全家蠟筆小新瓶蓋公仔！買布丁奶茶就送，小新露屁屁泡湯公仔要搶。

全家便利商店推出蠟筆小新公仔瓶蓋布丁奶茶，立體泡湯版小新與小白造型超療癒。編輯 鄭雅之表示：雖然價錢不可愛，但公仔瓶套可愛就夠了！

蠟筆小新鐵粉喝飲料也被萌到！全家這次聯手超人氣巨星蠟筆小新，推出話題性十足的立體公仔瓶蓋奶茶，不僅有著大人小孩都愛的香醇布丁風味，最吸睛的就是瓶蓋上愜意泡湯的小公仔，包含露屁屁小新、小白與肥嘟嘟左衛門，這款兼具美味與收藏價值的超萌飲品，絕對是近期最值得入手的超商新品，大家趕緊趁著特價期間到門市掃貨。



▲四瓶蠟筆小新公仔布丁奶茶超萌，露屁屁泡湯造型與小白公仔瓶蓋萌度破表。

▲小新頭頂豆腐泡湯的逗趣表情，喝完奶茶公仔還能拆卸收藏。





蠟筆小新公仔瓶蓋布丁奶茶全家限量登場

這次全家限定販售的新品奶茶，在口味上特別選用療癒感滿分的布丁風味，喝起來帶有濃郁的焦糖與蛋香氣息，順滑口感讓人一口接一口停不下來。除了飲料本身好喝之外，最讓粉絲瘋狂的莫過於上方的立體瓶蓋，四款公仔造型都精緻可愛，尤其是小新露出招牌屁屁泡澡的模樣，搭配紅通通的臉蛋，簡直是把動畫裡的逗趣場景完美搬到現實生活中，讓人看了心情瞬間大好。



▲小白與肥嘟嘟左衛門在草地愜意泡湯，這款小新瓶蓋公仔質感滿分。





泡湯版小白與肥嘟嘟左衛門款式必收

除了主角小新兩款公仔之外，這次的陣容還找來了忠犬小白與最愛抱怨的肥嘟嘟左衛門，兩位人氣角色也同步換上泡湯裝扮，坐在臉盆裡放鬆的樣子萌度破表。最棒的是這些公仔蓋子不只是裝飾，喝完飲料後還能拆卸下來，隨意替換在相同口徑的寶特瓶上，或是擺在辦公桌當成舒壓小物，實用性相當高，建議大家入手前可以先向店員詢問庫存，免得因為數量有限而錯失收集成套的機會。



▲全家限定蠟筆小新布丁奶茶，立體泡湯公仔瓶蓋特價99元超欠買。

全家 蠟筆小新布丁風味奶茶

療癒小物都要收下！

販售地點：全台全家便利商店門市。公仔款式：泡湯版蠟筆小新、頭套版蠟筆小新、泡湯版小白、肥嘟嘟左衛門。活動期間：即日起至115年4月28日。優惠價格：單件特價99元，原價129元。

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