荽風味、神還原鹽酥雞米菓與文昌加持包，限時嚐鮮優惠快來搶購。編輯 鄭雅之表示：身為香菜控的我決定要去囤一箱！
台灣國民零食乖乖再度進化，這次聯手全聯福利中心推出三款超級吸睛的新作品。不僅有挑戰大眾味蕾極限的「芫荽風味米菓」，更把台灣夜市靈魂「台式鹽酥雞」直接裝進袋子裡。此外為了因應接下來的各類大考，經典的綠色乖乖也換上充滿台味的傳藝文昌限定包裝。三款新品不只口味上有話題，連視覺設計都充滿趣味感。即日起至5月7日前更有甜甜的嚐鮮優惠，想要蒐集這幾款話題零食的粉絲，真的要趁早去家門口的全聯巡場才不會撲空。
香菜米菓教你讀音還能吃到在地米香
最讓網友暴動的莫過於這款「芫荽風味米菓」。包裝貼心地寫上注音教大家正確發音，完全掌握了台式美學的精髓。這款米菓特別選用台灣在地好米作為基底，咬下去的瞬間能感受到米菓本身的酥脆與純粹。淡淡的香菜清香在口中慢慢散開，口味層次分明且完全不會有過於厚重的負擔感。對於香菜狂粉來說，是本年度最令人驚喜的獵奇零嘴。又或是搞怪請不愛香菜的朋友吃，也是一種增進感情的趣味。
綠色乖乖換新衣化身最強考運應援團
如果覺得香菜太挑戰，那這款「台式鹽酥雞」風味是每個人都能接受的零食神隊友。將靈魂伴侶胡椒鹽與鮮嫩雞肉的鹹香感完美呈現，甚至連九層塔香氣也有，讓人一吃就有種站在夜市攤位前的錯覺。除外，經典的綠色乖乖奶油椰子也驚喜變身。這次特別針對大考季推出了「傳藝文昌限定包裝」，在包裝上印滿了歐趴與幾霸分等吉祥文字。對於台灣人來說，綠色乖乖在機房是守護神，在書桌上就是最可靠的考運加持小物。
全聯乖乖 新品資訊
販售日期： 即日起至 2026年5月7日（限量供應）
販售通路： 全台全聯福利中心、大全聯門市
全聯乖乖 品項
- 乖乖食堂米菓－芫荽風味（60g）： 獨家特價 29 元
- 乖乖食堂米菓－台式鹽酥雞風味（60g）： 獨家特價 29 元
- 乖乖玉米脆條－奶油椰子（傳藝文昌限定包裝 80g）： 優惠價 32 元
超商、超市新品都要吃！
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