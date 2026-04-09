0元吃全家冰！13款全家冰品新推薦，爆紅藍白拖冰棒套直接送。

全家夏日盛典登場！集結果系雪酪、抹茶敲敲冰及WA!COOKIES新品，任3件最高抽0元，再送限量藍白拖冰棒套。編輯 鄭雅之表示：冰棒套好ㄎㄧㄤ、好喜歡！

0元吃全家冰！隨著氣溫一天天升高，全家正式開啟夏日冰品盛典，這次不僅準備了多款日韓同步的夢幻雪酪與抹茶敲敲冰，更聯手網紅品牌推出多層次台味雪糕。即日起到4月28日為止，只要到全台門市購買指定冰品，除了有任2件85折的基本優惠，買滿3件還能參加抽抽樂，最高獎項直接讓免費把冰帶回家。除此之外，還有超級可愛的限量冰棒襪套可以加購，就是要讓大家一邊消暑一邊享受生活中的趣味。



▲全通路獨家的JENA韓國青橘雪酪與JENA韓國葡萄柚雪酪，透明罐裝呈現清爽酸甜的果系風味。

▲全家ROROMALLO抹茶風味烤布蕾敲敲冰與焦糖風味烤布蕾敲敲冰，主打輕敲焦糖薄片的趣味口感。





療癒系敲敲冰與網紅台味登場

這波全家新冰品名單中，最受矚目的就是趣味口感系代表。像是全通路獨家的「抹茶風味烤布蕾敲敲冰」，讓你在超商就能體驗用餐匙敲碎焦糖的儀式感，微苦抹茶與奶香布蕾的交融簡直是五星級享受。若喜歡清爽果感，「韓國JENA青橘雪酪」絲滑又帶點酸甜的滋味，是初夏的救贖。此外，還有古娃娃品牌推出的「紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕」，把台式手搖飲的精髓封存在雪糕中，層次分明的口感讓人每一口都充滿驚喜。



▲熱銷台味雪糕新品，包含WA!COOKIES紅心芭樂茉綠奶蓋、蜜桃山茶花風味金萱奶蓋及桂冠芋角牛奶Ｑ雪糕。





必搶限量周邊與抽獎好康

除了冰品內容精彩，全家這次還推出了超強的社群洗版神物冰棒襪套。這款在海外爆紅的小配件，竟然有台灣味十足的藍白拖造型，還有經典的全家條紋與萌寵系列，套在冰棒上不僅能防止凍手，拍照起來更是質感滿分。只要買滿3件加19元或直接買滿6件就能免費收藏。活動期間實體店舖指定冰品任選2件就享85折，若想挑戰人品抽0元，記得一次帶走3件最划算，多買幾件還有機會抽中6折或7折等優惠折扣。



▲全家限量冰棒襪套，將藍白拖與全家款套在啾啾冰上，防滴水設計讓吃冰體驗更有趣且適合社群分享。





冰塊杯自製調飲新風潮

現在Z世代最流行的喝法，就是在全家尋找專屬的調飲靈感。隨著便利商店自製調飲在短影音平台爆紅，全家的冰塊杯成了萬用基底。即日起購買22oz或ICE-CUP冰塊杯，只要搭配指定的飲料，職人級的沁涼特調立刻現折5元。無論是想用清爽綠茶搭配果凍冰沙，還是想來點大人系的微醺配方，全台超過4400間門市隨時都能變成你的專屬實驗室。這種能自由混搭、即時創造出獨家風味的體驗，正是今年夏天最時髦的生活態度。



▲全家冰塊杯自製調飲，搭配指定飲料，即可在便利商店隨手調配專屬沁涼飲品。

▲全家夏日盛典冰品大賞推薦商品，網羅WA!COOKIES雪糕、井村屋麝香葡萄冰淇淋、義美巧克力鮮乳消化餅冰淇淋等。

全家新品冰品清單

日韓果系與特色進口

JENA韓國青橘雪酪：149 元

JENA韓國葡萄柚雪酪：149 元

TANKBOY綠葡萄風味啾啾冰：59 元

SEOJU木瓜橙橘雙雙啾啾棒：59 元

CREMO泰鮮西瓜風味冰棒：49 元

FUTABA巨峰葡萄雪糕：59 元

井村屋麝香葡萄冰淇淋：79 元



趣味口感系

ROROMALLO抹茶風味烤布蕾敲敲冰：159 元

ROROMALLO焦糖風味烤布蕾敲敲冰：159 元





網紅聯名與台味經典

WA!COOKIES紅心芭樂茉綠奶蓋雪糕：49 元

WA!COOKIES蜜桃山茶花風味金萱奶蓋雪糕：49 元

桂冠芋角牛奶Ｑ雪糕：49 元

義美巧克力鮮乳消化餅冰淇淋：49 元





全家冰品優惠活動整理

冰友總凍員抽抽樂

活動日期：即日起至 04/28

活動內容：

指定冰品 任 2 件 85 折。

指定冰品 任 3 件 抽抽樂，最高 0 元，另有 6 折、7 折、8 折 優惠。





活動日期：即日起至 04/28 活動內容： 指定冰品 任 2 件 85 折。 指定冰品 任 3 件 抽抽樂，最高 0 元，另有 6 折、7 折、8 折 優惠。 限量周邊贈獎

活動內容：購買指定冰品任 3 件加 19 元，或 任選 6 件免費送 限量 冰棒襪套 一款（共 4 款造型）。





活動內容：購買指定冰品任 3 件加 19 元，或 任選 6 件免費送 限量 冰棒襪套 一款（共 4 款造型）。 冰塊杯調飲優惠

活動內容：購買 ICE-CUP冰塊杯 (25元) 或 22oz冰塊杯 (15元)，搭配指定飲料或酒類 現省 5 元。





消暑飲料、冰品最新推薦！

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全家冰品更多照片

▲四款限量超萌冰棒套，包含全家經典條紋、橘貓、大麥町及台灣藍白拖造型，具備防凍手與社群拍照裝飾功能。

▲集結多款日韓話題冰品，包含TANKBOY綠葡萄風味啾啾冰、SEOJU木瓜橙橘雙雙啾啾棒及CREMO泰鮮西瓜風味冰棒。