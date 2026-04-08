最新消暑飲料推薦！萬波「紫蘇檸檬奇亞籽」免費加愛玉，再送10元折價券。

萬波最新「紫蘇系列」登場！清爽「紫蘇檸檬奇亞籽」祭出門市免費加愛玉優惠。編輯 鄭雅之表示：清爽飲料新品，好適合現在回溫的天氣喝！

手搖飲控又有新歡可以開喝了！人氣品牌「萬波島嶼紅茶」看準天氣逐漸邁入夏日，最需要喝杯清爽飲品趕走熱氣，這次把清香的紫蘇葉變成主角，推出兩款質感滿分的春季限定飲品。不論是想找清新茶感的「紫蘇金萱」，還是想要酸甜過癮的「紫蘇檸檬奇亞籽」，都能在這個季節滿足大家的味蕾。這紫蘇系列新品飲料不僅外觀清爽療癒，入口後的草本香氣更是迷人，重點是品牌還同步祭出超划算的加料優惠，要在這個氣溫漸升的季節，用最豐富的層次感來征服飲料控的心。



▲手搖飲控必喝新品推薦！萬波「紫蘇系列」酸甜清爽。(攝影：鄭雅之)

▲萬波新品「紫蘇金萱」以溫潤金萱茶底融合紫蘇幽香，是午後舒壓解膩的清爽茶飲推薦。(攝影：鄭雅之)





咀嚼系必喝檸檬奇亞籽

這次新品清單中最吸睛的絕對是「紫蘇檸檬奇亞籽」。這款飲品選用新鮮檸檬作為基底，搭配具有顆粒感的奇亞籽，酸甜之間還帶著紫蘇的幽香，喝起來非常舒爽。為了讓咀嚼控更滿足，只要在活動期間到門市點購這款新品，就能直接免費獲得一份滑嫩的愛玉，讓軟Ｑ口感與奇亞籽在口中交織出絕妙滋味。這種加料不加價的超狂誠意，讓大家每一口都能喝到滿滿的驚喜，對於追求飽足感與清爽層次的粉絲來說，這杯絕對是近期必須瘋狂打卡的夢幻單品。



▲萬波「紫蘇檸檬奇亞籽」加入大量奇亞籽與清爽茶湯，每一口都喝得到滿滿誠意。(攝影：鄭雅之)





下午茶首選紫蘇金萱茶

如果比較偏好優雅茶香的人，則不能錯過風味細緻的「紫蘇金萱」。萬波選用回甘度極佳的金萱茶作為茶底，完美揉合了紫蘇獨特的植物清香，讓原本單純的茶湯瞬間提升到另一個層次。這款飲品溫潤順口且餘韻悠長適合在忙碌的工作下午當作犒賞自己。除了現場點購有驚喜之外，使用你訂平台預約還能額外獲得10元折價券。趁著全台門市在4月10日同步開賣的熱潮，趕緊約同事一起開團訂下午茶。



▲咀嚼系首選「紫蘇檸檬奇亞籽」，豐富的奇亞籽顆粒搭配檸檬酸度打造出多層次的手搖飲體驗。(攝影：鄭雅之)

萬波紫蘇飲料系列 售價

販售日期： 2026年4月10日全台門市正式開賣。

飲品規格： 僅供冰飲，甜度可選半糖、微糖。

販售價格：

紫蘇金萱 中杯45元、大杯55元。

紫蘇檸檬奇亞籽 中杯55元、大杯65元。





萬波紫蘇飲料系列 新品優惠

門市限定優惠： 於門市現場或「你訂」線上訂購「紫蘇檸檬奇亞籽」，即可免費加一份愛玉（外送平台不適用）。

你訂平台獎勵： 4/10至4/19期間，購買任一紫蘇系列飲品就贈10元折價券（限下次於該平台消費滿100元使用，折抵期限至4/26）。









飲料控要喝的新品！

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