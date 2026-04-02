清心福全聯名奧樂雞！厭世社畜主題杯，清心福全新品相思紅豆鮮奶茶開喝。

清心福全聯名奧樂雞聯名掀起話題，奧樂雞聯名紙杯、奧樂雞周邊T-shirt與紅豆新品同步登場，編輯張人尹表示，社畜語錄諧音梗太讚了。

▲清心福全攜手奧樂雞推出聯名活動，從紙杯設計到生活周邊全面登場，讓粉絲在日常中感受品牌療癒魅力。

紙杯聯名金句變身上班族心聲

▲清心福全推出9款奧樂雞聯名紙杯，結合職場語錄與角色形象，讓粉絲在日常中表達心情與壓力。（資料來源：清心福全）

社畜T-shirt與恰好瓶延伸生活場景

▲清心福全恰好瓶聯名奧樂雞登場，具備大容量與實用設計，搭配回購優惠讓粉絲日常使用更便利。

紅豆新品飲料打造不同風味選擇

▲清心福全推出紅豆香草艾思，融合冰沙與紅豆風味，帶來清爽滑順口感，吸引粉絲嚐鮮。

奧樂雞Ｘ清心福全 聯名資訊

奧樂雞手搖杯太萌！這次清心福全攜手人氣IP「奧樂雞」推出跨界聯名，以上班族心聲轉化為趣味設計，推出9款聯名紙杯，讓粉絲們上班喝飲料也能被療癒到。此外更推出限定周邊T-shirt與恰好瓶，以及飲料新品「紅豆」系列，吸引粉絲們朝聖喝起來、拍起來。清心福全此次推出9款奧樂雞聯名紙杯，將「升職加薪、業績爆棚、水逆退散」等語錄直接印在杯身上，設計上結合奧樂雞呆萌形象與略帶厭世的表情，直接幫上班族吐露心聲。此外，本次設計上還有諧音梗語錄「富瘦雙全、坐以待幣」，讓飲料控上班喝咖啡，也能會心一笑。除了紙杯設計，清心福全也同步推出2款奧樂雞週邊小物。奧樂雞聯名款T-shirt以「GO AWAY」、「薪水小偷」兩款語錄為主題，透過黑色落肩版型與純棉材質呈現簡約穿搭風格，4/6-4/20期間購買飲品加價490元即可預購。另一款「奧樂雞恰好瓶」則在4/17 11:00起開賣，加35元即可入手，750ml容量設計可裝大杯飲料，並具備寬口與防滑細節，使用恰好瓶購買飲品還能享現折5元優惠。在飲品部分，清心福全於4/1推出3款紅豆系列新品，提供不同風味選擇。「紅豆香草艾思」結合香草冰淇淋與冰沙基底，帶出滑順口感與紅豆甜味，彷彿是用喝的紅豆雪糕。奶茶控必喝「相思紅豆鮮奶茶」以錫蘭紅茶搭配崙背鮮乳，呈現濃醇層次，而「相思紅豆奶茶」則融合茶香與奶香，搭配紅豆口感，吸引飲料控朝聖。聯名杯裝：2026/04/01起陸續供應聯名T-shirt活動資訊：4月6日至4月20日，凡到門市購買任一飲品，加價490元即可預購T-shirt乙件。聯名恰好瓶：4月17日上午11點起，來店購買任一飲品，加35元即可加購。