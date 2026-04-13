7-11獨家開賣BASE&U無乳糖機能牛乳，高蛋白紅茶、膠原蛋白麥芽與GABA芝麻三款新登場，小資族必收。編輯 鄭雅之表示：小七真的越來越好買了！

現代人越來越注重體態管理與日常營養補給，機能性飲品已成為生活不可或缺的一部分。BASE&U 觀察到許多人喝牛奶容易感到腸胃不適，特別在全台 7-ELEVEN 推出獨家無乳糖機能牛乳系列。這系列不僅口感滑順，更針對不同生活情境開發出高蛋白、GABA 以及膠原蛋白三款配方，讓對乳糖敏感的消費者也能在巷口超商輕鬆買到專屬營養，簡單開啟健康又時髦的城市生活新風格。

▲超商機能飲推薦，高蛋白紅茶牛乳與GABA芝麻牛乳全系列。

▲7-11獨家開賣BASE&U機能牛乳系列。





舒壓首選 GABA 芝麻牛乳

結束忙碌的一天，夜晚最需要療癒的放鬆時光。這款 GABA 無乳糖芝麻牛乳每瓶添加 100mg 的 GABA 營養成分，結合黑芝麻的濃郁香氣與溫潤奶香，入口後層次豐富且不甜膩。因為不添加糖且不含乳糖，即使是睡前飲用也覺得輕盈無負擔。對於工作壓力大的上班族來說，這不僅是一瓶營養補給飲，更是陪伴夜晚沉澱心情的好夥伴，讓你在香甜的芝麻芬芳中感受生活裡難得的平靜與溫暖。



▲睡前暖心補給，GABA無乳糖芝麻牛乳陪伴放鬆時光。





美麗日常膠原蛋白麥芽牛乳

想要維持好狀態不一定要大費周章，現在只要走進超商就能喝出自信美。膠原蛋白無乳糖麥芽牛乳每瓶含有 1000mg 膠原蛋白，並融入充滿童年回憶的細緻麥芽風味，喝起來就像濃郁的麥芽拿鐵。無添加糖的配方讓愛美的女孩子在補充膠原蛋白時，不用擔心攝取過多額外熱量。這款飲品把枯燥的補給變成一種味蕾享受，無論是當作營養早餐還是下午茶點心，都能讓你隨時隨地優雅地補足美麗能量。



▲小資女必喝膠原蛋白，BASE&U無乳糖牛乳輕鬆補給。





運動必備高蛋白紅茶牛乳

廣大健友敲碗已久的新口味終於登場。繼熱銷百萬瓶的香蕉牛乳後，BASE&U 推出高蛋白無加糖紅茶牛乳，每瓶提供高達 22 公克蛋白質與 3957mg 的 BCAA。這款飲品結合了牛奶蛋白與大豆蛋白雙重來源，並採用無乳糖配方，解決了許多運動員喝蛋白飲容易脹氣的困擾。濃郁的紅茶茶香完美平衡了蛋白質的氣味，喝起來順口像極了現泡奶茶，絕對是健身族群在重訓過後最快速且美味的肌肉修復補給首選。



▲健身族必備，BASE&U高蛋白無加糖紅茶牛乳豐富選擇。

▲BASE&U高蛋白牛乳系列，香蕉、紅茶與榛果可可多口味。

BASE&U 新品

GABA 無乳糖芝麻牛乳、膠原蛋白無乳糖麥芽牛乳

販售通路：全台 7-ELEVEN 門市

活動期間：即日起至 2026 年 4 月 28 日止

活動內容：單件 45 元、兩件 88 元；原價每件 49 元





販售通路：全台 7-ELEVEN 門市 活動期間：即日起至 2026 年 4 月 28 日止 活動內容：單件 45 元、兩件 88 元；原價每件 49 元 高蛋白無加糖紅茶牛乳

販售通路：全台 7-ELEVEN 門市

活動內容：嚐鮮價 45 元、兩件 79 元；原價每件 49 元

活動期間：2026 年 4 月 15 日至 2026 年 5 月 12 日止





超商新品加碼推薦！

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