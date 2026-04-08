小七霜淇淋送酷洛米！7-11霜淇淋新口味藍莓起司，思樂冰變色杯 集點送KUROMI盲盒。

7-ELEVEN聯名KUROMI冰品登場，包含霜淇淋新口味、思樂冰與集點盲盒活動，編輯張人尹表示，每年夏天的超商冰品大戰搶先開打，今年更加入IP聯名增添話題。

▲7-ELEVEN推出KUROMI聯名冰品活動，整合雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋與思樂冰打造紫色視覺話題，帶動粉絲夏季吃冰與拍照需求（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN攜手KUROMI打造期間限定聯名，從新品口味到包裝與集點贈品同步登場，吸引粉絲搶周邊與打卡分享（攝影：張人尹）

酷洛米聯名霜淇淋送書籤

▲7-ELEVEN雪淋霜藍莓起司與酷聖霜野莓馬卡龍同步推出，搭配KUROMI聯名包裝，帶出酸甜與鹹香層次口感（攝影：張人尹）

思樂冰新品與週末優惠同步推

▲7-ELEVEN思樂冰推出紫色莓好新口味，搭配KUROMI感光變色杯，陽光下會顯現角色圖樣增加互動趣味（攝影：張人尹）

集點兌換盲盒提升收藏感

▲7-ELEVEN集點活動可兌換盲盒或指定冰品，KUROMI拿思樂冰與霜淇淋造型提升整體收藏價值（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN推出KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒，透過集點機制讓粉絲在購買冰品同時累積收藏樂趣（攝影：張人尹）

小7集點卡-現做冰品集點 GO活動

集點期間：2026/4/15（三）-2026/5/12（二）（兌換至2026/5/15（五）止）

活動內容：OPENPOINT 會員活動期間購買思樂冰任一規格全口味、雪淋霜全口味、酷聖霜全口味，任1件得1點，結帳時需報會員手機號碼，點數請上 OPENPOINT APP「小7集點卡」活動頁查詢。

兌換品項：

限量贈品：集滿4點+169元可換限量「KUROMI 冰品絨毛吊飾盲金」1個，4/29起開始預購，原店D+3取貨。

店內免費/加價兌換品項：集滿5點免費換，或2點+29元兌換「思樂冰特大杯任口味」、「雪淋霜任口味」或「酷聖霜任口味」，任選1件。

小七酷洛米霜淇淋送周邊！這次7-ELEVEN搶在夏天來臨之前，針對3大系列霜淇淋、酷聖霜、思樂冰，同步推出新品口味，並且首度攜手三麗鷗人氣角色「酷洛米KUROMI」推出期間限定聯名活動，以紫色系視覺打造整體話題。從新品口味、限定包裝到集點贈品通通一次推出，讓粉絲吃冰也能搶周邊、拍美照。這波聯名主打霜淇淋雙新品，7-11雪淋霜推出「藍莓起司」口味，選用奧地利藍莓結合丹麥切達起司，帶出酸甜與鹹香層次；酷聖霜則推出「野莓馬卡龍」，融合綜合莓果與馬卡龍風味，口感細緻滑順。這次小七霜淇淋搭配超可愛酷洛米新包裝，並且在活動期間購買任2支霜淇淋，還可獲得「KUROMI書籤」一個，讓粉絲在享受冰品的同時，也能順便入手聯名小物，增添收集樂趣。同時，7-11思樂冰這次針對聯名話題，則推出「紫色莓好思樂冰」，結合莓果風味與KUROMI感光變色杯，拿到陽光下就會出現酷洛米角色圖樣，增加互動感。在4/15-5/12活動期間每週五六日，霜淇淋與思樂冰皆有第二件半價優惠，讓粉絲們在週末約吃可愛下午茶。除了單品優惠，這次也同步推出集點活動，讓粉絲在購買思樂冰、雪淋霜或酷聖霜時都能累積點數。4/15-5/12期間，只要集滿4點加169元即可兌換「KUROMI冰品絨毛吊飾盲盒」，共有3款隨機出貨，其中包含酷洛米拿著思樂冰、霜淇淋的限定造型，更增添收藏價值。此外，也可以選擇集滿5點免費兌換，或以2點加29元兌換指定冰品，讓粉絲們在夏天之前搶先吃冰過癮。